 Я проехался, увидел много разрезанных заводов. Такое впечатление, что едешь по Чернобыльской зоне, - глава ОВГА Гайдай о Луганщине

Об этом он сказал в интервью Hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Экономическое развитие. Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться — пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - отметил Гайдай.
"Основная моя задача — показать временно оккупированной территории, что у нас все ремонтируется, строится. Что у нас хорошо, спокойно, мирно. И мне бы очень хотелось, чтобы через год мы увидели не депрессивный регион, а огромную строительную площадку. Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий", - заверил он.
"Я проехался, увидел много разрезанных заводов, которые стоят и разваливаются. Иногда такое впечатление, что едешь где-то по Припяти, по Чернобыльской зоне. Но это надо менять. Луганская область — наиболее ответственная. Да, линия фронта есть и в Луганской, и в Донецкой области. Но денег меньше все же в Луганской области. И в мирное время на Луганскую область меньше обращали внимания. Поэтому сейчас мы будем обращать внимание на все. Единственное, что хорошо в такой тяжелой ситуации: все, что будет сделано, сразу же будет видно. Наверное, главная цель: ремонтируя, строя, договариваясь о новых инвестициях, надо показать оккупированной части Луганской области, что у нас намного лучше. Чтобы люди там поняли, что вся пропаганда, которая им в уши вкладывается, это неправда", - рассказал Гайдай.
Чиновник уточнил, что иногда общается с президентом. "И регулярно - с Андреем Ермаком (помощник президента. - Ред.). Ермак — это действительно мой друг. Я давно его знаю", - сказал Гайдай.
По его словам, он впервые услышал о том, что может возглавить Луганщину именно от Ермака.
Руцькій мір він такий...
По сусідству, за порєбріком, така сама картина.
До этого Зе-Гайдай думал, что вотчина Ефремова-Бойко-Королевской процветает?
Рішучий дядько - я, кже, нічого робити не буду, хай інвестори самі все роблять.
Ну реально збиткуються з "народу". Хоча..... кожен народ заслуговує на......
Якого біса тоді висер шо чувак з рогаткою "почав бійку" з виродком в броніку, з АК, з гранатами?
Ясно шо "Порох" не починав "війну з рахою", бо це типу ти би напав на Базу №51, чи як там.
Подробнее, пжлста
З твоєї ж репліки я виклав алегорію.
И на том спасибо
Ну, скоро в Украине стартует очередная волна приватизации, так пусть проедется по всей Украине, увидит аналогичное зрелище.
Я бы точно так же пригласил его в итальянскую семью - пусть что-то протирает и выносит какие-то горшки. А зарплата будет может быть потом.
Идиоту непонятно что инвесторы его попросту пошлют? Либо Беня забыл назвать дебилом еще и его - Гайдара этого
А зе от по
Уничтожая украинскую промышленность на Донбассе, сепаратисты за два года демонтировали оборудование трех десятков государственных шахт и заводов.
Львиную долю оборудования они просто сдали на металлолом.
Об этом рассказал Юрий Бельченко, проработавший 16 лет на одном из луганских предприятий. В августе прошлого года Бельченко вместе с семьей вынужден был уехать в Харьков
«С временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в Россию сепаратисты вывезли около 30 украинских предприятий. Только в этом году на Луганщине вырезали оборудования шести заводов: Луганского машиностроительного им. Пархоменко, Лугансктепловоза, завода «Донец», торгового дома «Поли Пак», изготавливавший искусственные колбасные оболочки и упаковки, завода горноспасательной техники «Горизонт» и так называемого «сотого машиностроительного», - рассказал он. http://cripo.com.ua/investigations/?p=219258/
«Первым разворовали производственное объединение «Топаз», производящее современные радиолокационные системы типа «Кольчуга». Мощности предприятия, изготовлявшего гафре-картон, вывезли в Пензенскую область.
В Амвросиевке демонтировали комбикормовый завод. На Луганском заводе, на котором производили патроны для стрелкового оружия, теперь сепаратисты ремонтируют свою технику», - отметил он.
«На многих предприятиях Донбасса до начала АТО закупалось дорогостоящее высокоточное оборудование из Америки и Евросоюза.
Его фактически за копейки перепродали российским компаниям.
Оборудование в РФ доставили грузовиками, которыми в Украину доставляют «гуманитарную помощь».
Гумконвои сюда едут заполнены на треть, а обратно в Россию забиты до отказа», - сообщил бывший луганчанин.
Россия целенаправленно разрушает экономическую инфраструктуру на востоке Украины. http://cripo.com.ua/investigations/?p=219258/
- В Днепре закрывается "Петровка" (завод им. Петровского)
- Собираются бастовать сотрудники КрАЗа - т.к. им режут зарплату и переводят на 4-дневку
- Банкротится "Запорожтрансформатор"
- Эксперты говорят, что после перестановок "зеленые" могут угр@бить "Укрспирт" за полгода
- Пишут - в Харькове оборонный завод, предыдущие 5 лет работавший в три смены - теперь перевели на 4 дневку. И урезали зарплаты.
- Остановился завод в Прилуках. Табачники (ТОП-налогоплательщики) собираются уходить из Украины
- Уходят неглупые ТОП-чиновники из госструктур (т.к., предположительно - понимают, что с "зелеными" грядет пздц, и никто не хочет брать на себя ответственность)
- В л/с пишут, что также активно гроб&тся "АНТОНОВ" (после встречи с Зеленским - президент Бразилии написал что "Украина будет покупать в Бразилии самолеты". Хотя АНАЛОГИЧНЫЕ производит "АН")
думаю, мы услышим еще много подобного в ближайшее время.
Почему никто не радуется? Говорили же "будет смешно"? ГДЕ СМЕХ, ГДЕ РАДОСТЬ?
Аллан Левитов
Убийцы и грабители.
Расскажите об этом Сивохе
И ЧТО?
Вата воспринимает все эти стройки как ОБЯЗАННОСТЬ УКРАИНЫ ВОЗМЕСТИТЬ ИМ НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ.
И будет требовать большего, а не благодарить.
Нихрена ты, Сергей Гайдай не понимаешь в психологии ваты, вместе со своим Зеленским, Сивохой и прочими прекраснодушными мечтателями....
Вата отстроенный мост в Станице Луганской приняла - "Украина восстановила то что разрушила", как компенсацию от Украины нанесенного "республикам" ущерба.Все эти заигрывания с ватой ничего Украине не дают, наоборот укрепляют во мнении что Украина виновата в их бедах и "должна" им все отстраивать.
Пусть возмещает тот кто нанес
хочет коммунизьма в отдельной области
Так это не работает
Но то что Комарницкого сняли молодцы
то было ментовское днище.
https://vgoru.org/index.php/template/novini-planeti/item/6936-my-zhe-bratya-rossiyane-ukrali-i-vyvezli-v-rf-18-ukrainskikh-zavodov-donbassa
Расскажитн об этом всем зеленским СИВОХАМ
Январь 20, 2016
https://stopterror.in.ua/info/2016/01/spisok-zavodov-vyvezennyh-v-rossiyu/
Как Россия грабит Донбасс
Путин - типичный русский вор. 13 жертв «импортозамещения» по-русски.
1. Филиал завода «Мотор Сич», Торез, Донецкая область
2. Холдинговая компания «Топаз», Донецк….
Впрочем, у нас есть успешный опыт восстановления территорий после «российского хозяйствования»:
так было в середине прошлого века с Крымом.
Расскажитн об этом всем зеленским СИВОХАМ
http://argumentua.com/stati/marodery-kak-rossiya-grabit-donbass
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель.
И воры, и воры, и воры...
А российские ворюги вывезли что получше.
Это их "фишка" - украсть у любого ограбленного ими народа все лучшее - начиная от культуры до технологий.
Потом это можно назвать своими достижениями
В российском городе Каменск-Шахтинский заработал украинский завод, вывезенный из оккупированного Луганска.
Об этом сообщает издание правительства РФ Российская газета (официальная газета Росдумы)
Согласно сообщению, был запущен вывезенный в Россию Луганский электромашиностроительный завод, который выпускает комплектующие для подвижного состава железнодорожного транспорта.
Переезд завода длился несколько месяцев, пишет газета, за это время было перевезено не менее двух десятков раных станков, включая новые машины немецкого производства. http://www.theinsider.ua/rus/business/569fcefdc7bee/
Расскажите об этом всем зеленским СИВОХАМ!
Участники российско-террористических формирований ограбили пивной склад на Донбассе.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube-канале "War in Ukraine".
"Раньше здесь был пивной склад. А теперь его нет, зато пива здесь вообще вагон!" - сказали оккупанты и принялись красть напиток.
При этом, они сами себя называют мародерами: "Мародеры, да. Еще бы, нам пацаны с соседней роты даже мешок дали, чтобы мы помародерили побольше".
По словам террориста, который снимал видео, он родом из Благовещенска (город в России. - Ред.).
Осторожно! Ролик содержит нецензурную лексику!
https://www.obozrevatel.com/crime/18096-russkie-dikari-maroderyi-ograbili-pivnoj-sklad-na-donbasse--videofakt.htm