 Аэропорты "Киев" и "Борисполь" из-за тумана отменили 16 рейсов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

В частности, отменены девять рейсов на вылет: Рим AZ593 (Alitalia); Минск B2848 (Belavia); два рейса в Варшаву авиакомпании LOT - LO756 и LO750 и еще один рейс W61568 в эту же страну авиакомпании Wizz Air; Братислава W66275 (Wizz Air); Берлин W66113 (Wizz Air). Кроме того на внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменены два рейса в Одессу и Ужгород.

Также отменен прилет рейсов: Таллин W66286 (Wizz Air); Лиссабон W66192 (Wizz Air); Варшава LO755 (LOT); Рим AZ590 (Alitalia). Кроме того, на внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменены на прилет рейсы из Одессы до Киева.

Согласно информации на онлайн-табло, следующие рейсы задерживаются на вылет: Будапешт W62474 (Wizz Air); Салоники W66265 (Wizz Air); Милан EG498 (Ernest Airlines). На вылет также задерживаются два внутренних рейса Motor Sich в Запорожье и Львов.

На прилет в аэропорту "Киев" задерживаются рейсы: Братислава W66276 (Wizz Air); Будапешт W62473 (Wizz Air); Салоники W66266 (Wizz Air); Милан EG497 (Ernest Airlines). Также на прилет задерживаются внутренние рейсы Motor Sich из Запорожья, Одессы, Ужгорода, Львова.

В то же время на онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" сообщается об отмене рейса YB 201 авиакомпании Bravo Airways Киев-Бейрут и рейса PS 80 на прилет из Ивано-Франковска в Киев авиакомпании МАУ. Кроме того, на вылет из аэропорта задерживаются рейсы: Шарм-Эль-Шейх QU 4435 и QU 4433 (Azur Air Ukraine); Прага PS 9717 (МАУ); Анталия PS 5331 (МАУ); Минск B2 844 (Belavia); Хургада QU 4421 (Azur Air Ukraine).

На прилет задерживаются два рейса из Шарм-Эль-Шейха BK 2020 (Bukovyna Airlines) и 7W 7656 (Wind Rose); Пардубице PQ 842 (Sky Up Airlines); два рейса из Анталии 7W 7692 (Wind Rose) и QU 4412 (Azur Air Ukraine).

Сейчас на сайте аэропортов "Киев" и "Борисполь" нет информации о причинах задержки и отмены рейсов. В то же время 22, 23 и 24 октября аэропорт "Киев" информировал об отмене и задержке рейсов из-за сильного тумана в столице.

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