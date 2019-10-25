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 Политика Украины, Общество
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 "Это может навредить", - Сущенко призвал журналистов быть осторожнее при освещении ситуации с политзаключенными

Освобожденный из заключения в России украинский журналист Роман Сущенко рассказал, как его семья стала жертвой неправдивых новостей и призвал СМИ быть осторожными с темой политзаключённых.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на конференции National media talk в пятницу в Киеве.

"Я призываю вас всех быть осторожными в освещении ситуации с политзаключенными, поскольку это может навредить родным и подтолкнуть к новым мукам и страданиям", - сказал Сущенко.

Журналист отметил, что он и его семья стали жертвами фейков.

"Моя семья и я лично на последнем этапе обмена стали жертвами фейков. В частности, речь идёт о сообщении, что 29-30 августа состоится обмен. Я знаю, что многие из вас собрали вещи и отправились в аэропорт, поддавшись недостоверной информации. Благодаря вам эта информация была распространена в соцсетях и на телевидении. Моя мама, когда об этом узнала, очень разволновалась, и когда ее надежды снова не оправдались - это было в шестой раз, ей стало плохо", - рассказал Сущенко.

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При этом освобожденный политзаключенный выразил надежду на то, что журналисты продолжат держать тему политзаключённый в фокусе внимания.

"Я надеюсь, что в будущем тема политзаключённый будет в фокусе вашего внимания, и вы будете стремиться как можно больше обращать на это внимание нашего общества, власти и международных партнеров", - резюмировал Сущенко.

Напоминаем, Сущенко находился в незаконном заключении в России по надуманному обвинению три года. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35".между Украиной и РФ, Сущенко вернулся на родину.

Источник: https://censor.net.ua/n3155926
 
   
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нє, бєз ріпартьорской шуміхі нікак ніззя!!! во-пєрвих - ето журналіскій хлєп, масло, ікра і всьо остальноє
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такая у ніх работа - будоражіть, прівлєкать вніманіє. Понятно, шо кому-то плохо от волнєнія, но шоп засвєтіцца і повисіть рєкламоємкость, журналісти нє остановяца пєрєд чувствамі мам і жон
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Точно так себя ведут артисты и шоумены под куполом цирк....пардон, Верховной Рады.
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Факт того, что верить не надо никому, а в особенности русскоязыким.
Ибо это - ползучая пропаганда в виде: "Ой, видите, мы отпустили русскоязыкого, но муссолиновцы ему запрещают говорить по-русски"(а должно быть так: - на гос. языке - все публичные обращения и интервью, иначе штраф). А на вопли писелевых-соловьевых =
Гааадяя, о Гаааадяяя, ты приди и нам тут спой
Рааашка, о Рааашка, брат ты мой о брат ты мой....

Видно теперь насквозь эту дрянь. Путин кстати, как и Сралин - молодец, хоть и делают говно, но профессионально то.
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как представлю себе муки траянской кабылы крымля, аж плохо становится -всех пидманула, включая отца украинской демократии - черчилля в квадрате
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Правда ми усі раді за вас, визволених, тільки не скурвітеся під ту владу , якій це вдалося як підкуп від Вовки Вєлікаго Вовці маленькому...
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