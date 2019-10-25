 Сын проживающего в РФ основателя 1+1 Роднянского назначен советником в Кабмине, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине.

Ранее Роднянский-младший, который является экономистом Кэмбриджа, работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой.

Также отмечается, что его отец, который сейчас живет в РФ, возглавляя 1+1, помог нынешнему главе государства стать популярным в Украине.

При этом сам новый советник правительства признал, что, соглашаясь на эту должность, понимал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание.

"Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я работать (в правительстве) или нет", - заявил он.

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