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Все про:стрельба (2526) Харьков (4461)

 Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен. ВИДЕО перестрелки

В Харькове на улице Клочковская возле супермаркета "Восторг" произошла перестрелка. В результате инцидента один человек погиб, второй - ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харькова.

Сообщается, что для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция "Сирена".

Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен 01

В сети появилась видеозапись перестрелки. Внимание! Ненормативная лексика!

Отмечается, что информация о стрельбе поступила в полицию около 12:05.

По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин.

"Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Лица пострадавших устанавливаются. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найденный неподалеку от места преступления. Он подожжен", - отметили в полиции.

Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен 02

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен 03

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В центре Харькова произошла стрельба: пострадали двое мужчин, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3155941
 
 
 Топ комментарии
 
В Харькове полно "беженцев" с Домбабве и Лугандона...
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А четвертий ідіот, на форумі, під ніком "Ігор Л", пхає свої "размишлізми", абсолютно не розуміючи суті справи...Що, часто стріляв, "стрілець"? В статті нема НІЧОГО, що б сказало про "умисел", "мотиви" стрільби. Про зброю, з якої стріляли.. Зараз виявиться, що стріляли, щоб налякать, з "травмата".. (Наприклад, як Тальков, що стріляв так само, а отримав "свинець"..). І що ти потім "ляпнеш"? Графоман" - ти і є, "графоман".......
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На улицу скоро выйти нельзя будет.
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Два ідіота стріляють в третього з малої відстані, що дозволяє третьому вбити одним пострілом одного з нападників з відстані 5 метрів! Якщо ти вже підійшов щоб вбити підходь впритул, щоб стріляти в упор і не давати жертві чинити опір та відстрілюватись. Якщо в тебе немає яець щоб підійти в притул до жертви, не бери ствол, бо ти не нападник, ти ідіот, мертвий ідіот!
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По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин.

А перестрелка где?
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ото ж бо - відеоряд і "озвучка" завсігда нє совпадают
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А четвертий ідіот, на форумі, під ніком "Ігор Л", пхає свої "размишлізми", абсолютно не розуміючи суті справи...Що, часто стріляв, "стрілець"? В статті нема НІЧОГО, що б сказало про "умисел", "мотиви" стрільби. Про зброю, з якої стріляли.. Зараз виявиться, що стріляли, щоб налякать, з "травмата".. (Наприклад, як Тальков, що стріляв так само, а отримав "свинець"..). І що ти потім "ляпнеш"? Графоман" - ти і є, "графоман".......
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Ты в родном колхозе изображаешь из себя инструктора НАТО по стрельбе?
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а може він відпрацьовував навички стрільби.
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там такого не было как сейчас у нас, просто ад творится по всей стране, авакяна нужно убирать
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там серьезно - на фото с места (харьковский паблик) что-то похожее на Узи и пистолет с глушителем. Подстрелили некого "Жору" их авторитетных. Не первое покушение на него
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Ну судя по видео Жора наехал на кого-то и схлопатал пулю.
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Те которых постреляли были с травматами...
А те которые смылись с боевыми...
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В Харькове полно "беженцев" с Домбабве и Лугандона...
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да там даже мусора- самые дегенератские по Украине
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Ни фига! Судя по сериалу "Ментовские войны" харьковские - самые крутые!
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в Харькове больше всего живет переселенцев-сепаров ... дальше выводы делайте сами..
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Ща не до переселенцев, нАдА быстрее проспекту имя жЮкАва вернуть...
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Поговаривают что киллеры охотились за другом покойного Жилина с Оплота... и удачно..
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Спите жители Багдада, в Багдаде все спокойно (с)- Авакян
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По предварительной информации полиции стреляли в некого Георгия Исакова, в прошлом член сепаратистского «Оплота». На него раньше уже совершали покушения.
В мае 2018 г. Исакова задерживали на ул. О.Яроша силовики. В его машине было найдено оружие. До этого в ноябре 2016 г. в Исакова, которого связывают с персоной ликвидированного лидера «Оплота» Жилина,стреляли.
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Ну якщо вбили пркоцаплене падло то Героям Слава!
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Главное что бы люди не постраждали, всё остальное естественный отбор...
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хотєл посмотрєть, а на рєзкє аварія
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Пуляют средь белого дня.

Вот это я понимаю власть Зебобиков……, настал полный беспредел....
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при владі педропесів, серед білого дня, будинки зносили за один постріл, чого тоді ти не смерділо?
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вам, зебобикам, лишь бы Петра Алексееча приплести.
Нету Петра!!!
Смотрите за своим Зеклоуном. В стране беспредел!
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По перше - Зе не мій, по друге Педро нікуди не дівся...він - Є...
Але я тебе не про це питав...
ти чому не смерділо тоді, а смердиш зараз?...тоді це було не модно, та небезпечно?
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То у тебя из штанов смердит - Порошенко в них насрал пока ты спал.
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повторяю, Петра нету, нечего тут его притягивать.

В стране полный зебильный беспредел.
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Это где такое было то ?
Лугандон не считается - тамошние жители сами это устроили
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"...Лица пострадавших устанавливаются..." Личности, наверное?...
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навєрно, ліца обєзображени до нєузнаваємості
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це труднощі автоматичного перекладу ч/з Google translate з офіціозу

українською "особа" може перекладатись як "лицо" та "личность".
Адміни ніяк не хочуть позбутися звички спочатку викладати інфу ворожою...
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вивод - нах всякіє плєвалкі!!! ган должен біть наповал с одного вистрєла!!! Так шо, вибірайтє пушку понадьожнєй!!! S&W Magnum 500
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Посмотрел видео и нифига не понял. Какой-то контрстрайк галимый.
Двое на ехали на 3-го с травматами чтоли. Как с такого расстояния не попасть в чела который забыл где у него ствол (ковыряющегося то на переднем то на заднем месте).
Потом 3-й ранил одного из нападающего и свалил. Так кто и чью машину подпалил ?
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ні, не можна давати зброю українцям. Бо, тільки мусора та бандюки мають право на зброю.
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Какие то мартышкины забеги. Хорошо что эти клоуны никого из прохожих не погубили с таким то мастерством.
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ну, і де ви тут бачили анархію? Що ви взагалі знаєте про анархію, що вам не пояснили комуняки? Розкажіть ще що, батько Махно був недорозвиненим придурком.
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Назовите хоть одну успешную страну в мире где анархический правящий строй? Не можете? Что ж, выходит что ваша характеристика Махно не так далека от истины. Добавлю что мечтающие об анархии точно "недорозвиненi придурки", или скорее обычные разбойники, мечтающие о безнаказанности.
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придурком він не був, але нам, від його помилок, та таких як він- не легше...
70 років ганьби, та ще зараз продовжується!!!!
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Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сидят такие и решают: ну что? будем вносить или ну его нафиг, как обычно?
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UPD по валилову на Клочках( Восторг)
Итак, что известно на текущий момент:
- Жора с бандой сидели в кафе в "Восторге", и там судя по всему между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.
- Убитый в перестрелке - Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4й бооьнице с проникающим ранением в грудь.
- Машину, на которой приехал один из участников уже нашли сожженой.
- Один из участников успел переместится к вокзалу, где был замечен полицейскими и подстрелен. С собой у него было несколько гранат, одна из которых взорвалась, оторвав ему голову. (с)
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UPD по Роднулю на ЮЖД.
По информации мужик взорвавшийся на вокзале в харькове, пытался бросить гранату в патрульных, но случайно подорвался сам. Во бл@ть свезло копам. (c)
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Этому Жоре в спину ушло несколько пуль, либо он в броне, либо стреляли резиной, а у хоры по звуку либо в дозвуковой пулей, либо с глушаком, а менты евнухи.
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а мне кажется там кто то левый стрелял не в кадре ....
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Они не соблюдают минские дооваренности ......
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Отакі вони - нинішні реалії життя на Україні.
А ті виродки ще вимагають продовження безглуздої кровавої бійні на Донбасі.
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Гугл переводчиком больше не пользуйся, билеберду пишет.
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Які? Кацапи на чолі з ******? Так, вони такі... Кляті виродки
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Меня вот в этой ситуации только одно беспокоит, там никто никому не мешал говорить по-русски? Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено - Цензор.НЕТ 2480
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Если один зебобик шлепнул другого зебобика, то в чем проблема?
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а куда же без них - продолжение о наших трамваях-дрифткаров и по теме^

А тем временем Роднуль читая в телефоне новости про валилово на Клочках у@бал дрифткар (20) прям напротив этого места. Не ждём дрифтунов.
Фоткал на стоящие дрифткары. (с)
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Я в "ВОСТОРГЕ"... Даешь свободною продаю пистолетов и автоматических нарезных винтовок!!! А я пошел регистрировать ритуальное бюро. Ох и куш сорвем!!!! Не паханое поле идиотов гарантирует невиданный успех этого бизнеса. Ну и бизнеса по продаже идиотам стволов, тоже.
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Собаков вбив патріотів Сашка Білого і Лісника не забуваймо,якщо тут застрілили кацапоїдів то земля їм скловатою.
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