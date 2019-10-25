 Сын проживающего в РФ основателя 1+1 Роднянского назначен советником в Кабмине, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине.
Ранее Роднянский-младший, который является экономистом Кэмбриджа, работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой.
Также отмечается, что его отец, который сейчас живет в РФ, возглавляя 1+1, помог нынешнему главе государства стать популярным в Украине.
При этом сам новый советник правительства признал, что, соглашаясь на эту должность, понимал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание.
"Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я работать (в правительстве) или нет", - заявил он.
: https://censor.net.ua/n3155918
Хтось ще здивований ?
зєлєпузік, а як же ж обіцянка не брати до влади друзів, сватів та іншу наближену 3,14здоту? Чи то був жарт?!!
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВОРОВСТВА ОБЕЗЬЯН
Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как уберечь себя от воровства обезьян в местах их обитания...
...обезьянки не долго думали и переселились в город к людям, естественно денег у них нету. Да и делают они вид, что не понимают, такую простую истину , как - не укради. Берут, всё что блестит и нравится им, так, как будто это их, а вам и вовсе не надобно. А если например вы будете идти с едой, и увидите вдруг стаю голодных обезьян…Ух…Мой вам совет, - лучше выкиньте все продукты и сделайте вид, что они не ваши, главное не держите их в руках, когда видите, что встреча с обезьяной просто неминуема, оторвут с руками.
Оливия
@olivia88877
Было бы понятно нежелание ЗЕ взять в команду Саакашвили, если бы у него была своя команда профессионалов.А пока, как пишут-Зеленский обложил себя кадровым дерьмом.Так и хочется сказать:"Эй, вы там, наверху! От вас опять спасенья нет! Не могу больше слушать я этот ваш кардебалет!"
Не фамилия, а Роднянский лично! и не внимание, а спросите у украинцев? хотим ли мы у себя видеть кацапскую гн*ду?!