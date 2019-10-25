 Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света, – профсоюзы

Однако на сегодняшний день ответа он так и не получил. Об этом сообщил заместитель главы ЦК "Укрэлектропрофспiлки" Александр Давиденко, передают Українські новини.

По его словам такие же письма были направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому, Министру энергетики и охраны окружающей среды Алексею Оржелю, Министру юстиции Денису Малюське, а также секретарю СНБО Александру Данилюку (занимал должность до 30 сентября 2019 г.). Однако на сегодняшний день ответа ни одна из ветвей власти не отреагировала на обращение и не исправила ситуацию.

В письме от 12 сентября, находящимся в распоряжении редакции, руководство Укрэлектропрофсоюзапризывает Премьер-министра Гончарука срочно вмешаться в ситуацию, так как, по мнению крупнейшего профсоюза отрасли действия ГП "Энергорынок" приведут к катастрофическим последствиям для Донецкой и Луганской областей.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась с сотрудниками энергетических предприятий в прифронтовой зоне.. Трем компаниям (Луганское энергетическое объединение, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь и ДТЭК Донецктие электросети). ГП Энергорынок через Государственную исполнительную службу Минюста арестовало счета и имущество компаний. Из-за этого 6 млн жителей Донецкой и Луганской областей могут оказаться без света. Ситуация создает угрозу массовых увольнений из-за невыплаты зарплаты" - сообщается в письме Укрэнерго.

По мнению профсоюзов, такая ситуация сложилась из-за государственной политики в 2014-2018 г.г., когда государство через решения Кабмина и СНБО принуждали предприятия поставлять электроэнергию на оккупированные территории, при этом не предусмотрев какого-либо механизма компенсации потребленной на НКТ электроэнергии. Из-за этих действий власти, компании, работающие на территории Луганской и Донецкой областей накопили около 10 млрд грн долгов перед ГП Энергорынок.

В письме также говорится о том, что без электроснабжения только в Донецкой области могут остаться 3,5 млн. человек, тысячи объектов инфраструктуры, в частности не менее 200 больниц, 200 военных объектов – блокпостов, пропускных пункты и воинских частей, МЧС и МВД. Кроме того, более 5000 энергетиков могут остаться без работы.

"Мы обращались и в Кабмин, и Президенту и в СНБО, но ответа ни от кого мы так и не получили. Это вызывает очень большую обеспокоенность, потому что обычно на наши обращения ответы есть, но конкретно на это более чем за месяц никто так и не отреагировал. К сожалению, и подвижек к решению вопроса за месяц не случилось. – говорит Александр Давиденко - замглавы Укрэлектропофсоюза. – Не так давно Кабинет министров обязал Нефтегаз не учитывать долги потребителей, но по энергетическим предприятиям такого решения до сих пор нет. При этом, в начале осени исполнительная служба арестовала счета предприятий ОСР в Донецкой и Луганской областях. И теперь сотрудники могут остаться без зарплаты и без работы, а регионы без света".

Как ранее сообщалось, координатор Центра "Дiй- Краматорськ" Андрей Романенко в конце августа заявил о том, что Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок" .

Также, в начале августа, эксперт центра энергетических исследований Юрий Корольчук заявлял, что отключение электроэнергии в шахте Южнодонбасская, также входящей в пул проблемных потребителей ПЭС-Энергоуголь. может привести к экологической катастрофе, но руководство ничего не предпринимает.