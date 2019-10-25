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 Политика Украины
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Все про:Богдан (54) ГПУ (9428) увольнение (1743) Горбатюк (393)

 Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана

Уволенный из Генпрокуратуры руководитель управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, в котором фигурировал председатель Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом Горбатюк рассказал в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Министерством обороны.

"Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана (Андрея Богдана - действующего главу Офиса президента. - Ред.)", - рассказал Горбатюк.

Также он отметил, что в этом деле вообще было принято "значительное количество процессуальных решений", однако, по словам бывшего руководителя управления ГПУ, их блокировало руководство ведомства.

Напомним, 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное. "Мы работаем исключительно на основании переходных положений УПК. Но генеральный прокурор додумался приравнять следователя к прокурору в этой ситуации и издать приказ, который является абсолютно незаконным. Конечно, буду обжаловать, реагировать. В том числе заявление о преступлении писать, потому что этот беспредел", - считает Горбатюк.

24 октября СМИ сообщили, что Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану. Позже в ГПУ заявили, что не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении Богдану. Также в САП и НАБУ заявили, что не рассматривают вопрос вручение подозрения главе Офиса президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3155899
 
 
 Топ комментарии
 
Вывод: Зеленский - человек Коломойского на 200%, Рабошапка берет приз с 300%. Богдан со своими 100% - просто невинная овца
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5 років просидів у затишному кабінеті, 5 років справно отримував зарплату. Результатів нуль. Тепер, як пєтух клюнув у дупіту - фрондує.
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И чтобы так явно не палиться с подачи пупса ликвидировали все управление,которое Горбатюк возглавлял. Что дальше? Всю ГПУ ликвидируют,потому что у пупса рыло в пуху?
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Совет форумчанПравила форума
 
прочла ОПГ, так вот в чем соль увольнений. Тронули недосягаемого...
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Когда в мире рассказывают о коррупции в Украине, то рассказывают о таких вот конкретных вещах:

REUTERS .Exclusive: Son of producer who worked with Ukraine's president gets senior government job - "Сын продюсера, который работал с президентом Украины, получил высокий государственный пост"

Горбатюк: Ми розслідували справу, в якій перевіряли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 9325
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А то, что это создание 5 лет «расследует» убийства на Майдане - ни при чём.
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5 років просидів у затишному кабінеті, 5 років справно отримував зарплату. Результатів нуль. Тепер, як пєтух клюнув у дупіту - фрондує.
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И чтобы так явно не палиться с подачи пупса ликвидировали все управление,которое Горбатюк возглавлял. Что дальше? Всю ГПУ ликвидируют,потому что у пупса рыло в пуху?
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- Мне нужен смокинг, - сказал Остап, - но здесь его нет. Подождем до лучших времен.(с)
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осенью сельхозпродукты стали дороже, чем весной? да, такого не было
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И тут Остапа понесло...Наш пострел кругом успел.Только танцору причандалы мешали.
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Дорасследовался....это тебе не на Пороха гнать с Луциком...эти "честные" - сразу тебя выгнали... Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 1367
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Аж ось і намалювалась справжня причина звільнення Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 6553
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значит все таки пупс имеет рыло в дерьме, если все нынешние высокие инстанции отвергают его как обьекта расследования...
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вообще мрак... горбунков за 5 лет так ничего и не расследовал, что само по себе уже повод выгнать нах... но оно еще подаст жалобу и будет восстанавливаться... за почти 30 лет партийно-комсомольское шобло метастазами прошило тело Украины...
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Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 8586 Богдан человек Коломойского на 100%, Зеленский человек Богдана на 100%,
Рябошапка человек Зеленского на 100%,
фсёё, Горбатюк не нужен.
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Вывод: Зеленский - человек Коломойского на 200%, Рабошапка берет приз с 300%. Богдан со своими 100% - просто невинная овца
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Главред "Нового времени" Сыч начал прозревать?
А как "топил" за Зе и верил в него и его прекрасную команду!
Жаль, что в стране так много жирафоподобных, влияющих на мозги населения.
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А вы заметили, как вдруг пропали все эти "великие борцуны" Шабунины, Станко, Лещенки, Найемы, Скрипины, Ткачи, Бабинцы и прочие, которые 5 лет смешивали Пороха с дерьмом? Сидят и только сопят в две дырочки.
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шабунин даже взялся нахваливать судебную "реформу" от Зе и в упор не видит негативных отзывов Запада о ней.
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Дорога ложка к обеду, обхезался, теперь пиши письма мелким почерком, может Богдан их прочитает...
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Расследовали дело. ПРОВЕРЯЛИ Богдана. И шо?! Где результат "расследования"? Что дала проверка Богдана (и не только)? Теж найнявся до *****? Порожнє бла-бла, як прогнана бродяча ***** з-за забору...
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В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Министерством обороны.

Привет Юля и Беня!
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Горбатюк - це такий персонаж, який нічого не зміг розслідувати за 5 років. Складється враження, що його все влаштовувало: теплий кабінет, пільги, велика зарплатня.
Щодо бурятіни богдана - то там все зрозуміло й без натяків Горбатюка: не може бути чистою перед законом людина бєні, яка працювала на нього в якості юриста.
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Які вони щирі стають.Викинуті після використання.
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Горбатюк, выхлоп где? Расследователь куев...
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