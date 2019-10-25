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 Оккупационные войска РФ маскируют танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, - разведка

Оккупационные войска РФ продолжают удерживать танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, маскируя их от наблюдателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, командование российско-оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытого перемещения бронетехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

"В отдельных районах вблизи линии соприкосновения оккупанты продолжают в нарушение минских договоренностей скрыто удерживать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3155953
 
 
 Топ комментарии
 
не верю,Презеденте говорит, что у нас МИР
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Маскируют...Тяжело наверное. Это же не перо и не волына ))
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когда кремлевский карлик у"с"покоится
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А модер вже прибирає фотожаби з цим блазнем... Оккупационные войска РФ маскируют танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, - разведка - Цензор.НЕТ 5593
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Маскируют...Тяжело наверное. Это же не перо и не волына ))
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Оно наоборот на вяличии сейчас ещё больше,хочет строить военные базы уже в Африке,и кичится что в Сирии прогнали сша,и теперь миротворцы они и еслибы не раша сирии не было это слова пуйла
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Все усилия направлены окупагтами на выполнения условий штаймайера и украинское правительство видя это делает все чтоб впихнуть условия через колено
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А мы войска отведем до Днепра, и они не смогут в нас стрелять, и будет мир, пукин, моника и сваты с 95 кварталом.
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Не памагет апосранаму никакая маскирофка, масхов ни хватит.
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Донбасс - почти сплошная промзона местами , там столько крьітьіх ангаров , что можно легко рассредоточить и спрятать огромное количество бронированной техники и артиллерии. Что и делают.
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Это была мантра порохоботов, теперь обратно появилась видать новой придумать не смогли
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Готуються до мирного волевиявлення
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