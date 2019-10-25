 Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа"

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

На вопрос, есть ли раскол во фракции "Слуга народа" в свете последних событий, народный избранник ответил отрицательно.

"Организм не может жить и не болеть. Возможно, это такая вот простуда, мы должны ее пройти, стать сильнее и пойти дальше. Возможно, это будет прививка, чтобы стало понятно, что больше такого допускать нельзя", - отметил он.

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При этом Мотовиловец подчеркнул, что переживает за своих однопартийцев, потому что, "репутация им дана один раз".

"Сейчас ты попадешь в скандал – а завтра, когда внесешь новые законопроекты, скажут, мол, опять какие-то площадки лоббируешь, что бы ты ни делал. Репутация – она одна, нельзя ее потерять", - убежден нардеп.

Полный текст интервью с Андреем Мотовиловцем читайте здесь.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".