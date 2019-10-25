 Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана

Об этом Горбатюк рассказал в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Министерством обороны.

"Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана (Андрея Богдана - действующего главу Офиса президента. - Ред.)", - рассказал Горбатюк.

Также он отметил, что в этом деле вообще было принято "значительное количество процессуальных решений", однако, по словам бывшего руководителя управления ГПУ, их блокировало руководство ведомства.

Напомним, 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное. "Мы работаем исключительно на основании переходных положений УПК. Но генеральный прокурор додумался приравнять следователя к прокурору в этой ситуации и издать приказ, который является абсолютно незаконным. Конечно, буду обжаловать, реагировать. В том числе заявление о преступлении писать, потому что этот беспредел", - считает Горбатюк.

24 октября СМИ сообщили, что Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану. Позже в ГПУ заявили, что не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении Богдану. Также в САП и НАБУ заявили, что не рассматривают вопрос вручение подозрения главе Офиса президента.

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