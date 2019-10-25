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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3427) Луганщина (4214) военно-гражданская администрация (54) Гайдай Сергей (2)

 Я проехался, увидел много разрезанных заводов. Такое впечатление, что едешь по Чернобыльской зоне, - глава ОВГА Гайдай о Луганщине

Новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай озвучил главные приоритеты в работе, которые определил для него президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью Hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Экономическое развитие. Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться — пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - отметил Гайдай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Горняки на Луганщине отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

"Основная моя задача — показать временно оккупированной территории, что у нас все ремонтируется, строится. Что у нас хорошо, спокойно, мирно. И мне бы очень хотелось, чтобы через год мы увидели не депрессивный регион, а огромную строительную площадку. Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий", - заверил он.

"Я проехался, увидел много разрезанных заводов, которые стоят и разваливаются. Иногда такое впечатление, что едешь где-то по Припяти, по Чернобыльской зоне. Но это надо менять. Луганская область — наиболее ответственная. Да, линия фронта есть и в Луганской, и в Донецкой области. Но денег меньше все же в Луганской области. И в мирное время на Луганскую область меньше обращали внимания. Поэтому сейчас мы будем обращать внимание на все. Единственное, что хорошо в такой тяжелой ситуации: все, что будет сделано, сразу же будет видно. Наверное, главная цель: ремонтируя, строя, договариваясь о новых инвестициях, надо показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда", - рассказал Гайдай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда" - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун

Чиновник уточнил, что иногда общается с президентом. "И регулярно - с Андреем Ермаком (помощник президента. - Ред.). Ермак — это действительно мой друг. Я давно его знаю", - сказал Гайдай.

По его словам, он впервые услышал о том, что может возглавить Луганщину именно от Ермака.

Источник: https://censor.net.ua/n3155906
 
 
 Топ комментарии
 
Картина маслом:
- В Днепре закрывается "Петровка" (завод им. Петровского)
- Собираются бастовать сотрудники КрАЗа - т.к. им режут зарплату и переводят на 4-дневку
- Банкротится "Запорожтрансформатор"
- Эксперты говорят, что после перестановок "зеленые" могут угр@бить "Укрспирт" за полгода
- Пишут - в Харькове оборонный завод, предыдущие 5 лет работавший в три смены - теперь перевели на 4 дневку. И урезали зарплаты.
- Остановился завод в Прилуках. Табачники (ТОП-налогоплательщики) собираются уходить из Украины
- Уходят неглупые ТОП-чиновники из госструктур (т.к., предположительно - понимают, что с "зелеными" грядет пздц, и никто не хочет брать на себя ответственность)
- В л/с пишут, что также активно гроб&тся "АНТОНОВ" (после встречи с Зеленским - президент Бразилии написал что "Украина будет покупать в Бразилии самолеты". Хотя АНАЛОГИЧНЫЕ производит "АН")
думаю, мы услышим еще много подобного в ближайшее время.
Почему никто не радуется? Говорили же "будет смешно"? ГДЕ СМЕХ, ГДЕ РАДОСТЬ?
Аллан Левитов
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І в Києві такі заводи є. Щось ніхто не бажає вкладуватись.
Рішучий дядько - я, кже, нічого робити не буду, хай інвестори самі все роблять.
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Тут цікавіше почути відповідь від зелених, на запитання:"Хто це все оплатить?". І звідки, з яких відрахуваньбудуть платити пенсії колабораціоністам?
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Тут цікавіше почути відповідь від зелених, на запитання:"Хто це все оплатить?". І звідки, з яких відрахуваньбудуть платити пенсії колабораціоністам?
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А сколько из разрезанных на Днепропетровщине и Запорожчине
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Там суцільна руїна.
Руцькій мір він такий...
По сусідству, за порєбріком, така сама картина.
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Для него это стало открытием?
До этого Зе-Гайдай думал, что вотчина Ефремова-Бойко-Королевской процветает?
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І в Києві такі заводи є. Щось ніхто не бажає вкладуватись.
Рішучий дядько - я, кже, нічого робити не буду, хай інвестори самі все роблять.
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Такі звичайно сидять біля будки, пусті пляшки приймають.
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Та біс з пляшками тими, просто їх не перевіряє психолог. Ну як в пісочниці мов би дали питання дітям, і такі висери - "навєрх" - "іспалнять", раз-два.
Ну реально збиткуються з "народу". Хоча..... кожен народ заслуговує на......
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Так этот же умалишенный нарид их и выбрал. А платить должны все?
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Діду, тут питання в тому шо пропаганднули "народ", як в 1917-му. Але тоді "народу" забили голову попи - зробили бидлом, а большевики прийшли на готове, а тепер - ну я навіть повірю в якісь "хвилі з Останкіно". Щоб так обзивати і опускати, а потім стати презиком - це феноменально. Реально професійно спрацювали, але половина у цьому - "заслуга" "Пороха".
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Діду, ви єврей?
Якого біса тоді висер шо чувак з рогаткою "почав бійку" з виродком в броніку, з АК, з гранатами?
Ясно шо "Порох" не починав "війну з рахою", бо це типу ти би напав на Базу №51, чи як там.
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Кто такой "ЧУВАК З РОГАТКОЮ" и кто такой "ВИРОДОК В БРОНІКУ"???
Подробнее, пжлста
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"Порох/"Пастор"" "vs" Путін.
З твоєї ж репліки я виклав алегорію.
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Ясно шо "Порох" не починав "війну з рахою"

И на том спасибо
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Я проехался, увидел много разрезанных заводов. Такое впечатление, что едешь по Чернобыльской зоне, - глава ОВГА Гайдай о Луганщине

Ну, скоро в Украине стартует очередная волна приватизации, так пусть проедется по всей Украине, увидит аналогичное зрелище.
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Для Гайдая знайшли посаду - оператор кол-центру. Хай сидить, відповідає на питання, а всі інші роблять.
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"Экономическое развитие. Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться - пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Источник: https://censor.net.ua/n3155906\\\\\\\\\\\

Я бы точно так же пригласил его в итальянскую семью - пусть что-то протирает и выносит какие-то горшки. А зарплата будет может быть потом.
Идиоту непонятно что инвесторы его попросту пошлют? Либо Беня забыл назвать дебилом еще и его - Гайдара этого Я проїхався, побачив багато розрізаних заводів. Таке враження, що їдеш Чорнобильською зоною, - глава ОблВЦА Гайдай про Луганщину - Цензор.НЕТ 1573
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под чутким руководством проХвессиональной элиты пол страны уже в руину превратили..теперь посмотрим на "аматоров"..
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Комсомол ничем не отличается от партии...
А зе от по
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посмотрим..хотя особых иллюзий не питаю..
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И кто же разрезал? Почему он об этом не скажет?

Уничтожая украинскую промышленность на Донбассе, сепаратисты за два года демонтировали оборудование трех десятков государственных шахт и заводов.
Львиную долю оборудования они просто сдали на металлолом.
Об этом рассказал Юрий Бельченко, проработавший 16 лет на одном из луганских предприятий. В августе прошлого года Бельченко вместе с семьей вынужден был уехать в Харьков
«С временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в Россию сепаратисты вывезли около 30 украинских предприятий. Только в этом году на Луганщине вырезали оборудования шести заводов: Луганского машиностроительного им. Пархоменко, Лугансктепловоза, завода «Донец», торгового дома «Поли Пак», изготавливавший искусственные колбасные оболочки и упаковки, завода горноспасательной техники «Горизонт» и так называемого «сотого машиностроительного», - рассказал он. http://cripo.com.ua/investigations/?p=219258/
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Инвестиции не пойдут в коррумпированную и воющую страну
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В коррумпированную Рашу валят рекой и ничего.
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А когда инвесторы вложат бабло, начнем отжим!
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В Россию вывозят все, что может быть полезным: от станков - до автопарков. Через границу переправили даже грузовики и автобусы, которыми когда-то развозили персонал.

«Первым разворовали производственное объединение «Топаз», производящее современные радиолокационные системы типа «Кольчуга». Мощности предприятия, изготовлявшего гафре-картон, вывезли в Пензенскую область.
В Амвросиевке демонтировали комбикормовый завод. На Луганском заводе, на котором производили патроны для стрелкового оружия, теперь сепаратисты ремонтируют свою технику», - отметил он.
«На многих предприятиях Донбасса до начала АТО закупалось дорогостоящее высокоточное оборудование из Америки и Евросоюза.
Его фактически за копейки перепродали российским компаниям.
Оборудование в РФ доставили грузовиками, которыми в Украину доставляют «гуманитарную помощь».
Гумконвои сюда едут заполнены на треть, а обратно в Россию забиты до отказа», - сообщил бывший луганчанин.
Россия целенаправленно разрушает экономическую инфраструктуру на востоке Украины. http://cripo.com.ua/investigations/?p=219258/
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Картина маслом:
- В Днепре закрывается "Петровка" (завод им. Петровского)
- Собираются бастовать сотрудники КрАЗа - т.к. им режут зарплату и переводят на 4-дневку
- Банкротится "Запорожтрансформатор"
- Эксперты говорят, что после перестановок "зеленые" могут угр@бить "Укрспирт" за полгода
- Пишут - в Харькове оборонный завод, предыдущие 5 лет работавший в три смены - теперь перевели на 4 дневку. И урезали зарплаты.
- Остановился завод в Прилуках. Табачники (ТОП-налогоплательщики) собираются уходить из Украины
- Уходят неглупые ТОП-чиновники из госструктур (т.к., предположительно - понимают, что с "зелеными" грядет пздц, и никто не хочет брать на себя ответственность)
- В л/с пишут, что также активно гроб&тся "АНТОНОВ" (после встречи с Зеленским - президент Бразилии написал что "Украина будет покупать в Бразилии самолеты". Хотя АНАЛОГИЧНЫЕ производит "АН")
думаю, мы услышим еще много подобного в ближайшее время.
Почему никто не радуется? Говорили же "будет смешно"? ГДЕ СМЕХ, ГДЕ РАДОСТЬ?
Аллан Левитов
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Раньше был один олигарх пап,теперь два беня и пинчук
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А сам Зюзя тебе не олигарх со всеми своими оффшорами?
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А что это Вы Рената Леонидовича так обижаете? Забыли о нем...
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Жить стало лучше, а главное веселее. Клоуны во главе страны
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Вот так вот дружба с расейскими братишками.
Убийцы и грабители.
Расскажите об этом Сивохе
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ему это не интересно, он занят "выездной сессией" с блекджеком и шлюхами.
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Такая картина везде по Украине, где он раньше жил? А восстанавливать то что завтра отдадут врагам опять на разборку полный маразм, хватит того что оккупантов содержим в ордло.
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""Основная моя задача - показать временно оккупированной территории, что у нас все ремонтируется, строится. Что у нас хорошо, спокойно, мирно. И мне бы очень хотелось, чтобы через год мы увидели не депрессивный регион, а огромную строительную площадку. Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий",
И ЧТО?
Вата воспринимает все эти стройки как ОБЯЗАННОСТЬ УКРАИНЫ ВОЗМЕСТИТЬ ИМ НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ.
И будет требовать большего, а не благодарить.
Нихрена ты, Сергей Гайдай не понимаешь в психологии ваты, вместе со своим Зеленским, Сивохой и прочими прекраснодушными мечтателями....
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100%.
Вата отстроенный мост в Станице Луганской приняла - "Украина восстановила то что разрушила", как компенсацию от Украины нанесенного "республикам" ущерба.Все эти заигрывания с ватой ничего Украине не дают, наоборот укрепляют во мнении что Украина виновата в их бедах и "должна" им все отстраивать.
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КЕМ НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ?
Пусть возмещает тот кто нанес
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Новый Сакошвиль
хочет коммунизьма в отдельной области
Так это не работает
Но то что Комарницкого сняли молодцы
то было ментовское днище.
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«МЫ ЖЕ БРАТЬЯ»: Россияне украли и вывезли в РФ 18 украинских заводов Донбасса
https://vgoru.org/index.php/template/novini-planeti/item/6936-my-zhe-bratya-rossiyane-ukrali-i-vyvezli-v-rf-18-ukrainskikh-zavodov-donbassa
Расскажитн об этом всем зеленским СИВОХАМ
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Так єрмак мій товарищ. А де обіцянки, що не буде кумовства? І так на всіх посадах--як не єврей, то товариш, то з 95 кварталу, та бивші регіонали казнокради і ворогі України. НАРОД,КОЛИ БУДЕШ ДУМАТИ ГОЛОВОЮ,А НЕ ДУПОЮ!!!. Невже всім не зрозуміло,що потрібно боротись.щоб в Україні жилося всім хорошо. а не в росії.
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Мародеры.
Как Россия грабит Донбасс
Путин - типичный русский вор. 13 жертв «импортозамещения» по-русски.
1. Филиал завода «Мотор Сич», Торез, Донецкая область
2. Холдинговая компания «Топаз», Донецк….
Впрочем, у нас есть успешный опыт восстановления территорий после «российского хозяйствования»:
так было в середине прошлого века с Крымом.

Расскажитн об этом всем зеленским СИВОХАМ

http://argumentua.com/stati/marodery-kak-rossiya-grabit-donbass
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Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель.
И воры, и воры, и воры...
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Украине потом эти заводы восстанавливать? Да ну нафиг пусть дохнут...
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Выезенное уже точно не восстановишь.
А российские ворюги вывезли что получше.
Это их "фишка" - украсть у любого ограбленного ими народа все лучшее - начиная от культуры до технологий.
Потом это можно назвать своими достижениями
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В России заработал вывезенный (украденный) из Луганска завод
В российском городе Каменск-Шахтинский заработал украинский завод, вывезенный из оккупированного Луганска.
Об этом сообщает издание правительства РФ Российская газета (официальная газета Росдумы)
Согласно сообщению, был запущен вывезенный в Россию Луганский электромашиностроительный завод, который выпускает комплектующие для подвижного состава железнодорожного транспорта.
Переезд завода длился несколько месяцев, пишет газета, за это время было перевезено не менее двух десятков раных станков, включая новые машины немецкого производства. http://www.theinsider.ua/rus/business/569fcefdc7bee/

Расскажите об этом всем зеленским СИВОХАМ!
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Рузьке мір він такий . Весь в гавні , зате з колорадкою .
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"Русские дикари": мародеры ограбили пивной склад на Донбассе. Видеофакт


Участники российско-террористических формирований ограбили пивной склад на Донбассе.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube-канале "War in Ukraine".
"Раньше здесь был пивной склад. А теперь его нет, зато пива здесь вообще вагон!" - сказали оккупанты и принялись красть напиток.
При этом, они сами себя называют мародерами: "Мародеры, да. Еще бы, нам пацаны с соседней роты даже мешок дали, чтобы мы помародерили побольше".
По словам террориста, который снимал видео, он родом из Благовещенска (город в России. - Ред.).
Осторожно! Ролик содержит нецензурную лексику!
https://www.obozrevatel.com/crime/18096-russkie-dikari-maroderyi-ograbili-pivnoj-sklad-na-donbasse--videofakt.htm
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Пока Украинство не одержит победу над Московщиной в самой Украине - ничего не будет. Никто не будет вкладывать деньги в людей,которые не знают, где у них Родина.
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Вся Україна лежить в руїнах в результаті правління лібералів. Ніякі інвестори сюди не прийдуть. На чому їм заробляти? Купівельна платоспроможність українців продовжує падати, внутрішній ринок не захищений. Вигідніше завозити сюди товари, ніж виробляти в Україні. Тільки докорінна зміна економічної політики дозволить вивести Україну з кризи.
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В Одессе руины с провалившимися крышами - типичный вид бывших заводов уже более 20 лет как. Судоремонтный, Эпсилон - вообще в самом центре - выгоревшие бомжатники. А эти что, хотят на заводиках работать? За какие такие заслуги? Вэлком Хоум, сепары!
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