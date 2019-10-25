 Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції"

Об этом активисты заявили на брифинге на Майдане Незалежности, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас есть тревожные сигналы свертывания достижений и реформ, которые были сделаны в предыдущие 5 лет, - отметил политолог Михаил Басараб. - Наша альтернатива мирному плану Зеленского существует. Мы предложим президенту более детальный план, который сейчас разрабатывается. Украинцы хотят мира, но победного мира".
Еще до вече будет проведен форум представителей, на котором будут обсуждены все проблемы. Активисты думают о расширении сопротивления, и для этого планируют переосмыслить свои задачи.
Высказался по поводу ситуации и командир 8 батальона УДА: "Власть продолжает практику Януковича. Общество сегодня как никогда активное и мощное. Наша активность приведет к тому, что нас услышат. Ни шагу назад".
"Нам пытаются навязать вещи, которые противоречат идеалам за которые в 2013 году на Майдан пришли люди, - прокомментировал командир роты батальона "Айдар" Игорь Лапин. - Действия власти прямо противоречат тому, что требует украинское общество. Поэтому всех призываю примкнуть к нашему движению".
Блогер Мирослав Гай отметил, что мир на условиях РФ - это не мир, это капитуляция. Он рассказал, что весь сентябрь прожил на Донбассе, и количество обстрелов после объявления перемирия увеличилась в разы. "Мы не являемся врагами офиса президента", - добавил он, подчеркнув, что власть как раз может опираться на украинское общество.
У зекоМанды есть свое Ольгино.
Что и требовалось доказать.
Сколько раз наблюдал на фейсбуке Зелибобы блевотные комменты, восхваляющие "Найвеличнішого Лідеру Світу" с тысячами лайков. Так и знал что ботоферма
Что из этой движухи выйдет - посмотрим.
а з іншого одразу добавляють, що "Мы не являемся врагами офиса президента"..., - Источник: https://censor.net.ua/n3155957................
от таких і не поважають і не дослуховуються, бо як то кажуть "ви визначайтеся, або туди, або туди вже". А то у вас "цар гарний, а бояри погані". А хто така влада тоді, хіба не Президент у тому числі?
Він вважає, що оп і блазень є друзями суспільства ? А тля іще й УКРАЇНСЬКОГО (скільки його там лишилося) народу ?
аваков, рульож!!!
Пора вже з ними щось робити.
Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.
«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.
Суть работы «группы поддержки» состояла в том, чтобы заставить общество изменить отношение к кандидату Зеленскому. «Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров», - рассказал политтехнолог.
Раимов признает, что ботофермы - сильный и эффективный инструмент во время выборов: «Это сильный инструмент… Точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение».
https://fakty.ua/322341-zelenskomu-pomogli-botofermy-polittehnolog-raskryl-skandalnye-podrobnosti-o-vyborah
зрозуміло що "головний патріот країни" не зацікавлений щоб військові дії на донбасі припинились, бо тоді його можна буде сміливо брати "тепленьким", тому він і активізує свою діяльність і заклики щодо нато.
Зато этот "офис" является вашими врагами и врагами Украины.
Блескун, так же как и Милованом, выходец из школы экономики. Разница лишь в том, что Милованов с Киевской школы экономики, а Блескун - Московской.
С Москвой Блескуна связывают тесные рабочие контакты. С 2001 и по 2015 годы он жил и трудился преимущественно в российских компаниях, среди которых:
2001 - 2006: директор департамента ВАТ «Лебядянский» ( соки «Фруктовый сад», «Фрутоняня»)
2006-2008: директор концерна «Оверлайт» Бориса Кауфмана («Мягков», «Штурман», «Одесса»). Во время правления Блескуна концерн продан российской компании «Синергия» ( ТМ «Кристал»).
2008 -2015: коммерческий директор компании Nemiroff, владельцы которого проживают в России и поставляют продукцию с российских заводов в Украину.
Именно с должности коммерческого директора Nemiroff Сергей Блескун в 2015 года и попал в государственное предприятие Укрспирт, где лоббировал интересы своих прежних начальников.
Для Nemiroff Блескун пролоббировал скидку на спирт, в результате чего цена реализации была ниже себестоимости и Укрспирт терпел убытки. А для Кауфмана инициировал открытие счетов госпредприятия в «Платинум банке», куда «сливал» деньги Укспирта. Даже после признания банка неплатежеспособным, Блескун успел отправить в банк Кауфмана 7 млн грн и 120 тыс. долларов.
Учитывая такой послужной список Блескуна и анонсированную Миловановым реформу по демонополизации Укрспирта, эксперты опасаются, что «российский водочник» и дальше продолжит лоббировать интересы РФ.
«Назначение топ-менеджера российской компании Блескуна, по деятельности которого открыто уголовное дело в НАБУ из-за закупки газа по завышенным на полмиллиарда гривен ценам на газ, и который отправил 200 млн грн в банк, который напрямую принадлежит его бывшему начальнику ( Кауфману - ред) и министр Милованов, который выходит в «вышиванке» на пресс-конференции - это как минимум странно.
Но когда начинаешь анализировать - пазлы совпадают: законопроект о демонополизации Укрспирта и человек, который назначен это реализовывать - все закончится тем, что все украинские спиртзаводы, а это рабочие места, будут уничтожены и спирт мы будем покупать где? В России» , - сообщил бывший нардеп Дмитрий Добородомов в эфире телеканала «112».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336913-rossijskij_vodochnik_naznachen_likvidirovatj_ukrspirt
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Эти зеленые ватные **********, как и кацапы, понимают и боятся только грубую силу.