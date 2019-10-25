 Перестрелка в Харькове: киллеры пытались ликвидировать соратника террориста Жилина Исакова, - "Радіо Свобода"

Об этом источники в правоохранительных органах сообщили "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Киллеры совершили покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году", - говорится в заметке.
Официальных данных о пострадавших пока нет.
Напомним, сегодня в Харькове произошла перестрелка, в которой погиб один человек.
Отмечается, что в результате стрельбы погиб Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас находится в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь...
Тайсон - убит, Хам - в реанимации, Титову - граната оторвала голову...
А вопросы, наоборот- множаться.
Убитый в перестрелке, по данным канала, это «правая рука» Исакова Владимир Борох, также известный как «Тайсон», а сам Исаков сейчас в больнице.
Одного из участников конфликта полицейские якобы заметили у вокзала и подстрелили. Однако у него с собой было несколько гранат, одна из которых взорвалась.
с приходом к власти "новой" власти в Украине всё чаще и чётче начинают "работать" суды Линча
судить и садить нужно самих продажных судьишек но если не получается тогда пусть свой приговор озвучит и воплотит в реальность господин Линч