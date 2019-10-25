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 Политика Украины
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Все про:иностранец (288) Ксенофобия (124) Ужгород (318) дифтерия (19)

 "Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев

Студенты Ужгородского национального университета обнародовали обращение к жителям города в связи с волной дискриминационных комментариев в адрес студентов-иностранцев, которые заболели дифтерией.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте университета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обращаемся не к представителям власти или международным партнерам, а к людям, к нашим землякам... Мы поражены волной дискриминационных комментариев в адрес наших сверстников – студентов-иностранцев медицинского факультета №2, заболевших дифтерией", - говорится в заявлении.

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Как отмечается в обращении, страх – очень сильная эмоция.

"Можно понять, когда горожане боятся, что заболеют они или их дети опасной болезнью. Но при этом надо помнить, что все мы (независимо от национальности) – чьи-то дети. Но мы здоровы, а они уже больны, им сейчас очень нужны помощь и поддержка", - отмечают студенты.

Они также обращают внимание общественности в письме, что ни один врач или чиновник от медицины не подтвердил тот факт, что студенты-иностранцы "привезли" инфекцию из-за рубежа. Напротив, известный врач-инфекционист Виктор Петров, который первым обследовал больных, отметил, что болезнь имеет штамм местного происхождения.

Студенты подчеркнули, что по-настоящему культурные, цивилизованные люди никогда не позволят себе оскорблять людей, попавших в беду.

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"Сегодня у украинцев имеются широкие возможности путешествовать. Не забывайте, что мы все автоматически становимся иностранцами при пересечении границы, и при этом хотим к себе бережного, человеческого отношения. Давайте относиться к другим так, как мы хотим, чтобы относились к нам", - пишут студенты.

Они также призывают всех к толерантности, уважению и терпимости, а также выражают благодарность тем, кто поддержал университет и студентов, "ибо, действительно, болезни безразлично, какого цвета наша кожа".

Как сообщалось, 17 октября с диагнозом "дифтерия" был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета. 22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом "дифтерия". 23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. На медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета обучаются 1400 студентов-иностранцев, в частности из Индии.

Источник: https://censor.net.ua/n3155935
 
   
 Топ комментарии
 
цвєт кожі нє імєєт значєнія, а культура бита і санітарно-гігієнічєскіє прівичкі імєют!!!
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Спідом хворіють ідіоти, за якими бігає баба з пістолетом! "Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев - Цензор.НЕТ 6450
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а супрун казала, що спидом чще всего, болеют нигеры и порохоботы
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Спідом хворіють ідіоти, за якими бігає баба з пістолетом!
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Данбасэц, тобі не приходить в голову, що ви можете бути справжніми білими нігерами? Брудні і деградовані алкоголіки! Чим ви кращі від індусів?! Серед них набагато більше успішних лікарів, математиків і бізнесменів ніж серед вас-з деградовані люмпени завезені в Україну з дикої азіі уроди. Ти дебіл!
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А що сказати хотів? На антидепресантах сидиш чи ти просто дурік?
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цвєт кожі нє імєєт значєнія, а культура бита і санітарно-гігієнічєскіє прівичкі імєют!!!
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У нас часто забивают болт на прививки,а у индейцев тем более. Вот и результат.
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Может, стоит лучше проверять здоровье зарубежных студентов? Может, стоит помещать их в карантин, после приезда? или чаще сдавать анализы? У нас своих болезней хватает.
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Поразило, что противодифтерийной сыворотки было всего 8 доз. А другого лекарства не существует.
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При Петі тої сиворотки було - завались. Як тільки прийшов Зеленський - все десь пропало. )))
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Скажем рішуче нет дискриминации макрофагом зараженной бактерией клетки!
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В Америці, індуси стають успішними лікарями, вченими і бізнесменами, а донбаське лайно, в кращому випадку, водить траки і підмітає підлогу на будовах. Самі справжні білі нігери-це лайно з Донбаса.
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Якщо в них є медична страховка, мають лікувати. Якщо нема - за окремий рахунок
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Питання до влади -чому приймають на навчання іноземних студентів без щеплень ? А тим більше з країн високого ризику небезпечних хвороб ?
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Больше всего ненавижу расизм и негров. "Хворобі байдуже, якого кольору наша шкіра", - ужгородців просять припинити дискримінацію хворих на дифтерію студентів-іноземців - Цензор.НЕТ 3252
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