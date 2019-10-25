 Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР против меня", - написал он.
Как отметил Бно-Айриян, пост Дубинского "случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд. И, конечно, с возвращением Президента в Украину".
"Предмет иска очень прост - опровергнуть / доказать:
- что я русский шпион
- что я номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получаю от них зарплату", - отметил он.
Таккже губернатор Киевщины добавил, что сегодняшний пост нардепа Дубинского будет добавлен в дело: "Поэтому, Александр, встретимся в суде, и буду ждать от вас конкретные факты относительно изложенных фактов".
"Полиграф НЕ предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты", - подчеркнул Бно-Айриян.
"Что-то количество лайков под вашими постами с каждым днем все меньше. Вы теряете популярность. Смените ботов. Даже те уже не работают. А вообще, боты, это плохо. Это как любить самого себя. Или смотреть постоянно в зеркало. Вы же не такой", - добавил глава Киевской ОГА.
Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.
В воскресенье, 20 октября, глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении.
Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что губернатора Киевской области Михаила Бно-Айрияна не заменят человеком Виктора Тимошенко, которого в СМИ связывали с контрабандистами.
Клоун...у тебя что нет своего полиграфолога?
Нищеброд шоле?)))
Взагалі є бажання прокинутись та побачити, що це все був тільки дурний сон.
С роялем шоли?
Я тоже не доверяю.
Одна милая женщина в рекламе выпила валерианы и обманула полиграф.
https://youtu.be/y5GQHVyF5kE
Прикольно наблюдать как зебобики друг друга уничтожают....
НО ТАКОЕ ЯРОСТНОЕ СОПОРОТИВЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ.
Значит не все чисто . Вот все знают что Яценко придумал СХЕМУ ОБДИРАТЬ УКРАИНУЕВ. Почему ему не пройти полиграф?
Полиграф проходится только в первой половине дня, как и любое другое психологическое тестирование, пока человек не утомлён. При любом тестировании должна быть обеспечена полная тишина, чтобы обследуемый не отвлекался на посторонние звуки, это искажает реакцию.
Любое тестирование проводится в закрытом помещении, где находится только экспериментатор и обследуемый.
Тестирование должно занимать от 90 до 120 минут, чтобы были получены полные результаты.
О том, что не все датчики, необходимые для считывания реакций были подключены, не стоит и говорить.
Кроме того полиграф это отнюдь не волшебное зеркальце, которое доложит всю правду, он никогда не обеспечивает стопроцентный результат и об этом полиграфологи сразу предупреждают, использование полученных данных возможно только в комплексе с результатами других проверок.
Так что это было просто шоу и ничего больше.
Ну а если говорить конкретно о Дубинском, то эта процедура вообще ничего не может дать.
Это тестирование предполагает разные эмоциональные и физиологические реакции в том случае когда человек говорит правду и когда он лжет.
Эти реакции полиграф и фиксирует.
Но так бывает не всегда и не у всех тестируемых.
У психопатов реакции при том, когда они говорят правду и когда лгут, ничем не отличаются, потому что лживость это одна из ведущих черт психопатической личности и они не испытывают НИКАКИХ негативных чувств или страха, когда лгут. Ложь это и есть их правда. Угрызений совести они тоже не испытывают, так как им не ведомо вообще, что такое совесть, они её лишены природой.
Дубинский по психотипу психопат.
Выводы о том, что вам показали, сделайте сами.