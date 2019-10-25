 Экономические эпизоды уголовных производств по окружению Януковича будут направлены в НАБУ, а дела о расстрелах на Майдане - в ГБР, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, 21 октября 2019 г. создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, с функцией координации досудебного расследования в этих процессах.

На данный момент ведутся консультации и в ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием защитников семей погибших на Майдане, которая примет участие в аудите производств о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

"Сейчас распространяемая информация о якобы остановке расследования производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, является неправдивой и манипулятивной. Эта тема должна рассматриваться в рамках закона и с уважением к родственникам погибших на Майдане и общества в целом, которые шестой год не получают ответы на вопросы, которые изменили их жизнь", - сказано в сообщении.

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Расследование в производствах в отношении указанных преступлений проводили 43 следователя и прокурора управления специальных расследований ГПУ. В то же время, согласно законодательству Украины, органы прокуратуры с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после аудита должны быть переданы соответствующим органам досудебного расследования.

Так, в НАБУ будут направлены экономические эпизоды уголовных производств относительно окружения бывшего президента Виктора Януковича. Разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях, будут переданы в ГБР. В будущем, при необходимости, с целью комплексного исследования определенные эпизоды могут консолидироваться Генеральным прокурором в одном органе досудебного расследования.

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В ближайшее время будет назначено новое руководство управления специальных расследований ГПУ из числа прокуроров, которые там работают и успешно прошли тестирование.