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 Политика Украины, Общество
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 Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги, - нардеп от СН Мотовиловец о попытках подкупа за "площадки Яценко"

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец утверждает, что некоторые его однопартийцы подтвердили намеки о финансовой мотивации за голосование против законопроекта по уничтожению так называемых "площадок Яценко".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос давали ли кому-то из его коллег взятку Мотовиловец сказал: "У меня нет доказательств, чтобы такое говорить. Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги".

При этом он подчеркнул, что предлагаемые суммы разнились от 20 до 30 тыс. долларов в зависимости от фракции. Бо́льшую сумму за отказ поддержать документ, по его словам, предлагали именно "слугам народа", поскольку "наш законопроект и нас больше".

Полный текст интервью с Анреем Мотовиловцем читайте здесь.

Смотрите также: Депутат Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155911
 
 
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Браво Наталья Мосейчук!- ты отдала полный эфир тому , кто тебя заменит на говноканале БЕНИ -Дубинскому
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Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги, - нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец -- и это я.... Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги, - нардеп от СН Мотовиловец о попытках подкупа за "площадки Яценко" - Цензор.НЕТ 5144
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ідіот!!! трицять кусків не взяв - засцяв, - а коллєгі змели - тіко шелеснуло!!!
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А Арахамия правда достоен уровня отары овец от СН по интеллекту... Ему говорят , вы дискредитировали работу полиграфистов и значимость экспертиза , а он- МЫ ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ ЭТИМ ШОУ СВЮ ОТКРЫТОСТЬ. заметим , что главный сдавальщик анализов приказал это сделать - но это утопло якобы в тупости исполнителя...
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Кто намекал,кто предлагал?Где фамилии?
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