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 Политика Украины
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 Украина может расширить свое участие в миротворческих миссиях НАТО, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба о возможном расширении украинского присутствия в миротворческих миссиях НАТО.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Месяц назад мы проинформировали Альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии. Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что не только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО", - заявил Кулеба.

Кроме того, вице-премьер отметил, что трастовые фонды Альянса, которые сейчас работают в Украине, продолжили работать и стали еще более эффективными.

"Мы понимаем проблемы, которые существуют в отдельных трастовых фондах. Этим летом у нас произошла досадная ситуация, закрылся трастовый фонд НАТО по кибербезопасности в связи с выполнением им своей задачи. Когда я об этом узнал, придя на должность, которую сейчас занимаю, немедленно дал поручение инициировать перед Североатлантическим альянсом вопрос о возобновлении работы этого трастового фонда или формировании нового формата", - рассказал Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155900
 
 
 Топ комментарии
 
А НАТО розширить свою місію в Україні ?
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Удивительные люди...У самих хата горит,а они в Косово будут миротворчеством заниматься
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Украина воюет за СВОЮ независимость, и в то же время куда то посылать наших солдат? Україна може розширити свою участь у миротворчих місіях НАТО, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 4262
А ты, Димон, готов заменить солдата в окопе на линии фронта? Он в Африку, например, а ты вместо него под Золотое.
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а само НАТО расширить за счет Украины или хотя бы как все тот же Петр предлагает...
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А НАТО розширить свою місію в Україні ?
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Мы ж не воевать зовем а поприсутствовать,тем более кацапни по уверению ***** тут нет
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Так они и так принимают участие в подготовке и обучении наших воинов по стандартам нато
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ЗОВЕМ и ПРИГЛАШАЕМ ,а то есть чувство что по факту -НАТО это виртуальная реальность
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Это поднимет авторитет Украины и сделает ее ближе к Альянсу. Конструктивная идея.
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угу, і всі війска зі сходу відправити по місіям НАТО. А то не хочуть свою територію сепарам віддавати.
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to: Олександр Багряний.... Ага, Вот именно все войска отправят , даже срочников и доброльцев включая Азов, Айдар, Правый сектор. А еще ментов снимут с постов и отправят по миссиям НАТО. 16 леттних будут в тролейбусах вылавивать и отправлять в НАТО, От же прозорливій какой у нас Багряний и умный не по годам.
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Авторитет поднимем-когда агрессора выбьем,со своих территорий.
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Силы несопоставимы, вряд ли это получится сделать военным путем. С донбасса может, а крым точно не получится. Поэтому надо искать ходы-выходы.
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Ясен пень,но хотя бы показать миру,что мы противостоим врагу,а не сотрудничаем.Грузины,в свое время показали это и РФ-быстро интерес потеряла.
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Сергей, тогда на границе Ю. Осетии и Грузии, по мандату СНГ, стоял миротворческий российско-грузинский контингент. 7 августа 2008 года Грузию посетила госсекретарь США Кондолиза Райс, которая, скорее всего, много чего наобещала. 8 августа, ночью, грузины сбежали с линии разграничения, и начали вторжение танками Т-72, которые в количестве 100 ед. Саакашвили передал его кум Ющенко. Ну а дальше из С. Осетии выдвинулись серьезные силы, и за 5 дней дошли до Тбилиси, где Саакашвили жевал галстук, развернулись и ушли. США помогли, выразив озабоченность, как и сейчас по курдам.
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Ну только если НАТО примет решение **..ть свинособак в Крыму и на Бамбазе...
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Причем здесь все войска? Для этого используются спец войска, спец группы. Так что идея отличная! Ее еще Арестович озвучивал, в этом с ним можно согласиться.
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Мало наших на Донбасі вбивають. Потрібно ще прогнутися перед Нато. Не впевнений, що оцінять прогин.
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Это тебе расказал дед которого растреляди бандеровцы в 46?))))
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Вот пример настоящего кацапского бота.
Что означает 'прогнуться перед НАТО'?

Речь идёт о сотрудничестве Украины с этой элитарной и прозрачнейшей организацией, с которой мы и так сотрудничаем уже и сейчас.
В Одессе очень часто стоят натовские корабли, они же мониторят Чёрное море.

Когда пару лет назад стоял натовский корабль в Одессе , то ребята сами лично ремонтировали военный госпиталь в Одессе .

Кроме того - это стабилизирующая константа в нашей войне с рашкой.
Сотрудничество с НАТО , расширение этого сотрудничества и делается для того, чтоб не убивали именно наших, а ваших пусть путен считает, ваших не жалко, ваши бабы ещё нарожают.
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Удивительные люди...У самих хата горит,а они в Косово будут миротворчеством заниматься
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кто этих ыдыйотов дим, вань, паш подбирает в МИД... пипец... весь мир уже перестал смеяться и начал потихоньку отворачиваться от Украины... а тут малец с поправкой влез - кто не работает - не ест...
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Если бот на цензоре говорит, что 'от Украины весь мир начал отворачиваться', то нужно в это поверить ?

Вы совсем уже рамки потеряли, топите против Украины, не стесняясь.
Совесть не мучает, бот?
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Украина воюет за СВОЮ независимость, и в то же время куда то посылать наших солдат? Україна може розширити свою участь у миротворчих місіях НАТО, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 4262
А ты, Димон, готов заменить солдата в окопе на линии фронта? Он в Африку, например, а ты вместо него под Золотое.
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Пусть "Азов" расширяется в НАТО. Чтобы прекратить разговоры о националистах. Но и у себя ,тоже пусть расширяется.НАТО это хорошо
. Чувак заговоривший об этом - свой.
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вони навчилися "заговорювати" питання до нісенітниць
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А в Україні коли вже буде миротворча місія?
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ЛЮБОЕ расширение сотрудничества с НАТО полезно, если мы надеемся туда вступить.
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"Закінчити війну по-штайнмаєру" і прилаштувать наших вояків подалі від України, бо ця влада їх боїться
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