 Пленум Верховного Суда просит Зеленского ветировать его законопроект по судебной реформе: "Несет угрозу независимости судебной системы"

За такое решение проголосовали все зарегистрированные 163 судьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Законопроект №1008 несет в себе угрозу независимости судебной системы. Мы настаиваем на том, чтобы изменения в законодательство относительно судоустройства и статуса судей обсуждались с судебной системой. Это, я бы сказала, - наше политическое требование. Необходимо обеспечить независимость одной ветви от другой", - заявила председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время пленума.
Вместе с тем, она подчеркнула, что судьи не выступают против любых изменений, а - за постепенные изменения.
"Чтобы количество судей (Верховного Суда. - Ред.) менялось в зависимости от нагрузки, а также естественным образом (путем увольнения по собственному желанию и отставки. - Ред.)", - добавила Данишевская.
Также она тметила, что многие международные организации подавали свои замечания по этому законопроекту.
Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. Соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.
1) Або т.зв. ліхтарна реформа, щоб ті, що залишаться, дрижали на саму думку про хабара.
2) Або повністю розпустити ВСЮ т.зв. правоохоронну систему та запросити на їх місце людей з якоїсь англо-саксонської країни. Утім, я сумніваюся, що ці джентльмени зможуть психологічно витримати весь цей наш совок.
ЗЕ хочет существующую судебную систему подчинить себе.
И звучат заявления о возврате в Украину диктатуры и притеснении свободы слова.
"Ви це зробили разом" зе-типільчики.
https://censor.net.ua/news/3151963/evropeyiskiyi_soyuz_prisoedinilsya_k_kritike_sudebnoyi_reformy_zelenskogo