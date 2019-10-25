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 Политика Украины
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Все про:история (1638) Польша (4948) эксгумация (58) Дуда (293)

 Польша хочет диалога с Украиной для решения "некоторых проблем" исторического характера, - Дуда

Польша хочет диалога с Украиной относительно "некоторых проблем" исторического характера, поскольку политические отношения на уровне обществ обеих стран должны опираться на правду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала Trwam и радио Maryja сказал президент Польши Анджей Дуда.

"Мы поддерживаем европейские амбиции Украины, поддерживаем Украину, на которую напали, и сегодня часть ее территории не находится под ее контролем. Мы твердо требуем, чтобы эти территории были возвращены Украине, чтобы Украина восстановила свои границы до аннексии (Крыма. - Ред.)", - заявил Дуда.

При этом он добавил, что в отношениях Польши и Украины есть "некоторые проблемы" исторического характера, и Польша  хочет диалога на эту тему, поскольку политические отношения на уровне обществ обеих стран должны опираться на правду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине копии документов, касающихся УНР, ЗУНР и сечевых стрельцов

"Восстановление эксгумаций является важным шагом, который совершен новой украинской властью. Я доволен, лично поднимал эту проблему с президентом Зеленским", - подчеркнул президент Польши.

Как отмечалось, украинская власть недавно разрешила польской стороне возобновить поисковые работы в Украине, которые были приостановлены после разрушения украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи Перемышля в 2017 году. Польская сторона уже подала предложения относительно мест в Украине, где она хочет вести поиски останков польских жертв с первой половины XX века.

Источник: https://censor.net.ua/n3155968
 
 
 Топ комментарии
 
Опять ручонки в историю засовывают......Займитесь будущим.
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Знаем мы эти некоторые...Короче либо забываем все,либо ебитесь с кацапней сами.
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Да нет проблем, Дуда.... Начинаем с Парижской конференции 1920 года, "обещалок" польского правительства, по поводу национальной, социальной и экономической автономии "кресов всходних", причин появления кладбища "Орлят", во Львове, "осадничества", "пацификации", "Берёзы Картузкой"... Ну, а только потом продолжим "Волынью"...
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Знаем мы эти некоторые...Короче либо забываем все,либо ******* с кацапней сами.
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Опять ручонки в историю засовывают......Займитесь будущим.
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Скорее всего речь идет о "героизации".
О территориях речи не было.
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Дуда хоче взаємної героїзації АК та УПА, чи пропонує відмовитися від визнання заслуг Бандери та Пілсудського? В обмін на Щербицького та Герка, наприклад. Польща хоче діалогу з Україною для вирішення "деяких проблем" історичного характеру, - Дуда - Цензор.НЕТ 3037

Kandydat PiS na prezydenta Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek w Sosnowcu, że cieszyłby się, gdyby jego kandydaturę poparł eurodeputowany Adam Gierek, syn b. pierwszego sekretarza KC PZPR. Kaczyński uważa, że Edward Gierek był "komunistycznym, ale jednak patriotą".
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Але з теперішня влада швидше віддасть мій Станіслав і Львів, щоб ми воду не мутили.
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А ви не мутіть. Хтось же Донецьк-Луганськ-Сімферополь на євробезвіз обміняв, хоч справжні українці ще десять років тому традиційно-демократично виступили противсіх і здобули перемогу у боротьбі за "менше зло", вимінявши "вонючий газ" за один лиш Севастополь.

До речі, у тому вашому Станіславові петріоти виявилися у меншості - в оточенні зебілів та реваншистів п'ятої колони гідності. На Вербну неділю справжні петріоти встигли добратися тільки до Львова, та й то лиш ближче до вечора.
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небось хочет извиниться за даунбас котрый они хотели устроить во Львове тогда
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Вопросы исторического характера пусть решают ученые историки! НИ КАКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЯТАКА! Иначе могут довести до ссоры на радость кацапью.Полякам это тоже не надо.Вопрос хрупкий и история не простая НО ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ
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Все верно.
Но, как оказалось, даже по внутренним проблемам у нас, как минимум, две правды.
К сожалению.
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Давай, лапоть, расскажи за геноцид пшеков в Украине
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И в какой дурке тебя тебя, дебил, лечат? Или уже забили болт, бо безнадежен
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Трижды шестерке лучше было бы промолчать. Польша хочет диалога с Украиной для решения "некоторых проблем" исторического характера, - Дуда - Цензор.НЕТ 5680
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Шо, дебил, с фантазией напряг? Прими таблетку, ту, что доктор прописал
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Мне вот интересно, Елизавета бы так посмела наехать на Апачей и прочих, за то что они защищались на своей земле?
Мне просто реально цікаво - на какую высоты бы эту Дуду послали "индейцы"?
И сколько бы отсудили.
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Польща стала в низький старт, щоб швиденько захопити собі Волинь і Галичину, коли Рашка захопить все інше.
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Не хочеш змінити нік, який має тюркютське коріння?
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Кошовий Іван Суліма різав османів в Азові і визволяв тисячі українських бранців. Так само він знищив форпост поляків в фортеці Кодак(Дніпро), щоб не втручались у справи січовиків. Тому ім'я "іван суліма" має дуже опосоредкований стосунок до тюрського коріння Польша хочет диалога с Украиной для решения "некоторых проблем" исторического характера, - Дуда - Цензор.НЕТ 3344
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Шакали відчувають, що Вовк збирається порвати беззахисну Корову. Шакали вже чують смак крові. Але у Корови вже народилося Теля і це Теля вже стає міцним і суворим Бичком. Тому питання висить у повітрі - хто хоче напасти на беззахисну Корову? Кажіть!
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Да нет проблем, Дуда.... Начинаем с Парижской конференции 1920 года, "обещалок" польского правительства, по поводу национальной, социальной и экономической автономии "кресов всходних", причин появления кладбища "Орлят", во Львове, "осадничества", "пацификации", "Берёзы Картузкой"... Ну, а только потом продолжим "Волынью"...
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з нацистами порозуміння знайти неможливо
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Я - не проти... Однак, "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався", требя озирнуться, і понюхать власний зад - може, він смердить, сильніше..."?!... От хай поляки, першими, і "озирнуться" - не ми першими, почали....
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ну-ну, что ты начал... он же сказал "некоторых"
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Ну, и что я "начал"? Если решать проблемы - так все "комплексно", а не "избирательно"... И не решать "по-кацапски" - "Это - читать, это - не читать, а тут мы селёдку заворачивали..". Так тут не получится....
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парень пользуется случаем пока во главе страны дебилы, а ты мешаешь.
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"некоторых проблем" исторического характера Источник: https://censor.net.ua/n3155968
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Насправді це дуже складні проблеми, які використовують коломийські для сварки між нашими народами.
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Пшеки становятся на колени за многовековой геноцид украинцев, и проблема решена. Или пшек хочет еще и штаны снять, так мы не извращенцы
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Может Польше не нужно создавать проблем исторического характера, что бьі их потом не решать?
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Они, просто, хотят, чтобы мы "забыли проблемы исторического характера", созданные польским правительством, начиная с 1920-го, но чтобы мы помнили проблемы 1943-го...
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Ну понятно, Поляки хотят бьіть во всем белом и самьіми правильньіми.
Я думаю здесь чисто филосовский вопрос, всегда те кто воевал за Украину против кого то, для тех они будут врагами, а для Украиньі защитниками.
Смьісл здесь гавно месить, у каждого свои герои и защитники, на єтом и все.
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кацапские уставы - копия немецких, пабедители вроде и пабедили,
но обосцались конкретно - еще бы секунда и пабедитель был бы другой...
но на правах пабедителей стырили у пабежденных все и уставы в том числе ....
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Здається Польщі не вистачає проблем історичного характеру. А, якщо придивитись, то Польща завжди отримувала покарання після зради України. Поляки забули, як вони були майже 200 років підніжками Російської імперії аж до 1918го? Коли польська в Польщі була заборонена? Поляки забули, коли вони зрадили Петлюру з УНР, не дали їм зброї в 1920му і тому були поділені між Гітлером і Сталіним? Це все поляки і Пілсуцький причина.
_______________
Польський моральний авторитет Єжи Гедройць на початку минулого сторіччя казав полякам: "Полякам треба визнати Вільнюс литовським, а Львів українським. Та позбавившись фантомних болей впевненно крокувати у майбутнє"
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Ще Гедройць казав, що не існує незалежної Польщі без незалежної України. І зрада карається втратою незалежності.
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По мне херней просто маются чисто для своего лохтората.
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какие чудесные у нас соседи, другого времени для дискуссий они конечно же найти не могли..
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Опираться на правду??
Но правда для всех разная!
Например: Степан Бандера. Для украинцев - герой. Для поляков - самый главный сепаратист и террорист.
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Мне больше всего нравится одна фишка у поляков - они Бандеру винят в убийстве поляков, в 1943-44-м (когда он сидел в немецком концлагере)... А насчёт "террора" - так пусть вспомнят про "осадников" - бывших военнослужащих польской армии, изгонявших украинцев с их земли, и спровоцированные этим возмущения, закончившиеся "пацификациями",избиениями и убийствами организованные мнистром внутренних дел "Польски", аресты депутатов-украинцев, чтобы пропихнуть законы о "полонизации", за что он и был "грохнут" ОУНовцами.. Это не было "террором"?!
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поляки, як і деякі інші "парньори" почуяли момент, коли до влади в Україні прийшли популісти-малороси, яких користуючись слушною нагодою тільки лінивий не перевірить на можливість собі, для своїх країн щось урвати та зафіксувати це підписом Зєлємойського. Якщо цей підпише "формулу Штанмаєра", то поступки полякам в історичному плані, чи то угорцям для нього взагалі нічого особливого на вартять. Там всі тоді тільки вишикуються у чергу за підписом Зєлємойського.
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К тому, что писали комментаторы, нужно добавить еще, что Пилсудский был личным другом Гитлера, его министр иностранных дел Бек - нацистским агентом и Армию Крайову признать террористическим образованием, массово истреблявшим украинцев.
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Так, маємо претензії до польського короля казимира III, який захопив більшу частину Галичини зі Львовом і Волинь у 1349 році...
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