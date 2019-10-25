 Для того, чтобы соединить железной дорогой Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил директор регионального филиала "Укрзализныци" "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев во время выездного заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции в Северодонецке Луганской области.

Всего в "Укрзализныце" есть 6 вариантов объединения изолированной железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской сетью железных дорог. Ориентировочный срок выполнения проекта - от трех до пяти лет.

"На сегодня есть шесть вариантов, строительства пути между Старобельском и сватовским участком. Расстояние может составлять от 42 до 70 км. На разработку проекта необходимо от 12 до 24 млн грн - и 6-12 месяцев. Срок выполнения проекта - от 3 до 5 лет. Стоимость объекта может составить около 10 млрд грн", - сообщил Бугаев.

Он заверил, что "Укрзализныця" готова к выполнению этой задачи, но профинансировать ее должно государство.

"Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье — это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства. Если мы идем к деоккупации, то вложение этих денег не является целесообразным. Если мы принимаем решение о строительстве, то мы должны находить деньги", - считает директор "Донецкой железной дороги".

Также он заявил, что запуск поездов "Интерсити" в Луганскую область пока невозможен.

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