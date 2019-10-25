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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2057) местные выборы (1236) ЦИК (3351) досрочные выборы (50) Диденко Олег (3)

 Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко

Основания для проведения досрочных местных выборов появятся только в случае внесения изменений в Конституцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Фокусу.

"Одно дело, если мы говорим о местных выборах в каком-то конкретном месте. Другое - когда речь идет о местных выборах по всей стране. Без внесения изменений в Конституцию я не вижу оснований досрочно проводить их в целом по Украине", – сказал он.

При этом Диденко напомнил, что сейчас обсуждается вопрос первых местных выборов, которые должны стать результатом реформы административно-территориального устройства.

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"Планируется внесение изменений в Конституцию, новый закон об административно-территориальном устройстве, расширение административно-территориальных образований, которые у нас уже есть (громада, округ, регион). И как результат - первые выборы. Когда это произойдет, зависит от Верховной Рады", – рассказал Диденко.

Однако, если в ближайшее время реформа административно-территориального устройства не будет завершена, местные выборы состоятся в октябре.

В то же время возможно проведение досрочных выборов в отдельных городах, основания для которых прописаны в законе о местном самоуправлении.

"Например, если решением суда будет установлено какое-то нарушение, после обращения областной (в случае Киева - городской) государственной администрации Верховная Рада может назначить внеочередные выборы", – отметил Диденко.

Напомним, согласно ст. 141 Конституции Украины, местные выборы проводятся в последнее воскресенье октября 2020 года. Таким образом, очередные выборы в местные органы власти должны состоятся 25 октября 2020 года.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента планируют, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации направят в КС уже на текущей сессии Рады. Предложенная концепция реформы административно-территориального устройства предполагает, что новая трехуровневая система будет состоять из общины, округа и региона. На уровне округов государство будут представлять префекты.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко накануне заявил, что местные выборы пройдут в следующем году, но когда конкретно – "зависит от многих факторов", в т.ч. от темпов децентрализации.

Источник: https://censor.net.ua/n3155912
 
 
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Підозрюю, що і цей склад ЦВК буде розпущений. Бо вимоги Конституції ставить вище від вимог Коломойського і компанії.
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Эта команда (я голосовал за нее) должна спешить с местными выборами ! Так же , как я голосовал против ПАПа , теперь я буду голосовать против сегодняшней команды ! Формула ШТМ не приемлема для Украины , для свободной Украины ! Прекращение огня добиваться СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМО , но другими средствами !
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И таких людей , которые будут голосовать против сегодняшней власти на местных выборах, с каждым днем будет становится все больше и больше !
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VIZa

@viza057

+ нагадую: идет освободительная война Украины с рф (не конфликт!). Рф финансирует террористов-наемников. Рф поставляет на Донбасс: вооружение + боеприпасы + ГСМ + кадровый л/с вс + снаряжение и амуницию через не контролированный Украиной участок границы! Рф- агрессор!Без внесення змін до Конституції для дострокових місцевих виборів немає підстав, - глава ЦВК Діденко - Цензор.НЕТ 4741
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