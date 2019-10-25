 Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Фокусу.
"Одно дело, если мы говорим о местных выборах в каком-то конкретном месте. Другое - когда речь идет о местных выборах по всей стране. Без внесения изменений в Конституцию я не вижу оснований досрочно проводить их в целом по Украине", – сказал он.
При этом Диденко напомнил, что сейчас обсуждается вопрос первых местных выборов, которые должны стать результатом реформы административно-территориального устройства.
"Планируется внесение изменений в Конституцию, новый закон об административно-территориальном устройстве, расширение административно-территориальных образований, которые у нас уже есть (громада, округ, регион). И как результат - первые выборы. Когда это произойдет, зависит от Верховной Рады", – рассказал Диденко.
Однако, если в ближайшее время реформа административно-территориального устройства не будет завершена, местные выборы состоятся в октябре.
В то же время возможно проведение досрочных выборов в отдельных городах, основания для которых прописаны в законе о местном самоуправлении.
"Например, если решением суда будет установлено какое-то нарушение, после обращения областной (в случае Киева - городской) государственной администрации Верховная Рада может назначить внеочередные выборы", – отметил Диденко.
Напомним, согласно ст. 141 Конституции Украины, местные выборы проводятся в последнее воскресенье октября 2020 года. Таким образом, очередные выборы в местные органы власти должны состоятся 25 октября 2020 года.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента планируют, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации направят в КС уже на текущей сессии Рады. Предложенная концепция реформы административно-территориального устройства предполагает, что новая трехуровневая система будет состоять из общины, округа и региона. На уровне округов государство будут представлять префекты.
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко накануне заявил, что местные выборы пройдут в следующем году, но когда конкретно – "зависит от многих факторов", в т.ч. от темпов децентрализации.
VIZa
@viza057
+ нагадую: идет освободительная война Украины с рф (не конфликт!). Рф финансирует террористов-наемников. Рф поставляет на Донбасс: вооружение + боеприпасы + ГСМ + кадровый л/с вс + снаряжение и амуницию через не контролированный Украиной участок границы! Рф- агрессор!