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Все про:выборы (23043) Диденко (97) оккупация (6867) ЦИК (3351) Донбасс (19740)

 На данный момент выборы на оккупированном Донбассе не возможны, - глава ЦИК Диденко

Новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что на данный момент невозможно провести выборы на оккупированном Донбассе

Об этом в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооружённые формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос", - подчеркнул Диденко.

Он отметил, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, который говорит о том, что выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко

Источник: https://censor.net.ua/n3155923
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
у клована та в 73/43%зебілів в процесі капітуляції нема нічого неможливого... І виборче законодавство змінять... І пенсії "на деревню дедушке"/колаборанту/терористу платитимуть... ЦВК же поміняли заради цього.
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вазьмітє міня карєктаром в рідакцию!!!
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В раше свободных выборов отродясь не было, а тут для кого то откровение, они не возможны и в ОРДЛО!!! Акуеть, гиганты мысли...
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Моника зебенски впихнет невпихуемое
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Задолбали вы своими выборами и своим дамбасом. Куда вы торопитесь? Кому кроме Рашки оно надо? Там кроме сепаров уже пустая заминированная земля без заводов и фабрик и нуждающаяся в многомиллиардных дотациях.
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дорога к миру выстлана изумрудами и аквамаринами На данный момент выборы на оккупированном Донбассе не возможны, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 7343
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зачем этим Даунчанам выборы ? им срусГе йазыг нада что бы гаваритЦб па рузге ... Я Ну Ко Вич! Я Ну Ко Вич! Я ку бо Вич!
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