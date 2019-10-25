 Наемники РФ, имитируя готовность к разведению сил вблизи Богдановки, обстреляли ВСУ из гранатометов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В штабе отметили, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательств.
Чому виникло обурення ? Бо офіційні джерела дописали - поранення сталось НЕ В РАЙОНІ розведення військ. То що ж виходить, навколо Золотого є місця, де можна запросто стріляти та вбивати ?
Що ж це за мир такий ? Розведення лохів це !