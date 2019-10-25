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 С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на луганском направлении, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на луганском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, после 6 утра противник из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Хутора Вильного.

Кроме того, из автоматических гранатометов оккупанты обстреливали позиции украинских войск, оборудованных в районах Новозвановки и Луганского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ, имитируя готовность к разведению сил вблизи Богдановки, обстреляли ВСУ из гранатометов, - штаб ОС

В медицинское учреждение эвакуирован один военнослужащий из состава Объединенных сил, который получил ранение в результате вражеского обстрела.

Источник: https://censor.net.ua/n3155924
 
 
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Одужання всім пораненим українцям.
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Спасибо 73% уродам рашистским, любителям *****,или оно уже и не *****???
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С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на луганском направлении, ранен один украинский воин, - Минобороны



С начала суток тупые киевские хахлы трижды завезли бесплатные макароны ахметова в луганском направлении,

сдох адин луганский от переедания-минобороны

ахахаха


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