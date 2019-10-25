 Планы провести саммит "нормандской четверки" есть: дата по-прежнему не определена, - представитель правительства ФРГ Деммер

"Да, разумеется", - сказала она, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом дата встречи по-прежнему не определена, Деммер не смогла ее уточнить.

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В "нормандский формат" по урегулированию на Донбассе входит Украина, Россия, Германия и Франция.