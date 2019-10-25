 Оккупационные войска РФ маскируют танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, командование российско-оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытого перемещения бронетехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

"В отдельных районах вблизи линии соприкосновения оккупанты продолжают в нарушение минских договоренностей скрыто удерживать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ГУР.