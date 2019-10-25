 Польша хочет диалога с Украиной для решения "некоторых проблем" исторического характера, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала Trwam и радио Maryja сказал президент Польши Анджей Дуда.
"Мы поддерживаем европейские амбиции Украины, поддерживаем Украину, на которую напали, и сегодня часть ее территории не находится под ее контролем. Мы твердо требуем, чтобы эти территории были возвращены Украине, чтобы Украина восстановила свои границы до аннексии (Крыма. - Ред.)", - заявил Дуда.
При этом он добавил, что в отношениях Польши и Украины есть "некоторые проблемы" исторического характера, и Польша хочет диалога на эту тему, поскольку политические отношения на уровне обществ обеих стран должны опираться на правду.
"Восстановление эксгумаций является важным шагом, который совершен новой украинской властью. Я доволен, лично поднимал эту проблему с президентом Зеленским", - подчеркнул президент Польши.
Как отмечалось, украинская власть недавно разрешила польской стороне возобновить поисковые работы в Украине, которые были приостановлены после разрушения украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи Перемышля в 2017 году. Польская сторона уже подала предложения относительно мест в Украине, где она хочет вести поиски останков польских жертв с первой половины XX века.
О территориях речи не было.
Kandydat PiS na prezydenta Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek w Sosnowcu, że cieszyłby się, gdyby jego kandydaturę poparł eurodeputowany Adam Gierek, syn b. pierwszego sekretarza KC PZPR. Kaczyński uważa, że Edward Gierek był "komunistycznym, ale jednak patriotą".
До речі, у тому вашому Станіславові петріоти виявилися у меншості - в оточенні зебілів та реваншистів п'ятої колони гідності. На Вербну неділю справжні петріоти встигли добратися тільки до Львова, та й то лиш ближче до вечора.
Но, как оказалось, даже по внутренним проблемам у нас, как минимум, две правды.
К сожалению.
Мне просто реально цікаво - на какую высоты бы эту Дуду послали "индейцы"?
И сколько бы отсудили.
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Насправді це дуже складні проблеми, які використовують коломийські для сварки між нашими народами.
Я думаю здесь чисто филосовский вопрос, всегда те кто воевал за Украину против кого то, для тех они будут врагами, а для Украиньі защитниками.
Смьісл здесь гавно месить, у каждого свои герои и защитники, на єтом и все.
но обосцались конкретно - еще бы секунда и пабедитель был бы другой...
но на правах пабедителей стырили у пабежденных все и уставы в том числе ....
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Польський моральний авторитет Єжи Гедройць на початку минулого сторіччя казав полякам: "Полякам треба визнати Вільнюс литовським, а Львів українським. Та позбавившись фантомних болей впевненно крокувати у майбутнє"
Но правда для всех разная!
Например: Степан Бандера. Для украинцев - герой. Для поляков - самый главный сепаратист и террорист.