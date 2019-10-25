 В Киеве достаточно вакцин против дифтерии, - КГГА

Об этом на брифинге заявил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Киеве на сегодня есть около 120 тыс. доз вакцины от дифтерии.

"При среднем использовании 10-12 тыс. доз в месяц у нас запас на год. Не было случаев, чтобы не хватало вакцин", - отметил Животенюк.

Он также отметил, что в Киеве средний показатель вакцинации против дифтерии составляет 77% при контрольном показателе 72%.

"Дети до одного года - 86%, до 6 и до 16 лет - по 72%. Самый низкий показатель - это ревакцинация каждые 10 лет - там составляет 49%", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав