EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  5938  38
Материалы по теме:
Все про:коррупция (7540) Арахамия (100) Слуга народа (399)

 "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах. ВИДЕО

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал ликвидировать коррупционную схему при продаже недвижимости до 1 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы со своей стороны как фракция "Слуга народа" обещаем нашим избирателям, со к 1 января не будет никаких площадок существовать, эта монополия — всего, не будет вообще никаких прокладок. С другой стороны я лично, это уже личное дело, если мы так много времени тратим, я добьюсь, потому что депутаты могут иметь депутатский контроль - мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку, я обещаю", - заявил он.

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

Также читайте: Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3155909
 
 
 Топ комментарии
 
Гоп-стоп жаргон в стиле раша-стайл становится нормой в лексиконе политиков в Украине.
Причем не в их личном общении, а на широкой публике.
Зачем это культивировать, деградировать?
 показать весь комментарий
 
ДЛЯ ЭТОГО КОЗЛА "АРАХА"

12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.
1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?
2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?
3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?
4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?

Новости

Обрушение единства "Слуги народа", или Цирк с полиграфом
5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?
6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?
7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?

Новости

Афера с полиграфом: следите за руками
8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?
9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?
10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?
11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?
12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.
(Светлана Крюкова)
 показать весь комментарий
 
Читаю биографии этих деятелей и диву даюсь, сколько их у нас пасётся, рождённых и выросших в Параше. Что этот "запорожский козак" грузинского разлива, что дети Казахстана и т.д. И у всех у них душа "болит" за Украину. "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах - Цензор.НЕТ 3586
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ДЛЯ ЭТОГО КОЗЛА "АРАХА"

12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.
1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?
2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?
3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?
4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?

Новости

Обрушение единства "Слуги народа", или Цирк с полиграфом
5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?
6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?
7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?

Новости

Афера с полиграфом: следите за руками
8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?
9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?
10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?
11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?
12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.
(Светлана Крюкова)
 показать весь комментарий
 
 
глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Из ума выжил старый?
 показать весь комментарий
 
 
- Я-- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". ©
 показать весь комментарий
 
Гоп-стоп жаргон в стиле раша-стайл становится нормой в лексиконе политиков в Украине.
Причем не в их личном общении, а на широкой публике.
Зачем это культивировать, деградировать?
 показать весь комментарий
 
 
...а починалося все зі "сдЄлпЄм_іх", такий собі "евфемізм". То що Ви хочете? Такий зараз, так би мовити, "тренд". І хохлобидло заслуговує саме на це.
 показать весь комментарий
 
Якби не тисячі загиблих та закатованих на цій війні, я би сказала "нехай їдять, давляться тим, що обрали, і на що заслуговують", а так мушу питати "Заради чого були ці жертви кращих, якщо зрештою кількістю перемогли ходячі шлунки?".
 показать весь комментарий
 
 
пані, треба погодитися з тим, що загиблі на війні зробили свій вибір і пройшли свій шлях гідно. Але більшість бажає совка. І на те нема ради. Тисяча років їх не змінить. Вони ніколи не зважатимуть на факти. Совок у їхніх кістках і вони народжують совків. Тому: варто заспокоїтися. Якщо важко -- просто поміняти країну. Иншого виходу я не бачу. Це не відчай, а суворий аналіз ситуації.
Щоб ми не робили, совок завжди повертатиме нас назад. Причому часом ще на гіршу позицію, ніж попередня.
 показать весь комментарий
 
при чем тут совок? у нас гнилое олигархическое государство! пока не поставят на место ахмета, беню и проч. - тут порядка в стране НЕ БУДЕТ! сверхприбыли порождают сверхпреступность!!! как сломать систему? наверное, только Пиночет мог бы
 показать весь комментарий
 
Не, реально - умело циркуют, но с учетом местных жителей - то есть, берешь микрофон, пердишь туда и говоришь что это элемент борьбы со злыми, а ты сам - очень добрый.
И если верят - то поздравляем бригаду - она нашла свое место. примитивные шоу со скандалами - идут на ура. Это реально не смешно уже - кахда порах сядиииттт???77
 показать весь комментарий
 
 
Читаю биографии этих деятелей и диву даюсь, сколько их у нас пасётся, рождённых и выросших в Параше. Что этот "запорожский козак" грузинского разлива, что дети Казахстана и т.д. И у всех у них душа "болит" за Украину. "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах - Цензор.НЕТ 3586
 показать весь комментарий
 
 
Опять Петро насрал тебе в кровать? Утром проснулся весь в шоколаде?
 показать весь комментарий
 
 
Многие партии раздают своим депутатам в дополнение к зарплатам ежемесячные выплаты. А вы не знали?
 показать весь комментарий
 
А у "Трахальщика" "трахалка", хоть имеется? (Я уже не говорю о том, "стоит"-ли она, у него?..) Не потому, что я - "защитник коррупционеров", а просто реально смотрю на вещи... (Когда Гелетей, летом 2014, получил назначение, и заявил, что "День незалежності ми будемо святкувать у Севастополі!", я сказал - "Наплачемся ми з цим балаболом......". Так и вышло........ А Арахамия - "Гелетей №2"...
 показать весь комментарий
 
 
Повидимому в Трахальщика стОит, а не стоИт!....)))...
 показать весь комментарий
 
Не понял сути ответа - "грамотёшка" в нём - на уровне "трёх классов и коридора".......
 показать весь комментарий
 
 
Мы трахнем-гнёт понты шпан с рожей рыночного продавца цветов советских времён.
 показать весь комментарий
 
 
Ви хлопчики добре готовтеся, бо на мою думку, трахати почнуть вас.
 показать весь комментарий
 
 
пора слугам народа сосредоточиться на "внутреннем враге", а то вшеними заниматься уже будет некому
 показать весь комментарий
 
 
Когда у Арахамии вчера спросили почему он "выкрывача" повез в СБУ, а не пошел к ним в НАБУ/САП, он сказал: так а я не знаю куда идти и кому что писать!!! Второй Нардеп в студии подтвердил это). Потом арахамия выдал "перл": Мне позвонил Ваня (Баканов) и сказал -вези его к нам!!)))
То есть ни Глава Фракции партии Слуга Народа ни Глава СБУ не знают законов, и не имеют ни малейшего представления чем занимаются антикоррупционные органы и что все, что касается коррупции - это НАБУ/САП/ДБР. Дальше был бессознательный феерический бред о "площадках Яценка" - Шабунин просто схватился за голову)

Если раньше было смешно наблюдать за действиями этих безграмотных, зеленых долбо..бов, то после вчерашнего бреда от Арахамии реально становится страшно за страну.
 показать весь комментарий
 
 
могли б простіше сказати, а не це ляля для лохів: ми осідлаємо ці потоки, і спрямуємо їх в *кошерні* кишені
 показать весь комментарий
 
 
Вы наверное имели ввиду не "трахнете" , а "трУхнете" ?
 показать весь комментарий
 
"Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах

так ты сам и есть ента площадка-верховнарада

на французском курорте,

там ишшо фонтан шампанского под гимн украины.

ахахаха
 показать весь комментарий
 
ці площадочки раптом були створені не під час керування пана Порошенки?
 показать весь комментарий
 
Одразу згадався анекдот Софії

😀😀😀

- Футбольный арбитр в спешке вместо карточки показал игроку презерватив. - До конца матча больше никто не рискнул нарушить правила.
Напевно, Арахамія саме про це і говорив ))))
 показать весь комментарий
 
 
ха ха ха там тряхнем а там спустим ипод другим соусрм оставим
 показать весь комментарий
 
Дома остались на балансе власникив. Значит и весь сбор дому,улице,городу, а не депутатам. Забираем права а также и деньги у государства барыг и мародеров.
 показать весь комментарий
 
Наш серіал, на жаль, продовжується
"Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 590

А що відбувається в країні, хто знає? Те, що «попередники в усьому винні», я в курсі.
В 2014 році Янукович був ні при чому, бо його вже не було. Відповідальність на кому? Правильно, на Порошенку. А зараз на кому? На Порошенку, звісно. Бо ж при чому тут Зеленський? То все Порох винен. Логічно? Нє? А іншої логіки в країні поки що не існує.
Хто ухвалює стратегічні рішення? Зеленський? Звісно, він всі рішення ухвалює або ж хоча благословляє. Але хто є тими стратегами, які можуть дати інформацію і запропонувати сценарії розвитку? Хто наш мозковий центр?
Зеленський - поки що неофіт в політиці, як би реактивно він не «вчився», як стверджує його оточення. Ну і під час знаменитих «сніданків на Банковій» навряд чи можна отримати хоча б базові знання. Лише потеревенити можна, попиваючи вранішню каву.
Можливо, «стратегічна двійка» Богдан-Шефір? Навряд чи. Богдана цікавить сфера юриспруденції, де він почувається як риба в воді. Ну і точно не як сфера, де він прагне навести лад. Ну і трохи будівельний бізнес його цікавить. А Шефір точно такий же неофіт, як і його керівник.
Єрмак? Після слів «чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?» тяжко вірити, що цей пан опікується інтересами країни більше, аніж комфортом шефа.
Хорошковський? Кулуарні плітки стверджують, що він має кабінет на Банковій і потребує нових активів, тому що 5 років в Монако дуже підкосили його бюджет.
Ну, можна ще список писати. Баканова, шефа СБУ сюди записати. Але який толк?
Схоже, що в країні рішення приймає одна людина. Та, ким ми в 2014 році захоплювались і захлинались від щастя, що от, олігарх, а який патріот!
І помилялись. Пан Коломойський трохи потролив Путіна, зате достатньо і більш натхненно тролить цілу країну.
Зменшення впливу Коломойського, думаю, зможемо фіксувати, коли його протеже Богдан зникне з політичної орбіти. А поки що Богдан може поводити себе, як завгодно: спати на лавках в аеропортах, танцювати на весіллях подєльників по юридичному бізнесу, посилати всіх далеко і назавжди, фіглярствувати і стібатися, кривлятися і чокатися стаканами в урядовій ложі, йому все сходитиме з рук.
Правда, є надія, що вседозволенність і відсутність гальм зіграє з цим паном злий жарт в найближчому майбутньому.
Є у мене один товариш, який періодично приходить в коментарі і пише щось таке, на кшалт: ну як же вас, розумних і патріотичних залякав Порошенко, що ви і досі самі лякаєтесь і нас лякаєте якимось міфічним реваншем?
Думаю, і цей текст він теж прочитає і, можливо, навіть відкоментить
А справа в тому, що нам, розумним і патріотичним, не страшно за себе. Страхи закінчились. Багато хто з нас усвідомлює і знає, що країна з хакнутим мозком дісталась аматорам-любителям аплодисментів і хижакам-олігархам. Які сповідують принцип: нічого особистого, це лише бізнес. І їм однаково з ким і на чому той бізнес робити.
Тому і відбувається переділ сфер впливу. А не реформи, як обіцяли. Тому одні смотрящі замінюються іншими. Ті, хто в бізнесі, чудово знають, про що я пишу. Всі схеми - ЗАЛИШИЛИСЬ. І не дуже видно, що є воля їх знищити. Скоріше - навпаки.
Тепер про Порошенка. Ми знаємо про його косяки. І багато хто з нас досить активно про все писав. В тому числі і ті, кому потім прихильниками нинішньої влади було подаровано маркування «порохобот». Ми писали і про програну інформаційну роботу, яка була віддана на відкуп своїм і кумам. І про знищення політичної конкуренції. І про самовпевненість і вірування в самого себе. І про нищення бізнесу. І про корупцію. Багато про що. Порошенка досить нищівно і густо критикували.
В тому числі і ті, хто працював «критиком Порошенка». Насправді ми мали серйозну інформаційну війну, яка була направлена на знищення рейтингу тодішнього Президента.
Війна ця закінчилась зразу, як президентом став Зеленський. В інфопросторі стався раптовий штиль. «Воїни» позбирали своїх розкиданих свиней, антикорупціонери повлаштовувались на посади/в процесі влаштування, або ж знайшли собі інші розваги, «генералісімуси» інформаційних атак отримали депутатські мандати. І все - проблем немає.
А тим, хто не думає і дуже «втомився від війни», показують Сватів. По кілька серій одразу. Де пияка і клоун разом зі своєю ротатою дружиною у всіх ситуаціях перемагають пару інтелігентних і освічених людей.
Ні, не серіал з Голобородьком про нас. Про нас - Свати.
Мені насправді дуже сумно. А вам?
 показать весь комментарий
 
Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

"Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 6773

Самое смешное во всем этом полиграф цирке - это наблюдать, как "хороший парень" Давид Арахамия, сцыт в глаза своим избирателям. Если кто забыл, то Арахамия знает как правильно должны проводить это действо.
Потому что он в 14 году проходил полиграф, когда заходил в МО


"Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 8653
 показать весь комментарий
 
Зачем трахать площадки? Это извращение.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх