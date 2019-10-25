 "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Мы со своей стороны как фракция "Слуга народа" обещаем нашим избирателям, со к 1 января не будет никаких площадок существовать, эта монополия — всего, не будет вообще никаких прокладок. С другой стороны я лично, это уже личное дело, если мы так много времени тратим, я добьюсь, потому что депутаты могут иметь депутатский контроль - мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку, я обещаю", - заявил он.
Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.
Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.
24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".
24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".
12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.
1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?
2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?
3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?
4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?
Новости
Обрушение единства "Слуги народа", или Цирк с полиграфом
5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?
6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?
7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?
Новости
Афера с полиграфом: следите за руками
8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?
9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?
10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?
11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?
12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.
(Светлана Крюкова)
Причем не в их личном общении, а на широкой публике.
Зачем это культивировать, деградировать?
Щоб ми не робили, совок завжди повертатиме нас назад. Причому часом ще на гіршу позицію, ніж попередня.
И если верят - то поздравляем бригаду - она нашла свое место. примитивные шоу со скандалами - идут на ура. Это реально не смешно уже - кахда порах сядиииттт???77
То есть ни Глава Фракции партии Слуга Народа ни Глава СБУ не знают законов, и не имеют ни малейшего представления чем занимаются антикоррупционные органы и что все, что касается коррупции - это НАБУ/САП/ДБР. Дальше был бессознательный феерический бред о "площадках Яценка" - Шабунин просто схватился за голову)
Если раньше было смешно наблюдать за действиями этих безграмотных, зеленых долбо..бов, то после вчерашнего бреда от Арахамии реально становится страшно за страну.
так ты сам и есть ента площадка-верховнарада
на французском курорте,
там ишшо фонтан шампанского под гимн украины.
ахахаха
😀😀😀
- Футбольный арбитр в спешке вместо карточки показал игроку презерватив. - До конца матча больше никто не рискнул нарушить правила.
Напевно, Арахамія саме про це і говорив ))))
А що відбувається в країні, хто знає? Те, що «попередники в усьому винні», я в курсі.
В 2014 році Янукович був ні при чому, бо його вже не було. Відповідальність на кому? Правильно, на Порошенку. А зараз на кому? На Порошенку, звісно. Бо ж при чому тут Зеленський? То все Порох винен. Логічно? Нє? А іншої логіки в країні поки що не існує.
Хто ухвалює стратегічні рішення? Зеленський? Звісно, він всі рішення ухвалює або ж хоча благословляє. Але хто є тими стратегами, які можуть дати інформацію і запропонувати сценарії розвитку? Хто наш мозковий центр?
Зеленський - поки що неофіт в політиці, як би реактивно він не «вчився», як стверджує його оточення. Ну і під час знаменитих «сніданків на Банковій» навряд чи можна отримати хоча б базові знання. Лише потеревенити можна, попиваючи вранішню каву.
Можливо, «стратегічна двійка» Богдан-Шефір? Навряд чи. Богдана цікавить сфера юриспруденції, де він почувається як риба в воді. Ну і точно не як сфера, де він прагне навести лад. Ну і трохи будівельний бізнес його цікавить. А Шефір точно такий же неофіт, як і його керівник.
Єрмак? Після слів «чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?» тяжко вірити, що цей пан опікується інтересами країни більше, аніж комфортом шефа.
Хорошковський? Кулуарні плітки стверджують, що він має кабінет на Банковій і потребує нових активів, тому що 5 років в Монако дуже підкосили його бюджет.
Ну, можна ще список писати. Баканова, шефа СБУ сюди записати. Але який толк?
Схоже, що в країні рішення приймає одна людина. Та, ким ми в 2014 році захоплювались і захлинались від щастя, що от, олігарх, а який патріот!
І помилялись. Пан Коломойський трохи потролив Путіна, зате достатньо і більш натхненно тролить цілу країну.
Зменшення впливу Коломойського, думаю, зможемо фіксувати, коли його протеже Богдан зникне з політичної орбіти. А поки що Богдан може поводити себе, як завгодно: спати на лавках в аеропортах, танцювати на весіллях подєльників по юридичному бізнесу, посилати всіх далеко і назавжди, фіглярствувати і стібатися, кривлятися і чокатися стаканами в урядовій ложі, йому все сходитиме з рук.
Правда, є надія, що вседозволенність і відсутність гальм зіграє з цим паном злий жарт в найближчому майбутньому.
Є у мене один товариш, який періодично приходить в коментарі і пише щось таке, на кшалт: ну як же вас, розумних і патріотичних залякав Порошенко, що ви і досі самі лякаєтесь і нас лякаєте якимось міфічним реваншем?
Думаю, і цей текст він теж прочитає і, можливо, навіть відкоментить
А справа в тому, що нам, розумним і патріотичним, не страшно за себе. Страхи закінчились. Багато хто з нас усвідомлює і знає, що країна з хакнутим мозком дісталась аматорам-любителям аплодисментів і хижакам-олігархам. Які сповідують принцип: нічого особистого, це лише бізнес. І їм однаково з ким і на чому той бізнес робити.
Тому і відбувається переділ сфер впливу. А не реформи, як обіцяли. Тому одні смотрящі замінюються іншими. Ті, хто в бізнесі, чудово знають, про що я пишу. Всі схеми - ЗАЛИШИЛИСЬ. І не дуже видно, що є воля їх знищити. Скоріше - навпаки.
Тепер про Порошенка. Ми знаємо про його косяки. І багато хто з нас досить активно про все писав. В тому числі і ті, кому потім прихильниками нинішньої влади було подаровано маркування «порохобот». Ми писали і про програну інформаційну роботу, яка була віддана на відкуп своїм і кумам. І про знищення політичної конкуренції. І про самовпевненість і вірування в самого себе. І про нищення бізнесу. І про корупцію. Багато про що. Порошенка досить нищівно і густо критикували.
В тому числі і ті, хто працював «критиком Порошенка». Насправді ми мали серйозну інформаційну війну, яка була направлена на знищення рейтингу тодішнього Президента.
Війна ця закінчилась зразу, як президентом став Зеленський. В інфопросторі стався раптовий штиль. «Воїни» позбирали своїх розкиданих свиней, антикорупціонери повлаштовувались на посади/в процесі влаштування, або ж знайшли собі інші розваги, «генералісімуси» інформаційних атак отримали депутатські мандати. І все - проблем немає.
А тим, хто не думає і дуже «втомився від війни», показують Сватів. По кілька серій одразу. Де пияка і клоун разом зі своєю ротатою дружиною у всіх ситуаціях перемагають пару інтелігентних і освічених людей.
Ні, не серіал з Голобородьком про нас. Про нас - Свати.
Мені насправді дуже сумно. А вам?
Самое смешное во всем этом полиграф цирке - это наблюдать, как "хороший парень" Давид Арахамия, сцыт в глаза своим избирателям. Если кто забыл, то Арахамия знает как правильно должны проводить это действо.
Потому что он в 14 году проходил полиграф, когда заходил в МО