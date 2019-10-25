 Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен. ВИДЕО перестрелки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харькова.

Сообщается, что для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена".

В сети появилась видеозапись перестрелки. Внимание! Ненормативная лексика!

Отмечается, что информация о стрельбе поступила в полицию около 12:05.

По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин.

"Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Лица пострадавших устанавливаются. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найденный неподалеку от места преступления. Он подожжен", - отметили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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