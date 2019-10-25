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Все про:вакцина (404) КГГА (2268) дифтерия (19)

 В Киеве достаточно вакцин против дифтерии, - КГГА

В Департаменте здравоохранения КГГА заявили, что в Киеве на сегодняшний день достаточно вакцин против дифтерии.

Об этом на брифинге заявил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Киеве на сегодня есть около 120 тыс. доз вакцины от дифтерии.

"При среднем использовании 10-12 тыс. доз в месяц у нас запас на год. Не было случаев, чтобы не хватало вакцин", - отметил Животенюк.

Он также отметил, что в Киеве средний показатель вакцинации против дифтерии составляет 77% при контрольном показателе 72%.

"Дети до одного года - 86%, до 6 и до 16 лет - по 72%. Самый низкий показатель - это ревакцинация каждые 10 лет - там составляет 49%", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155958
 
 
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Вакцина не сыворотка, 192 флакона. 96 больных можно спасти на всю страну.
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ВОПРОС К ФОРУМЧАНАМ.
- У меня пропала функция "оценка" поста. Кто знает причину и, как исправить? Заранее благодарен.

ЗеДебилам, парашникам и прочим, им подобным, просьба не беспокоиться по этому поводу и не перевозбуждаться.
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У Києві достатньо вакцин від дифтерії. Кохаймося!
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