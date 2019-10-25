 Пленум Верховного Суда просит Зеленского ветировать его законопроект по судебной реформе: "Несет угрозу независимости судебной системы"

За такое решение проголосовали все зарегистрированные 163 судьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Законопроект №1008 несет в себе угрозу независимости судебной системы. Мы настаиваем на том, чтобы изменения в законодательство относительно судоустройства и статуса судей обсуждались с судебной системой. Это, я бы сказала, - наше политическое требование. Необходимо обеспечить независимость одной ветви от другой", - заявила председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время пленума.

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Вместе с тем, она подчеркнула, что судьи не выступают против любых изменений, а - за постепенные изменения.

"Чтобы количество судей (Верховного Суда. - Ред.) менялось в зависимости от нагрузки, а также естественным образом (путем увольнения по собственному желанию и отставки. - Ред.)", - добавила Данишевская.

Также она тметила, что многие международные организации подавали свои замечания по этому законопроекту.

Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. Соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.