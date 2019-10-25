 Перестрелка в Харькове: киллеры пытались ликвидировать соратника террориста Жилина Исакова, - "Радіо Свобода"

Об этом источники в правоохранительных органах сообщили "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Киллеры совершили покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году", - говорится в заметке.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

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Напомним, сегодня в Харькове произошла перестрелка, в которой погиб один человек.