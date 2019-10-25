 Для того, чтобы соединить железной дорогой Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил директор регионального филиала "Укрзализныци" "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев во время выездного заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции в Северодонецке Луганской области.
Всего в "Укрзализныце" есть 6 вариантов объединения изолированной железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской сетью железных дорог. Ориентировочный срок выполнения проекта - от трех до пяти лет.
"На сегодня есть шесть вариантов, строительства пути между Старобельском и сватовским участком. Расстояние может составлять от 42 до 70 км. На разработку проекта необходимо от 12 до 24 млн грн - и 6-12 месяцев. Срок выполнения проекта - от 3 до 5 лет. Стоимость объекта может составить около 10 млрд грн", - сообщил Бугаев.
Он заверил, что "Укрзализныця" готова к выполнению этой задачи, но профинансировать ее должно государство.
"Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье — это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства. Если мы идем к деоккупации, то вложение этих денег не является целесообразным. Если мы принимаем решение о строительстве, то мы должны находить деньги", - считает директор "Донецкой железной дороги".
Также он заявил, что запуск поездов "Интерсити" в Луганскую область пока невозможен.
Пилить так пилить!
не комментаторы и не журналисты, а стая дятлов на выгуле млять.
и ты это прекрасно знаешь
Если конечно при пете не все сгорели.
Речь идет о том, что сейчас на Счастьинскую ТЭЦ невозможно подавать уголь из Украины - нет прямой ветки. Север НЕ ОККУПИРОВАННОЙ части Луганщины постоянно рискует остатсья без угля. Потому при этой теме постоянно тролли обвиняют бывшую власть что поленились ветку туда из Рубежного протянуть.
В оккупации оказались..
А 10 мільярдів... На цій справі можна підняти серьйозні дєньгі.
Или зебобики ищут возможность распила денежек???
Зебил, это Вася подрался с Федей на Донбассе? Этому "конфликту" (как оккупации части Донбасса парашей) дано чёткое определение в Законе Украины.