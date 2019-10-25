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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (399) Мотовиловец (1)

 Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа"

Скандал во фракции "Слуга народа" является не больше, чем временной "болезнью", которой не стоит предавать особого значения.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

На вопрос, есть ли раскол во фракции "Слуга народа" в свете последних событий, народный избранник ответил отрицательно.

"Организм не может жить и не болеть. Возможно, это такая вот простуда, мы должны ее пройти, стать сильнее и пойти дальше. Возможно, это будет прививка, чтобы стало понятно, что больше такого допускать нельзя", - отметил он.

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При этом Мотовиловец подчеркнул, что переживает за своих однопартийцев, потому что, "репутация им дана один раз".

"Сейчас ты попадешь в скандал – а завтра, когда внесешь новые законопроекты, скажут, мол, опять какие-то площадки лоббируешь, что бы ты ни делал. Репутация – она одна, нельзя ее потерять", - убежден нардеп.

Полный текст интервью с Андреем Мотовиловцем читайте здесь.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155932
 
 
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- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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а мертворожденный искуствеено тем более
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Раковой опухоли четвертой стадии уже явно не стоит предавать значение!!!
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А ті зебіли, котрі зедепутати, набагато кумедніши ніж я думав.
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особенно если этот организм - постоянно простужен и сопровождается постоянным насморком.
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Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад

Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 9220

"Самая честная власть" и .... зарплаты в конвертах для карманных "слуг" партии Зеленского.

Зарплаты "в конвертах" на миллион: "Слугу народа" обвинили в масштабной финансовой схеме

https://www.obozrevatel.com/economics/fea/slug-naroda-obvinili-v-zarplatah-v-konvertah-novosti-ukraina.htm

Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 4328
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В детстве всегда хотел узнать, что было в сказке дальше, после того, как Иван-дурак стал царём.
Узнал.
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Просто контроль над аморфною структурою поступово захоплюють євреї. Там за головного вже Дубінський і Ко.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Тепер ще імперативний мандат запровадити, щов виперти з ВР всіх "слуг", які не готові євреям дупу лизати і пожна продавати Україну кацапам.
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Тем более что этот организм изначально с первой группой инвалидности.
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И это все потому что нельзя создать партию Слуг с нуля за месяц до выборов... Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 9822
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Тверезо думаючі вам, ще з весни, писали і казали, як бабуся онучку-телепню: "Синочку, не бігай по калюжах, не мочи ноги! Онучку, не їж бурульки! Простудишся!!!" А ви "і вухом не вели", і продовжуєте це робить....... А тепер верзете щось про "організм, який не може жить і не хворіть........".
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