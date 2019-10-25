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 Общество
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Все про:Киев (18094) протест (4553) Янукович (30551) Формула Штайнмайера (152) капитуляция (3)

 Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції"

Общественная организация "Рух опору капітуляції" не ограничится проведением 21 ноября, на шестую годовщину Революции Достоинства, вече "Ми маємо гідність".

Об этом активисты заявили на брифинге на Майдане Незалежности, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть тревожные сигналы свертывания достижений и реформ, которые были сделаны в предыдущие 5 лет, - отметил политолог Михаил Басараб. - Наша альтернатива мирному плану Зеленского существует. Мы предложим президенту более детальный план, который сейчас разрабатывается. Украинцы хотят мира, но победного мира".

Еще до вече будет проведен форум представителей, на котором будут обсуждены все проблемы. Активисты думают о расширении сопротивления, и для этого планируют переосмыслить свои задачи.

Высказался по поводу ситуации и командир 8 батальона УДА: "Власть продолжает практику Януковича. Общество сегодня как никогда активное и мощное. Наша активность приведет к тому, что нас услышат. Ни шагу назад".

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"Нам пытаются навязать вещи, которые противоречат идеалам за которые в 2013 году на Майдан пришли люди, - прокомментировал командир роты батальона "Айдар" Игорь Лапин. - Действия власти прямо противоречат тому, что требует украинское общество. Поэтому всех призываю примкнуть к нашему движению".

Блогер Мирослав Гай отметил, что мир на условиях РФ - это не мир, это капитуляция. Он рассказал, что весь сентябрь прожил на Донбассе, и количество обстрелов после объявления перемирия увеличилась в разы. "Мы не являемся врагами офиса президента", - добавил он, подчеркнув, что власть как раз может опираться на украинское общество.

Источник: https://censor.net.ua/n3155957
 
 
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад

Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 4651

У зекоМанды есть свое Ольгино.
Что и требовалось доказать.
Сколько раз наблюдал на фейсбуке Зелибобы блевотные комменты, восхваляющие "Найвеличнішого Лідеру Світу" с тысячами лайков. Так и знал что ботоферма

Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9237
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порохоботов отсекли ВСЕ ! даже на майдане 14 числа от них отходили как от прокаженных )))
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узбагойся. вы хлам который никому не нужен)) и вас всего 4,5%
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Да, а потом ныть и обвинять всех вокруг, что еще несколько областей отвалилось.
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кто? старые пенсионные развалины? жирнорылые мешки с говном типа Полтавы или Луганского? дрыщи очколупые типа Олешко? )))
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Ну ти рідкісний довбодятел незалежно від твоїх політичних вподобань. Якщо Полтава пенсіонер, а Олешко дрищ, то ти неадекват. А рівень Луганського для тебе, кацапотроль, взагалі недосяжний, бо в тебе рівень сприйняття і свідомості порушений.
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хахаха))я этого жирного гада забью голыми руками))
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как ты думаешь сколько % за это вас начнет ненавидеть и устроит массовое неповиновение?
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Вы неправы. 4,5% - это те, кто против Зе. А петиков, топящих на форумах за Петю, не больше 10 тысяч на всю Украину.
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И те умнеют на глазах по мере поступления правды
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Бггг))) зебилы боятся и шугаются порохоботов, обсырая штаны -так и запишем...
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нет . просто с вами взападло стоять рядом на одном майдане. вы законтаченые .
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зерыгобилы не ходят на Майданы, вы под стеночкой, чтоб вас не заметили пробегаете или из дома не выходите -это знают все украинцы)
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это тебе порохло в башку сернул?..ну-ну.. на порохобыдло плюют и нацкорпус и юльки и все остальные. вы для них все - отбросы . за порохорботами никто не пойдет и за ваши жизни никто и копейки ржавой не даст
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Ну, что ж Вы так? Лера - это известный петик, явно не из нижней касты.
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Бггг))) люблю истерику рыгоаналов -песня
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Та мутний він якийсь. Мене на його сайті "СНА" БАНили ще за януковоча, за занадто жорстку позицію що до семітів.
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Билецкий мне кажется сейчас играет не на пользу Украины! Грызет мысль что б он фсбшным попом-Гапоном не оказася. Слишком привлекателен для вербовки для таких маньяков какие в кремле сидят
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А тра.ать вас можно, а то тут очередь собралась.
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А раз не вороги, значить друзі. Безглуздо звучить.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад

Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 4651

У зекоМанды есть свое Ольгино.
Что и требовалось доказать.
Сколько раз наблюдал на фейсбуке Зелибобы блевотные комменты, восхваляющие "Найвеличнішого Лідеру Світу" с тысячами лайков. Так и знал что ботоферма

Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9237
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Почитав повне інтерв'ю і зрозумів, що з більшістю на цензорі навіть не варто і спілкуватись... Раїмовці блд...
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старых пердунов никто не спрашивает
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иди на пенсию печенья купи, беззубый старикашка!
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Интересно, а кто вам "ники" подбирает? Что на "Лахте", чо "Узеленского"? Это же нужно придумать - "тьфу блин". Стояла-бы, запятая - можно было-бы, понять - это ругательство, вызванное раздражением... А так, без запятой - ты сам себя "назвал" "женщиной с низкой социальной ответственностью.....".
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Слова правильные. Особенно вот это: мир на условиях РФ - это не мир, это капитуляция .
Что из этой движухи выйдет - посмотрим.
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з одного боку кажуть: "Действия власти прямо противоречат тому, что требует украинское общество...",
а з іншого одразу добавляють, що "Мы не являемся врагами офиса президента"..., - Источник: https://censor.net.ua/n3155957................
от таких і не поважають і не дослуховуються, бо як то кажуть "ви визначайтеся, або туди, або туди вже". А то у вас "цар гарний, а бояри погані". А хто така влада тоді, хіба не Президент у тому числі?
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Не зрозумілі слова Гая.
Він вважає, що оп і блазень є друзями суспільства ? А тля іще й УКРАЇНСЬКОГО (скільки його там лишилося) народу ?
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"Рух опору капітуляції"


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Чего? Мы просто не больно зебобу повесим, из за не плохого отношения) зебильо может не только заголовки читать?
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чаушеску тоже смеялся перед смертью вместе с женой)))
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Как ты) у него в бошке зебильные смайлики прыгали)))
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Звичайно смішно, він сам спершу обсереться, а потім повіситься. Або навпаки... Ми не є ворогами президента, на нас можна спиратися, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 1621
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Остогидли вже ці продажні нікчеми!
Пора вже з ними щось робити.
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Зеленскому помогли ботофермы. Политтехнолог раскрыл скандальные подробности
Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 5616

Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.

«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.

Суть работы «группы поддержки» состояла в том, чтобы заставить общество изменить отношение к кандидату Зеленскому. «Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров», - рассказал политтехнолог.

Раимов признает, что ботофермы - сильный и эффективный инструмент во время выборов: «Это сильный инструмент… Точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение».
https://fakty.ua/322341-zelenskomu-pomogli-botofermy-polittehnolog-raskryl-skandalnye-podrobnosti-o-vyborah
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ні ну взагалі ці акції добре щоб показати світу що україна не погодиться просто капітулювати, але щоб це все в кінці кінців не виглядало як "другий фронт", коли кремль буде тягнути час і ухилятись від нормандської зустрічі з одного боку а з другого в україні деякі екси яким світить цугундер будуть "розхитували" ситуацію.
зрозуміло що "головний патріот країни" не зацікавлений щоб військові дії на донбасі припинились, бо тоді його можна буде сміливо брати "тепленьким", тому він і активізує свою діяльність і заклики щодо нато.
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Вот **** мврадер, до сих пор не прекратит стрелять)) русошваль, меняй методичку
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Там вже нічому реагувати, діра. Відро туди зі свистом пролітає.
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"Мы не являемся врагами офиса президента". Ми не є ворогами президента, на нас можна спиратися, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 8796

Зато этот "офис" является вашими врагами и врагами Украины.
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это сказал всего один чел, а так:зеля х%йло)
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Ну Гай, лично, говорит сам за себя. Так что зебиляку на гиляку! Точка
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Ми не є ворогами президента, на нас можна спиратися, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9246это на языке зебилов излагают?"мы этим не враги,но они все ломают и капитулируют,а мы как бы против...но мы не враги" Ми не є ворогами президента, на нас можна спиратися, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9246
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вислів блогерів ми не є ворогами офісу президента мене покоробив а якщо офіс президента об,єктивно займе ворожу до вас і україни позицію ? що тоді> надалі будете гратись в пацифізм ?
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...Российский водочник назначен ликвидировать УкрспиртМинистр экономики Тимофей Милованов, неудачно пошутивший недавно на тему собственного «дебилизма», назначил временным руководителем государственного предприятия Укрспирт своего московского коллегу Сергея Блескуна.
Блескун, так же как и Милованом, выходец из школы экономики. Разница лишь в том, что Милованов с Киевской школы экономики, а Блескун - Московской.
С Москвой Блескуна связывают тесные рабочие контакты. С 2001 и по 2015 годы он жил и трудился преимущественно в российских компаниях, среди которых:
2001 - 2006: директор департамента ВАТ «Лебядянский» ( соки «Фруктовый сад», «Фрутоняня»)
2006-2008: директор концерна «Оверлайт» Бориса Кауфмана («Мягков», «Штурман», «Одесса»). Во время правления Блескуна концерн продан российской компании «Синергия» ( ТМ «Кристал»).
2008 -2015: коммерческий директор компании Nemiroff, владельцы которого проживают в России и поставляют продукцию с российских заводов в Украину.
Именно с должности коммерческого директора Nemiroff Сергей Блескун в 2015 года и попал в государственное предприятие Укрспирт, где лоббировал интересы своих прежних начальников.
Для Nemiroff Блескун пролоббировал скидку на спирт, в результате чего цена реализации была ниже себестоимости и Укрспирт терпел убытки. А для Кауфмана инициировал открытие счетов госпредприятия в «Платинум банке», куда «сливал» деньги Укспирта. Даже после признания банка неплатежеспособным, Блескун успел отправить в банк Кауфмана 7 млн грн и 120 тыс. долларов.
Учитывая такой послужной список Блескуна и анонсированную Миловановым реформу по демонополизации Укрспирта, эксперты опасаются, что «российский водочник» и дальше продолжит лоббировать интересы РФ.
«Назначение топ-менеджера российской компании Блескуна, по деятельности которого открыто уголовное дело в НАБУ из-за закупки газа по завышенным на полмиллиарда гривен ценам на газ, и который отправил 200 млн грн в банк, который напрямую принадлежит его бывшему начальнику ( Кауфману - ред) и министр Милованов, который выходит в «вышиванке» на пресс-конференции - это как минимум странно.
Но когда начинаешь анализировать - пазлы совпадают: законопроект о демонополизации Укрспирта и человек, который назначен это реализовывать - все закончится тем, что все украинские спиртзаводы, а это рабочие места, будут уничтожены и спирт мы будем покупать где? В России» , - сообщил бывший нардеп Дмитрий Добородомов в эфире телеканала «112».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336913-rossijskij_vodochnik_naznachen_likvidirovatj_ukrspirt
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На тех, кто предлагает шестеркам Коломойского на себя опереться, сам Коломойский кладет х...й.

Эти зеленые ватные **********, как и кацапы, понимают и боятся только грубую силу.
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