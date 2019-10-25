 За экс-нардепа Микитася внесли залог в размере 80 млн грн, - "Интерфакс-Украина"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"За Микитася в пятницу внесен залог в сумме 80 млн грн", - сказал источник.

Напонмим, 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю.

22 октября Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК