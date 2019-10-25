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 Происшествия, Общество
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Все про:оккупация (6867) Донбасс (19740) Казанский Денис (146)

 Суд оккупантов признал невиновным сына "народного мэра" Антрацита Андриенко, сбившего насмерть школьника

Сын "народного мэра" оккупированного РФ Антрацита Александр Андриенко сбил насмерть ребенка и избежал наказания.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский .информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, трагедия случилась еще в июне, но долгое время инцидент замалчивался, как "властями", так и в СМИ оккупантов.

"Жертвой "мажора" тогда стал 10-летний школьник из Антрацита Максим Шамардин. Папа виновника ДТП порешал с Пасечником (главарь террористов "ЛНР". - Ред.), и дело закрыли", - пишет журналист.

Как отмечает Казанский, теперь мать погибшего мальчика пытается любыми способами придать эту историю огласке, ведь по ее словам, Андриенко не только по неосторожности сбил мальчика, но и еще и не пожелал вызвать ему скорую помощь.

"Андриенко А.А. не только сбил мальчика, он не оказал никакой помощи, бригаду скорой помощи не вызвал. Со слов свидетелей, находящихся в момент аварии неподалеку от места происшествия, супруга гражданина Андриенко А.А., Екатерина по мобильному телефону просила помощи у родственников но не для моего сына, а для своего мужа, осознавая, что придется нести за совершенное ответственность перед законом", - сообщила мать Максима Шамардина.

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"Типичный случай из "русского мира", где жизнь холопа ничего не стоит, а барину с деньгами и связями дозволено все", - резюмирует Казанский.

Источник: https://censor.net.ua/n3155947
 
   
 Топ комментарии
 
А в Украине разве по другому? Кто то из мажоров сидит за убийство, конечно кроме Зайцевой когда уже вся страна начала возмущаться?
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что там "народный мэр"? зайка убила шестерых, и что? или может дыминского напомнить? или вон дед выше упомянул мразей, они ответили?
ничем кривосудие в дыре не отличается от украинского "правосудия". все тоже, только место имения другое.
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что там "народный мэр"? зайка убила шестерых, и что? или может дыминского напомнить? или вон дед выше упомянул мразей, они ответили?
ничем кривосудие в дыре не отличается от украинского "правосудия". все тоже, только место имения другое.
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Все эти признаки олигархического засилья мы видим и у себя в Украине. Просто это неприкрытая наглость,вопиющая по своему хамству и уверенности в безнаказанность. У нас тоже самое,только завуалированное. В общем смысл таков - хочешь справедливости - уничтожь тех,кто этому мешает.
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А в Украине разве по другому? Кто то из мажоров сидит за убийство, конечно кроме Зайцевой когда уже вся страна начала возмущаться?
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Хуже,когда он в Украине,но об этом не упоминают...
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Зона сумерек. А различные сивохи хотят еще туда деньги возить. Видимо подобным андриенкам еще на пару авто.
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чомусь пригадавсь анекдот про суд над гвалтівником хлопчика, де звинувачений так живописав все дійство, що суддя виніс вирок:
- Звинувачення спростувати, а ти, хлопчик, якщо будеш під чужими парканами гадити - ми тебе всім судом трахнемо!
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Суд над подростком, изнасиловавшим доярку. Мама голосит - граждане судьи, да оно ж ещё ребёнок совсем, тыкает ему пальцем в пиписку - ну как, как он такой малыш мог ту Гальку здорову снасильничать?
Пацан полушепотом: Мамо, Мамо, не телебонькайте так, бо щас завалимо всього процесса.
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