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 Политика Украины
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Все про:выборы (23043) Диденко (97) оккупация (6867) ЦИК (3351) Донбасс (19740)

 На данный момент выборы на оккупированном Донбассе невозможны, - глава ЦИК Диденко

Новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что на данный момент невозможно провести выборы на оккупированном Донбассе

Об этом в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооружённые формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос", - подчеркнул Диденко.

Он отметил, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, который говорит о том, что выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко

Источник: https://censor.net.ua/n3155923
 
   
 Топ комментарии
 
Задолбали вы своими выборами и своим дамбасом. Куда вы торопитесь? Кому кроме Рашки оно надо? Там кроме сепаров уже пустая заминированная земля без заводов и фабрик и нуждающаяся в многомиллиардных дотациях.
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у клована та в 73/43%зебілів в процесі капітуляції нема нічого неможливого... І виборче законодавство змінять... І пенсії "на деревню дедушке"/колаборанту/терористу платитимуть... ЦВК же поміняли заради цього.
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зачем этим Даунчанам выборы ? им срусГе йазыг нада что бы гаваритЦб па рузге ... Я Ну Ко Вич! Я Ну Ко Вич! Я ку бо Вич!
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Совет форумчанПравила форума
 
у клована та в 73/43%зебілів в процесі капітуляції нема нічого неможливого... І виборче законодавство змінять... І пенсії "на деревню дедушке"/колаборанту/терористу платитимуть... ЦВК же поміняли заради цього.
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вазьмітє міня карєктаром в рідакцию!!!
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ага, замєтіл тоже - нє прішей кабилє кому
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В раше свободных выборов отродясь не было, а тут для кого то откровение, они не возможны и в ОРДЛО!!! Акуеть, гиганты мысли...
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Моника зебенски впихнет невпихуемое
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Задолбали вы своими выборами и своим дамбасом. Куда вы торопитесь? Кому кроме Рашки оно надо? Там кроме сепаров уже пустая заминированная земля без заводов и фабрик и нуждающаяся в многомиллиардных дотациях.
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зачем этим Даунчанам выборы ? им срусГе йазыг нада что бы гаваритЦб па рузге ... Я Ну Ко Вич! Я Ну Ко Вич! Я ку бо Вич!
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ни на данный момент, ни на пизже...
Лет так 10 от момента перекрытия границы и то, с оговорками
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Цікаво, а що чекає Зеленський від виборів на Донбасi? Хіба присутність ОБСЄ і відсутність "дул кулеметiв" на виборах щось міняє, донбасята просвітляться i стануть проукраїнськими? Скажіть, в найближчому майбутньому передбачається таке, що Україна поверне контроль на східному кордоні? Можна подумати, що після "нормандського формату" Волдеморт злякається і скаже, що хлопці ми пожартували, берiть все назад.
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"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно..." Наразі вибори на окупованому Донбасі неможливі, - глава ЦВК Діденко - Цензор.НЕТ 5152

Так они и примут такой "закон" под диктовку Ху*ла. Их в Трускавце научили жать зелёную кнопку. Можно пальцем, или как их "вождь" на худой конец ... Наразі вибори на окупованому Донбасі неможливі, - глава ЦВК Діденко - Цензор.НЕТ 4686
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Территория под оккупацией РФ, какие мать вашу выборы??? даже разговора об этом быть не может! Россия там проведет выборы, как в Крыму с 113% за вступление в РФ. Украина никакими договоренностями не сможет вернуть свои территории потому что Путин никогда за историю всех конфликтов не сдал своих позиций! Если Украина хочет вернуть свои территории, то тогда Украина должна воевать за свою землю, а если она не готова воевать, то это значит, что Украина сдала свои земли Путину.
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