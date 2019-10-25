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Все про:ВСК (187) Деркач А. (22) США (15657) Гройсман (4865) Гонтарева (818) Яресько (500) Дубинский (22)

 Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана. ДОКУМЕНТ

В парламенте зарегистрирован проект постановления народных депутатов Андрея Деркача (внефракционный) и Александра Дубинского (фракция "Слуга народа") о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Деркач, опубликовав копии документов, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал на пресс-конференции, подал вместе с коллегами проект постановления про создание ВСК, которая должна будет расследовать факты международной коррупции и лоббирования вне зависимости от фамилий, гражданства и должностей персон, участвовавших в разворовывании нашего государства. Несмотря на сопротивление Аппарата Верховной Рады при регистрации, уверен в результативности, как голосования за создание ВСК, так и успешности результатов её работы", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ "сливало" материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач

"Основными задачами ВСК будут:

1) Осуществление расследования деятельности главы Национального банка Украины Гонтаревой В.А., направленной на разрушение банковской системы страны, нарушения действующего законодательства в сфере финансовой деятельности, связанного с принудительным закрытием коммерческих банков, спекуляции на курсе гривны, обесценивание сбережений граждан Украины и участия в хищении международной технической помощи.

2) Осуществление расследования деятельности Министерства финансов Украины во главе с Министром Яресько Н.И., которая привела к необоснованному увеличению объемов внешнего долга Украины с элементами прямого умысла на заложение Украины в залог внешним кредиторам, возложение на граждан Украины дополнительных долговых обязательств в размере больше 100 млрд долларов США и создание противоправной схемы продажи облигаций внутреннего государственного займа и международных заимствований, легализации средств, полученных преступным путем, в том числе через подконтрольную Гонтаревой В.А. компании "ICU".

3) Проведение проверки сведений указанных в Отчете Счетной палаты от 19 декабря 2017 №26-8 относительно установленных нарушений в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов США, а именно в части неэффективного использования донорских средств правительства США и ненадлежащего осуществления контроля Министерства экономического развития Украины, как координатора этой деятельности.

4) Расследование фактов незаконного лоббирования при добыче и поставке на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей с возможным противоправным использованием международных финансовых инструментов направленных на легализацию средств, полученных преступным путем.

5) Инициирование расследования вопросов относительно незаконных действий Правительства Премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. об использовании средств государственного бюджета для закупки медицинских препаратов через так называемые международные организации, путем вывода и удержание денежных средств (на срок более года) на их счетах, что привело к нарушению требований действующего бюджетного законодательства Украины и имело вид беспроцентного кредитования, отмывания и легализации средств , полученных преступным путем.

6) Инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины", - рассказал Деркач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США. ДОКУМЕНТ

Как отмечается в постановлении, в состав ВСК должны войти 18 человек.

"Избрать главой ВСК народного депутата Украины – Дубинского Александра Анатольевича, секретарем – Деркача Андрея Леонидовича", - сказано в документе.

Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 01
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 02
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 03
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 04
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 05
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 06
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 07
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 08
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 09
Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана 10

Источник: https://censor.net.ua/n3155913
 
   
 Топ комментарии
 
Похоже у зелёных совсем плохо с бабками.
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а що вони вкрали? ну тобто які саме крадіжки треба розслідувати? тобто якщо я подаю заяву в поліцію про крадіжку автомобіля, то як мінімум цей автомобіль у мене мав бути і він зник.
а що саме було і зникло, на думку хейтерів Гонтарєвой, Порошенка, Яценюка?
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Я зрозумів тебе. Наприклад, ТСК повинна на мою думку розслідувати діяльність Гонтарєвої в частині, коли вона перебуваючи на посаді Голови НБУ виділяла великі суми рефінансування банкам для так називаємої підтримки їх життєдіяльності. Виділялись дуже великі суми не 100 гривень повір мені. Для довідки Під рефінансуванням також розуміють забезпечення центральним банком комерційних банків додатковими резервами на кредитній основі, тобто запозиченими резервами. Ходят чутки, що ці гроши виділялись фірмам однодневкам під виглядом кредитів а потім виводились за кордон.

І взагалі якщо було рефінансування то ці банки повинні були повернути ці кошти Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана - Цензор.НЕТ 8852
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Давно пора! Особенно интересно, чем занималась сладкая парочка-Гонтарева и Порошенко. Yaresko & Groysman may escape scot-free.
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чим займалися? роботою своєю прямою займались - Порошенко захищав інтереси України на міжнародній арені, Гонтарєва очищувала банківську систему від банків-пилососів.
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Ну вот МВФ, послы G7, всемирный банк говорят, что гонтарева все правильно делала. Но зебилам интерсно. что скажет шавка коломойского дубинский?
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Деркача вместе с папой еще при Юще надо было на пожизненное отправить. Папа при Кучмеце возглавля СБУ , а сынок был медиа деятелем и типа бизнесменом... на них уже столько висит дрежавних зрад, преступлений, помогали Кучме во всяких пикантных спецоперациях и т.д. А Теперь Деркачи легли под Игоря Вальерьевича, накопил видать компроматец ловкий еврейчик. против "приятника" Деркача.
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для *неотримання* чергового траншу мвф саме те!!! тож не зупиняйтесь Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 1421
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такими темпами торжества справедливости , вы ребята остатки рейтинга президента , растеряете до конца его годовой каденции ... или вы наказываете (сажаете) или нет , всё остальное ненужный чёс
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Деркач і Дубінський, притому, разом - це марка.
Нехай створюють. Щоб МВФ відмовив в кредитах.
Бо, насправді, це буде комісія не ппроти Гонтарєвої ( на хвіст солі їй вони насиплять); а проти Смолія і Рожкової, за їх звільнення.
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Они хотят настроить МВФ против Украины, хотят повернуть Украину в задницу, т.е. на россию и устроить дефолт!
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Именно так. У них нет выхода: ЕС сказал что Богдан должен получить реактивного пенделя, и со свистом вылететь в окошко Банковой.
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Сын проживающего в РФ основателя 1+1 Роднянского назначен советником в Кабмине, - Reuters тут не только одному богдану надо пендель давать!
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А дело в том что вся эта шайка имеет конкретную мафиозную структуру: она своих не выдаёт. Потому Богдана они не уволят, иначе всё рассыпется на месте.
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Арахамія так вірнопіддано ув'яз в прйнятті на свою голову проведення шоукомедії ПОЛІГРАФ, ідея жйого а Вовка тількии рішення прийняв ... Й розкрутив цей наказ Вовки до такої абсурдності по тупості чи навмисно?
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тафай! тафай! плєбсу нравиця коли пани ******* - побольше громкіх дєл, скандалов, арєстов с маскі-шоу, тюрєм!!! ви на правільном путі - слєдуєщіє так же поступят с вамі!!!
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Ага. Давайте. Доконайте уже репутацию Моники Зеленски окончательно. Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 6304

А лучше еще раз сбейте Гонтареву машиной или убейте ее детей. Шестерки Коломойского долбаные...
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Ну нормально,пусть сажает этих гонта-яресек,конечно же они заслужили сроки.
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Вообще эти пацаны ва-банк идут: наехали на Яреську. Американцы им этого не простят, ИМХО.
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решение правильное, да толку? надо начинать с времен Кубива, эта гнида заложила бомбу в развал банков, взять за жопу Розенко- как там дела с выплатой 12 млрд!!! мертым душам-переселенцам? в госструктурах НЕТ спецов для качественного аудита ВЭД,все спецы в частном бизнесе, а популистические кричалки журналистов не являются доказательством в суде. та же ГПУ не может похвалиться грамотными спецами-финансистами, а особенно по ВЭД
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бєня своїм шісткам завдання нові ставить )))
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В Пояснительной записке первой идет вопрос по Гонтаревой - 100% что ТСК создана в угоду И. Коломойскому - реальному хозяину Зеленского, Дубинского, и Слуг народа.
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"ах моська знать она сильна коль лает на слона!"(с)

"Шестерки" тявкают, преданно смотря в глаза хозяина.
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Андре́й Леони́дович Де́ркач

В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»....

.. . с Дубинским и прочьей ЗЕленью
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K04EGR IV

@K04EGR

Согласен с порохоботом. Вместо обещанных посадок Свинарчуков весной мы получили: -террор оставшихся ФОПов и активистов -дальнейшее повышение тарифов -урезание субсидий нищим -распродажу Zемли в условиях войны -попытку окончательно повесить ОРДЛО на шею И всё это в турборежиме.
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Цей сепарок, з родини сепарів, вже "звільнив" бюджет України від 48 млрд. Жителі Прилук, саме йому можете подякувати за закриття виробництва в вашому місті.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

А это пост экс-министра, который более трёх лет на каждом углу говорил про гиперлуп и не создал даже его проект из точки А в точку Б)Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана - Цензор.НЕТ 2748
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