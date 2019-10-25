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Все про:афера (225) суд (22670) Швидкой Андрей (1) Васина Надежда (1)

 Дело о продаже несуществующих автомобилей Мининфраструктуры застряло в суде

В среду, 23 октября, состоялось очередное слушание Шевченковского районного суда города Киева по делу автомобильной аферы Андрея Швыдкого, которое в очередной раз оставило подсудимого под арестом.

Как сообщила Цензор.НЕТ одна и пострадавших от аферы Швыдкого волонтер, гимнастка Надежда Васина, из-за замены судьи дело начали рассматривать сначала. В среду слушание снова носило чисто технический характер – продлили санкции, Швыдкого оставили под арестом в Лукьяновском СИЗО.

"Мы понимаем, что замена судьи произошла не просто так, а чтобы затянуть дело. На нескольких предыдущих судебных заседаниях судью знакомили с делом. Затягивалось дело и ранее. Сперва Швыдкой даже признал себя виновным в нескольких эпизодах. А потом отказался от своих слов. Затем он не приходил в суд, а после – без причины не являлись его адвокаты. В среду ему снова продлили арест. Он не отдает деньги и его не садят. В феврале исполнится два года с момента ареста", - говорит волонтер.

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Швыдкого обвиняют в том, что,  выдавая себя за приближенного к Министерству инфраструктуры, он брал с людей деньги за продажу автомобилей, якобы списанных министерством. На самом деле, никаких автомобилей не существовало и с министерством Швыдкого ничего не связывало.

"Швыдкий очень сильно втирался в доверие. Мне его, например, порекомендовал мой хороший друг – они с ним сдружились, вместе на природу выезжали. Поэтому я и подумать не могла, что есть подвох", - добавила Васина.

Из-за аферы волонтер потеряла несколько тысяч долларов. Швыдкой обещал продать ей автомобиль, который она намеревалась передать украинским воинам.

"Попались на это сотни человек, но все очень боятся. В суд мало кто приходит – только я и еще несколько человек. Боятся Швыдкого и его связей", - говорит гимнастка. По словам Васиной, их опасения не напрасны. Угрозы со стороны Швыдкого и его родственников потенциально возможны.

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Рассмотрение дела по обвинению сына депутата Киевсовета Николая Швыдкого Андрея в мошенничестве на миллионы гривен длится уже более 1,5 года. В деле фигурируют сотни пострадавших, которым подсудимый продавал несуществующие автомобили.

Источник: https://censor.net.ua/n3155922
 
 
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Та то таке, коли авіапарк *********** продадуть, як обіцяв гідрант... Дело о продаже несуществующих автомобилей Мининфраструктуры застряло в суде - Цензор.НЕТ 962
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Та то уже вместе с Рошеном,телеканалами,заводами вместе
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назва статті
Злочин! Нардепи від «Слуги народу» почали масово отримувати зарплату в конвертах - джерела
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уж лучше бы он продавал билеты на марс для полета в космическом корабле украиского производства
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