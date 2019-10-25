 Представьте, что на входе в РАГС с вас просто так берут 1800 грн, - нардеп от СН Мотовиловец о "площадках Яценко"

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

Когда коррупция обычная, например, в закупках, у тебя есть шанс обратиться в Антимонопольный комитет, правоохранительные органы. Так называемые "площадки Яценко" – это классический пример политической коррупции. Когда депутаты публично принимают закон и обязывают тебя платить им деньги... Это поправки, которые пять раз ставились на голосование. Это когда на всю страну показали: "Ребята, смотрите, сейчас мы будем воровать ваши деньги". Я по-другому это не называю", - отметил он.

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Для понимания того, как работают оценочные "Площадки Яценко", Мотовиловец привел пример с бракосочетанием.

"Мы вчера долго дискутировали на эту тему с Лешей Соболевым – это директор "Прозорро.Продажи". И он привел в пример РАГС. Представьте, мы с вами решили пожениться. Несем заявление. А нас у входа в РАГС встречает четыре амбала, представляющие четыре площадки, и говорят: "Хотите пожениться, отдавайте паспорта, мы их сами занесем. С вас 1800 грн". Спрашиваем: "А можно без вас?" Они в ответ: "Нет"", - пояснил нардеп, добавив, что по данному принципу можно начать "доить" украинцев в любой сфере.

Полный текст интервью с Андреем Мотовиловцем читайте здесь.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".