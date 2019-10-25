 За экс-нардепа Микитася внесли залог в размере 80 млн грн, - "Интерфакс-Украина"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.
"За Микитася в пятницу внесен залог в сумме 80 млн грн", - сказал источник.
Напонмим, 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю.
22 октября Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн.
И эти микитаси клянчат у Меркель бабла..... Мне это не очень нравится, так как на месте фрау, я бы слал нас подальше, из-за того что такое говно нами "рулит" то.
ревалюцыя гыдности - в действии
ахахаха
Воруй дальше. Миллиончик оставь себе за неудобства доставленные.