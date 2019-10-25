 Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Фокусу.

"Одно дело, если мы говорим о местных выборах в каком-то конкретном месте. Другое - когда речь идет о местных выборах по всей стране. Без внесения изменений в Конституцию я не вижу оснований досрочно проводить их в целом по Украине", – сказал он.

При этом Диденко напомнил, что сейчас обсуждается вопрос первых местных выборов, которые должны стать результатом реформы административно-территориального устройства.

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"Планируется внесение изменений в Конституцию, новый закон об административно-территориальном устройстве, расширение административно-территориальных образований, которые у нас уже есть (громада, округ, регион). И как результат - первые выборы. Когда это произойдет, зависит от Верховной Рады", – рассказал Диденко.

Однако, если в ближайшее время реформа административно-территориального устройства не будет завершена, местные выборы состоятся в октябре.

В то же время возможно проведение досрочных выборов в отдельных городах, основания для которых прописаны в законе о местном самоуправлении.

"Например, если решением суда будет установлено какое-то нарушение, после обращения областной (в случае Киева - городской) государственной администрации Верховная Рада может назначить внеочередные выборы", – отметил Диденко.

Напомним, согласно ст. 141 Конституции Украины, местные выборы проводятся в последнее воскресенье октября 2020 года. Таким образом, очередные выборы в местные органы власти должны состоятся 25 октября 2020 года.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента планируют, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации направят в КС уже на текущей сессии Рады. Предложенная концепция реформы административно-территориального устройства предполагает, что новая трехуровневая система будет состоять из общины, округа и региона. На уровне округов государство будут представлять префекты.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко накануне заявил, что местные выборы пройдут в следующем году, но когда конкретно – "зависит от многих факторов", в т.ч. от темпов децентрализации.