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 Наемники РФ, имитируя готовность к разведению сил вблизи Богдановки, обстреляли ВСУ из гранатометов, - штаб ОС

24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В штабе отметили, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Наемники РФ, имитируя готовность к разведению сил вблизи Богдановки, обстреляли ВСУ из гранатометов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155908
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а сівоха думає що у нас громадянська війна.
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Вчора люди обурювались офіційним повідомленням про поранення бійця в районі Золотого, де,як ми знаємо, мало відбутись розведення військ зусиллями президента.

Чому виникло обурення ? Бо офіційні джерела дописали - поранення сталось НЕ В РАЙОНІ розведення військ. То що ж виходить, навколо Золотого є місця, де можна запросто стріляти та вбивати ?

Що ж це за мир такий ? Розведення лохів це !
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Это очковтирательство для -🐑🐏🤢🤡💩 тупорылых якобы 73 %
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Не говори ерунды. Вся эта история - политический театр, ставка в котором - отмена санкций против Расии.
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Звучит просто унизительно вместо защиищать свою землю оправдываемся перед мордором и им потурателям западом которые в сговоре с мордором "В штабе отметили, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства"
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Позорный шут 💩🤡калобени Моника исполняет для путлера польку-бабочку
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Полным ходом идет подготовка к капитуляции Украины перед кровавым московским узурпатором.
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