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Все про:иск (529) Киевская область (1785) Бно-Айриян (6) Дубинский (22)

 Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского. ДОКУМЕНТ

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против народного депутата ВР Александра Дубинского ("Слуга народа").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР против меня", - написал он.

Как отметил Бно-Айриян, пост Дубинского "случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд. И, конечно, с возвращением Президента в Украину".

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Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского 01

"Предмет иска очень прост - опровергнуть / доказать: 

- что я русский шпион
- что я номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получаю от них зарплату", - отметил он.

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Таккже губернатор Киевщины добавил, что сегодняшний пост нардепа Дубинского будет добавлен в дело: "Поэтому, Александр, встретимся в суде, и буду ждать от вас конкретные факты относительно изложенных фактов".

Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского 02

"Полиграф НЕ предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты", - подчеркнул Бно-Айриян.

"Что-то количество лайков под вашими постами с каждым днем ​​все меньше. Вы теряете популярность. Смените ботов. Даже те уже не работают. А вообще, боты, это плохо. Это как любить самого себя. Или смотреть постоянно в зеркало. Вы же не такой", - добавил глава Киевской ОГА.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

В воскресенье, 20 октября, глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что губернатора Киевской области Михаила Бно-Айрияна не заменят человеком Виктора Тимошенко, которого в СМИ связывали с контрабандистами.

Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского 03

Источник: https://censor.net.ua/n3155943
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо кількома словами описати асоціації, що пов`язані з сьогднішньою владою в Україні, то чомусь згадуються слова - шоу, бедлам, сміття і срач. І, хіба що, ще шаурма, фонтани, марафон... І ні однієї, що пов`язувалась би з якимись розумними чи осмисленими діями. От цікаво, то тільки в мене?
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Пчелы против меда)))
Клоун...у тебя что нет своего полиграфолога?
Нищеброд шоле?)))
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Пчелы против меда)))
Клоун...у тебя что нет своего полиграфолога?
Нищеброд шоле?)))
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ПОЛИГРАФ ЧЕСТНЕЙ ВСЕХ СУДОВ ВМЕСТЕ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В УКРАИНЕ! !! поэтому жулики боясь разоблачения бегут от полиграфа как черт от ладана
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ну давайте, развлекайте народ, слуги, детекторами и междусобойчиками!
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ЖГІ Дубинський , гебнівський Деркач з Бєніним гівноканалом тобі в поміч - давай топи Бєню !
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Якщо кількома словами описати асоціації, що пов`язані з сьогднішньою владою в Україні, то чомусь згадуються слова - шоу, бедлам, сміття і срач. І, хіба що, ще шаурма, фонтани, марафон... І ні однієї, що пов`язувалась би з якимись розумними чи осмисленими діями. От цікаво, то тільки в мене?
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Ну якщо і фонтан, то тільки з лайна, а якщо шоу, то олігофренів.
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У всякому разі не тількі у вас, у мене також з цією владою таки самі асоціації.
Взагалі є бажання прокинутись та побачити, що це все був тільки дурний сон.
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Ша, не чіпайте. Дитя бавиться, не плаче, і то добре.
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Редактирует новый выпуск трэш-шапито "95 квартал" под марихуаной. Украина подождет.
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А петикам лучше, когда Зелю видно или нет?
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Напевне у нірвані. Він з Японії через Індію летів. Літак приземлився, а Зєлєнскій, вочевидь ні.
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У такого чмошника як Дубінській ще й шанувальники є? Які лайкають його лайно Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского - Цензор.НЕТ 7501
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Сегодня на ПРЯМОМ выяснили, что 95% их зрителей не доверяют полиграфу.
Я тоже не доверяю.
Одна милая женщина в рекламе выпила валерианы и обманула полиграф.
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Та він сам собі не довіряє після того як його чіпали зебіли
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потрошенок опять гимно мечет, а дэбилы хавают
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Дубинский много кудахчет,да мало делает. В принципе это служебные обязанности бениного фрика.
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Дубинский, Дубилет -- однокоренные слова же. Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского - Цензор.НЕТ 2691
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Ещё один "потомственный запорожский козак" азербайджанского разлива с болящей" за Украину в целом и киевскую область непосредственно, Михаил Каренович (отчество 100% от козака) Бно-Айриян.
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Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.......Зеленскому помогли ботофермы

Полиграф не предлагать. Встретимся в суде: Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против Дубинского - Цензор.НЕТ 3870

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бред дебила ты скопировал-вставил )) по всем быдлоопросам в интернетиках, порохоботва накрутила 80% порошенку )) и шо? кто кому помогал?
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Взял попкорн.

Прикольно наблюдать как зебобики друг друга уничтожают....
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Отношусь к поли графу нейтрально.
НО ТАКОЕ ЯРОСТНОЕ СОПОРОТИВЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ.
Значит не все чисто . Вот все знают что Яценко придумал СХЕМУ ОБДИРАТЬ УКРАИНУЕВ. Почему ему не пройти полиграф?
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То, что вы видели в в прямом эфире, когда Дубинский проходил полиграф, никакого отношения к настоящему тестированию не имеет.
Полиграф проходится только в первой половине дня, как и любое другое психологическое тестирование, пока человек не утомлён. При любом тестировании должна быть обеспечена полная тишина, чтобы обследуемый не отвлекался на посторонние звуки, это искажает реакцию.
Любое тестирование проводится в закрытом помещении, где находится только экспериментатор и обследуемый.
Тестирование должно занимать от 90 до 120 минут, чтобы были получены полные результаты.
О том, что не все датчики, необходимые для считывания реакций были подключены, не стоит и говорить.
Кроме того полиграф это отнюдь не волшебное зеркальце, которое доложит всю правду, он никогда не обеспечивает стопроцентный результат и об этом полиграфологи сразу предупреждают, использование полученных данных возможно только в комплексе с результатами других проверок.
Так что это было просто шоу и ничего больше.
Ну а если говорить конкретно о Дубинском, то эта процедура вообще ничего не может дать.
Это тестирование предполагает разные эмоциональные и физиологические реакции в том случае когда человек говорит правду и когда он лжет.
Эти реакции полиграф и фиксирует.
Но так бывает не всегда и не у всех тестируемых.
У психопатов реакции при том, когда они говорят правду и когда лгут, ничем не отличаются, потому что лживость это одна из ведущих черт психопатической личности и они не испытывают НИКАКИХ негативных чувств или страха, когда лгут. Ложь это и есть их правда. Угрызений совести они тоже не испытывают, так как им не ведомо вообще, что такое совесть, они её лишены природой.
Дубинский по психотипу психопат.
Выводы о том, что вам показали, сделайте сами.
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Похоже що Дубінський, п.здюк малороський, для того в Раду заліз, щоб потім лише по судам бігати. Щось він дуже на шарія похожий - така ж **** продажна.
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