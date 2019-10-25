 Украина может расширить свое участие в миротворческих миссиях НАТО, - вице-премьер Кулеба

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Месяц назад мы проинформировали Альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии. Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что не только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО", - заявил Кулеба.

Кроме того, вице-премьер отметил, что трастовые фонды Альянса, которые сейчас работают в Украине, продолжили работать и стали еще более эффективными.

"Мы понимаем проблемы, которые существуют в отдельных трастовых фондах. Этим летом у нас произошла досадная ситуация, закрылся трастовый фонд НАТО по кибербезопасности в связи с выполнением им своей задачи. Когда я об этом узнал, придя на должность, которую сейчас занимаю, немедленно дал поручение инициировать перед Североатлантическим альянсом вопрос о возобновлении работы этого трастового фонда или формировании нового формата", - рассказал Кулеба.

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