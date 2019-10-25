 Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги, - нардеп от СН Мотовиловец о попытках подкупа за "площадки Яценко"

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос давали ли кому-то из его коллег взятку Мотовиловец сказал: "У меня нет доказательств, чтобы такое говорить. Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги".

При этом он подчеркнул, что предлагаемые суммы разнились от 20 до 30 тыс. долларов в зависимости от фракции. Бо́льшую сумму за отказ поддержать документ, по его словам, предлагали именно "слугам народа", поскольку "наш законопроект и нас больше".

Полный текст интервью с Анреем Мотовиловцем читайте здесь.

Смотрите также: Депутат Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".