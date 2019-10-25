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 Политика Украины, Общество
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Все про:афера (225) недвижимость (671) Яценко (87) оценка (46) Мотовиловец (1)

 Представьте, что на входе в РАГС с вас просто так берут 1800 грн, - нардеп от СН Мотовиловец о "площадках Яценко"

Так называемые "площадки Яценко" – это классический пример политической коррупции.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Когда коррупция обычная, например, в закупках, у тебя есть шанс обратиться в Антимонопольный комитет, правоохранительные органы. Так называемые "площадки Яценко" – это классический пример политической коррупции. Когда депутаты публично принимают закон и обязывают тебя платить им деньги... Это поправки, которые пять раз ставились на голосование. Это когда на всю страну показали: "Ребята, смотрите, сейчас мы будем воровать ваши деньги". Я по-другому это не называю", - отметил он.

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Для понимания того, как работают оценочные "Площадки Яценко", Мотовиловец привел пример с бракосочетанием.

"Мы вчера долго дискутировали на эту тему с Лешей Соболевым – это директор "Прозорро.Продажи". И он привел в пример РАГС. Представьте, мы с вами решили пожениться. Несем заявление. А нас у входа в РАГС встречает четыре амбала, представляющие четыре площадки, и говорят: "Хотите пожениться, отдавайте паспорта, мы их сами занесем. С вас 1800 грн". Спрашиваем: "А можно без вас?" Они в ответ: "Нет"", - пояснил нардеп, добавив, что по данному принципу можно начать "доить" украинцев в любой сфере.

Полный текст интервью с Андреем Мотовиловцем читайте здесь.

Смотрите также: Депутат Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155907
 
   
 Топ комментарии
 
а отопление без счетчиков это типа не так?, или монополия жкх???
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тут примеров таких.....
для властьимущих в Украине население давно стало уже "новой нефтью", терпилы ,платящие дань за право жить в этой стране.

возьмите те же цены на продукты, услуги жкх и тд.
порочны круг, который никто не спешит разрывать.
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Хто такий Антін Яценко:
_____________________
- Був у фракції БЮТ з 2007го по 2012й, але вже у 2011му - член ПР(!!!Тобто Юля в буцегарню, Антін миттєво до її ворогів). Член фракції ПР з 2012го по 2014й. Партія відродження з 2014го
- У Серпні 2012го голосував за російську, як другу державну(!!!).
- У Червні 2013го голосував за звернення до польського сейму визнати Волинську трагедію геноцидом поляків(!!!)
- Голосував у Січні 2014го за "диктаторські закони" (це взагалі капець)
________________________________

Журналіст Тетяна Чорновіл опублікувала низку розслідувань, в яких стверджувала про причетність Яценка до корупційних схем[5][6][7][8].
Декілька разів (1 вересня і 12 жовтня 2012 р.) ЗМІ оголошували про причетність Яценка до ДТП, проте він спростовував ці повідомлення[9][10].
За даними журналістів «Дзеркала тижня», Антон Яценко через родичів та пов'язаних осіб контролював спілку громадських організацій «Тендерна палата України», яка мала виняткові повноваження з контролю над державними закупівлями[11].
Неодноразово був помічений в численному «кнопкодавстві» під час голосування у Верховній Раді[12][13][14].

__________________________
Вовік! Кого ти нам привів??? Що там з поданням до ВР від Рябошапки на Яценка? Буде? Чи може давай вже тебе, Вовік, на йух і будемо робити дострокові президентські в цьому Листопаді?
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Совет форумчанПравила форума
 
а отопление без счетчиков это типа не так?, или монополия жкх???
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тут примеров таких.....
для властьимущих в Украине население давно стало уже "новой нефтью", терпилы ,платящие дань за право жить в этой стране.

возьмите те же цены на продукты, услуги жкх и тд.
порочны круг, который никто не спешит разрывать.
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Толку от счетчиков для отопления?
У меня счетчики стоят, а регулировать подачу я не имею права!
P.S. Узаконенная горизонтальная разводка с индивидуальной врезкой.
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Олигархи обложили со всех сторон и управляют страной
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В питательном бульоне порошенkова дерибана не только олигархи прикормились, но и барыжьё помелче. Расхлебывать Украине придется долго.
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Хто такий Антін Яценко:
_____________________
- Був у фракції БЮТ з 2007го по 2012й, але вже у 2011му - член ПР(!!!Тобто Юля в буцегарню, Антін миттєво до її ворогів). Член фракції ПР з 2012го по 2014й. Партія відродження з 2014го
- У Серпні 2012го голосував за російську, як другу державну(!!!).
- У Червні 2013го голосував за звернення до польського сейму визнати Волинську трагедію геноцидом поляків(!!!)
- Голосував у Січні 2014го за "диктаторські закони" (це взагалі капець)
________________________________

Журналіст Тетяна Чорновіл опублікувала низку розслідувань, в яких стверджувала про причетність Яценка до корупційних схем[5][6][7][8].
Декілька разів (1 вересня і 12 жовтня 2012 р.) ЗМІ оголошували про причетність Яценка до ДТП, проте він спростовував ці повідомлення[9][10].
За даними журналістів «Дзеркала тижня», Антон Яценко через родичів та пов'язаних осіб контролював спілку громадських організацій «Тендерна палата України», яка мала виняткові повноваження з контролю над державними закупівлями[11].
Неодноразово був помічений в численному «кнопкодавстві» під час голосування у Верховній Раді[12][13][14].

__________________________
Вовік! Кого ти нам привів??? Що там з поданням до ВР від Рябошапки на Яценка? Буде? Чи може давай вже тебе, Вовік, на йух і будемо робити дострокові президентські в цьому Листопаді?
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А про Яценка, це що - новина для тебе? І при чому тут "Вовік"? Яценко спокійно наживався і при Януковичі і при Порошенко. І про це всі знали. А при Зеленському його відсувають від корита. Де зрада?
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Всі все знають, але де реальні справи? Де покарання топ-злочинців? Чи Сівоха в РНБО розбереться?
Ні, ні, ні. Вовік сів за руль і їде зовсім не туди. І віджартовується на зауваження. Час всім ставати з своїх місць і йти у водительську кабіну.
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Чему удивляться, если у нас государство - преступник.
Он правительство подняло на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно субсидию получить и ничего, считает, что это нормально, люди проглотят очередное преступление этого "государства".
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Ты хитрожопый сказки не рассказывай,политическая коррупция это налог на проданную недвижимость,почему он вообще существует,площадка это только оценка стоимости для вашего коррупционного налога,хорошо что эта процедура проста и быстра,за которую конечно же нужно платить.
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А київ стар із його абонплатою не за місяць, а за чотири тижні хіба не ворюги!!!
А тарифи в Київстар, коли у вас коштів недостатньо то 10 грн, доба, хіба не ворюги!!!
А немає псекундної тарифікації, або тарифікації за 1 мегабайт хіба не ворюги!
А перейти не інший тариф, на дорожчий запросто, а от на дешевший ні хріна, хіба не ворюги!!!
В Україні півкраїни вор'я і владі на це похрін!
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Тю на вас, меняйте оператора, можно и с сохранением номера.
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Не міряйте по обласних центрах всю Україну!
А в інших операторів, що-по другому?, точно таке ж самісіньке!
Крім того, в нас всі інші оператори тільки алло і то хріново тягнуть, от і міняйте, то інтернету взагалі не буде!
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А как иначе содрать деньги?
На 14 млн. трудоспособного населения:
- 1,2 млн безработные.
- 1,4 млн. ВСУ, МВД, СБУ.
- 300 тыс. госчиновников.
- 2,5 млн. управленцев разного уровня.
- 800 тыс. депутаты всех уровней, + КМ, + АП + помощники, секретарши, охрана, водители ...
...
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раніше продавали все, що завалялось, матеріальні девайси кінчились.
де брати ресурс? відповідь: в складані тарифів по формулі італійського вченого стелі
в нових схемах узаконених поборів коли все раніше відоме не покриває апетитів.
і ви мені будете казати про прекрасну країну, чудовий нарід і суче слово шануймося?
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а растаможку по легушачьей бумаге от Южаниной .тоже деньги с воздуха и терпилы оказались платежеспособные
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А за кого пан голосував? Чи пан тоді був на німецькому автохабі?
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Хороший повод поднять СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС - а почему в Украине в отличие от цивилизованных стран НЕТ РЕАЛЬНОГО акционерного бизнеса?
Ну типа как Ай-би-эм из гаража выпустили свои акции, а купившие их старушки бешено озолотились? И компьютеры потекли по миру?
Может ли простой человек купить акцию какой-то новой компании?
Там, млять накручено сертифицирователей, деопозитариев, спецдержаителей и прочего гавна на порядок больше, чем у оценщиков!
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