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 Общество
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 Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света, – профсоюзы

Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины в начале сентября обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с призывом срочно принять меры по прекращению блокирования счетов энергетических компаний "Луганское энергетическое объединение", ДТЭК ПЭС Энергоуголь, ДТЭК Донецкие электрические сети государственным предприятием "Энергоуголь".

Однако на сегодняшний день ответа он так и не получил. Об этом сообщил заместитель главы ЦК "Укрэлектропрофспiлки" Александр Давиденко, передают Українські новини.

По его словам такие же письма были направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому, Министру энергетики и охраны окружающей среды Алексею Оржелю, Министру юстиции Денису Малюське, а также секретарю СНБО Александру Данилюку (занимал должность до 30 сентября 2019 г.). Однако на сегодняшний день ответа ни одна из ветвей власти не отреагировала на обращение и не исправила ситуацию.

В письме от 12 сентября, находящимся в распоряжении редакции, руководство Укрэлектропрофсоюзапризывает Премьер-министра Гончарука срочно вмешаться в ситуацию, так как, по мнению крупнейшего профсоюза отрасли действия ГП "Энергорынок" приведут к катастрофическим последствиям для Донецкой и Луганской областей.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась с сотрудниками энергетических предприятий в прифронтовой зоне.. Трем компаниям (Луганское энергетическое объединение, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь и ДТЭК Донецктие электросети). ГП Энергорынок через Государственную исполнительную службу Минюста арестовало счета и имущество компаний. Из-за этого 6 млн жителей Донецкой и Луганской областей могут оказаться без света. Ситуация создает угрозу массовых увольнений из-за невыплаты зарплаты" - сообщается в письме Укрэнерго.

По мнению профсоюзов, такая ситуация сложилась из-за государственной политики в 2014-2018 г.г., когда государство через решения Кабмина и СНБО принуждали предприятия поставлять электроэнергию на оккупированные территории, при этом не предусмотрев какого-либо механизма компенсации потребленной на НКТ электроэнергии. Из-за этих действий власти, компании, работающие на территории Луганской и Донецкой областей накопили около 10 млрд грн долгов перед ГП Энергорынок.

В письме также говорится о том, что без электроснабжения только в Донецкой области могут остаться 3,5 млн. человек, тысячи объектов инфраструктуры, в частности не менее 200 больниц, 200 военных объектов – блокпостов, пропускных пункты и воинских частей, МЧС и МВД. Кроме того, более 5000 энергетиков могут остаться без работы.

"Мы обращались и в Кабмин, и Президенту и в СНБО, но ответа ни от кого мы так и не получили. Это вызывает очень большую обеспокоенность, потому что обычно на наши обращения ответы есть, но конкретно на это более чем за месяц никто так и не отреагировал. К сожалению, и подвижек к решению вопроса за месяц не случилось. – говорит Александр Давиденко - замглавы Укрэлектропофсоюза. – Не так давно Кабинет министров обязал Нефтегаз не учитывать долги потребителей, но по энергетическим предприятиям такого решения до сих пор нет. При этом, в начале осени исполнительная служба арестовала счета предприятий ОСР в Донецкой и Луганской областях. И теперь сотрудники могут остаться без зарплаты и без работы, а регионы без света".

Как ранее сообщалось, координатор Центра "Дiй- Краматорськ" Андрей Романенко в конце августа заявил о том, что Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок" .

Также, в начале августа, эксперт центра энергетических исследований Юрий Корольчук заявлял, что отключение электроэнергии в шахте Южнодонбасская, также входящей в пул проблемных потребителей ПЭС-Энергоуголь. может привести к экологической катастрофе, но руководство ничего не предпринимает.

Источник: https://censor.net.ua/n3155951
 
 
 Топ комментарии
 
Думбасів забіжають? А за кого вони голосували? Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света, – профсоюзы - Цензор.НЕТ 5934
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Так ведь эпоха бiдностi закончилась ! Для того Пороха и снесли чтобы накормить пятью хлебалами миллионы страждущих !
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Ну в кабмине электричество ведь есть.

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Єссєссна. Якщо Гончарук катається на самокаті, то є.
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Напевне у Кабміні Свєт не бракує. А професіоналізму і відповідальності натомість нема.
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Есть старый бородатый анекдот.
Краткое содержание: если получил генеральские погоны, мозги не нужны.
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К ахметке с челобитной топайте. Пусть долги погасит.
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Думбасів забіжають? А за кого вони голосували? Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света, – профсоюзы - Цензор.НЕТ 5934
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За Зе за кого Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки - Цензор.НЕТ 5368 лугондоны и думбасяры со светом будут у них линий ЛЭП еще с 15 года с пораши
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сепарам свет бесплатно давали))) ну молодцы скрепно и правильно, ***** заплатит.
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По перше їм не цікаво, по друге не вміють. І взагалі вони обиралися, щоб веселитися, а не працювати.
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Гончарук, пора "доставать деньги из-под подушки"!!! Покажи пример, вместе с "Блазнем" и "блазенятами"...... Иначе люди будут греться на улицах - у костров из горящих покрышек.......

"Баста, карапузики! Кончилися танцы!.......".
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Уявіть, Зеленський все їзде, всюди інвестиції шукає безуспішно. А тут з Японії приїхав - Гончарук інвестиції в подушках пенсіонерів знайшов. Лишилось продати подушки - і гроші інвестувати у щось.. Наприклад у виробництво подушок.
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Может позеленение в мозгах развеется ?
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Так у них заранее готов ответ - "Пэдра виноват".
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По мнению профсоюзов, такая ситуация сложилась из-за государственной политики в 2014-2018 г.г., когда государство через решения Кабмина и СНБО принуждали предприятия поставлять электроэнергию на оккупированные территории, при этом не предусмотрев какого-либо механизма компенсации потребленной на НКТ электроэнергии. Из-за этих действий власти, компании, работающие на территории Луганской и Донецкой областей накопили около 10 млрд грн долговИсточник: https://censor.net.ua/n3155951

Вот и требуйте с Яценюха, Гроси и пастора, по их приказу снабжали халявной электроэнергией террористов ЛДНР.
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А вот то и делает, долги накоплены именно при нем.
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Так ведь эпоха бiдностi закончилась ! Для того Пороха и снесли чтобы накормить пятью хлебалами миллионы страждущих !
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"Луганское энергетическое объединение", ДТЭК ПЭС Энергоуголь, ДТЭК Донецкие электрические сети государственным предприятием "Энергоуголь"...
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Они просто уверены, что хуже не будет. А "6 млн украинцев" пусть думают также! Не стоит менять мнение, а то мендель нападьот!
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Налогоплательщики Украины! - придется раскошелиться!!!))))
Кушайте социализм, социал-демократию, "соціальну державу" не обляпайтесь)))
Радуйтесь, что в Украине колхоз... Вы ж правового, конкурентного рынка не хотите)))
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ДТЭК киздуны ещё те.
Они год назад подали в суд на компенсацию 713,6 млн грн. И их иск был удовлетворён полностью (постановления НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа). Т.е. вопрос о компенсации поставленной энергии был закрыт год назад.
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Гончарук, подари им самокат. И копию своего диплома негосударственного образца. Так и скажи: "вы что, не видите ? тут же специальность указана: деревенский дурачок. Какие ко мне могут быть претензии ?"
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Да уж куда ему до Гроси который поставлял бесплатно электроэнергию террористм.
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Там живут граждане Украины, если ты не в курсе. По "минску".
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Стесняюсь спросить - 6 млн. чел. - это вместе с "рэспубликами"?
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не Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки - Цензор.НЕТ 7159 окупанты как раз и будут со светом их это не коснется
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Залишаться без світу? Якого? Сонячного? Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки - Цензор.НЕТ 137
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https://dtek.com/investors_and_partners/asset/pes-energoygol/

Там есть немного информации кто конченый бенефициар, баланс и еще немного.
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когда бл@дь, тарифы на свет повышали в разы, "профсоюзы" сопели в тряпочку - всполошились, когда у ахметова "кэш" заблокировали!
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********* палички є,для видобутку електрики.
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я в захваті!
кохна хвилина без освітлення наближує нас до державного перевороту
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