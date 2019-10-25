 Суд отпустил под личное обязательство обвиняемого по делу о штурме Майдана экс-главу УСБУ Щеголева

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Ольга Худецка, передает Цензор.НЕТ
"Только что под личное обязательство отпустили Щеголева, руководителя киевского управления СБУ времен Майдана, которого следствие обвинило в управлении операцией в ночь с 18 на 19 февраля (в тч в Доме профсоюзов). С 2014 находился в СИЗО. Как и в случае с беркутовцем Тамтуром, который является обвиняемым по делу о расстреле на Институтской, крайние месяцы Щеголеву постепенно смягчали меры пресечения", - рассказала она.
Напомним, 26 июня 2019 г. суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест. Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции18-20 февраля 2014 года, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015 г.
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Президент України має осудити звернення конгресменів-демократів, які вимагають внести ОЗСП "Азов" до списку терористичних організацій
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
у мене петиція стосується не Білецького а полку Азов, диванному воїну зрозуміло?
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
Мамка строго спрашивает Вовика с диагнозом "ЗеДебил" - кто всрався?
- Петрик, - отвечает Вовик с диагнозом "ЗеДебил".
неодмінно виплатіть компенсацію узніки совєсті(((
так і янека виправдають в апеляційному суді а верховний суд поновить на посаді(
зе-презедент буде по парних числах рулити а янек по непарних
Справа проти гройсмана
Справа проти Порошенка
Проти Парубія
Проти Турчинова.
А де: медведчук, бойко, шуфрича, єфремов, Ахметов, льовочкін, портнов, де всі риги? І хіба ж це не реванш?!
И наказать виновных.
НЕБЕСНАЯ СОТНЯ - жертвы.
Соглашение об урегулировании политического кризиса подписали президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.
Монополия на применение насилия принадлежит государству.
У граждан есть право на мирный протест.
Нужно узнать, когда и кто превратил мирный протест в немирный.
До сих пор расследовать это дело было политически не выгодно.
Посмотрим, что будет дальше.
Зеленский не может выйти и сказать, это мое решение, тем самым он признает что судебная система контролируется с ОП, но де факто это так и есть. Ну хотя бы намекнул, шо придется принимать непопулярные решения что бы вернуть своих, не знаю, это все очень сложно, такие решения сложно принимать.
Коментарі зайві, достатньо подивитися на реверс медалі (20.02.14)....