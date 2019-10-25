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 Политика Украины
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Все про:вето (308) Верховный Суд (778) Зеленский (3427) судебная реформа (1274) Данишевская (26)

 Пленум Верховного Суда просит Зеленского ветировать его законопроект по судебной реформе: "Несет угрозу независимости судебной системы"

Пленум Верховного Суда обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект №1008, что касается судебной системы.

За такое решение проголосовали все зарегистрированные 163 судьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Законопроект №1008 несет в себе угрозу независимости судебной системы. Мы настаиваем на том, чтобы изменения в законодательство относительно судоустройства и статуса судей обсуждались с судебной системой. Это, я бы сказала, - наше политическое требование. Необходимо обеспечить независимость одной ветви от другой", - заявила председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время пленума.

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Вместе с тем, она подчеркнула, что судьи не выступают против любых изменений, а - за постепенные изменения.

"Чтобы количество судей (Верховного Суда. - Ред.) менялось в зависимости от нагрузки, а также естественным образом (путем увольнения по собственному желанию и отставки. - Ред.)", - добавила Данишевская.

Также она тметила, что многие международные организации подавали свои замечания по этому законопроекту.

Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. Соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3155897
 
   
 Топ комментарии
 
Да ну нах. Наши "судьи" готовы кланться всем кто при власти в конкретный момент. Только позвони.
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Угроза тому,чего нет. Просто ряженые продажные шкуры боятся повылетать с насиженных мест. Валька-председатель грозит коллапсом судебной системы,когда этот самый коллапс уже давно случился.
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независимость судебной системы... о чем речь? в Украине это звучит как шутка, вернее как насмешка. украинское кривосудие никакого отношения к судебной системе и правосудию не имеет.
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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ему это весь мир говорит, но он умнее всех, он же всех сделал...
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Зебил= судьи! Так что пусть епут друг-друга!
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Ну, по-перше, його сильно щдивує той факт, що він, виявляється є автором законопроекту. По-друге справжній автор законопроекту повинен йому пояснити всю суть законопроекту і чому цей законопроект так напружив міжнародні організації і самих суддів. Ну і третє - справжній автор мав би вручити Зєлєнскому листок паперу з написаним текстом, чому Зєлєнскій не може вктувати цей закон.
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Порохоботы ещё не весь мир в штатах например верховный суд это жалкие 8 + 1 судей! Может серанёш что США зеленая клоака?
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Угроза тому,чего нет. Просто ряженые продажные шкуры боятся повылетать с насиженных мест. Валька-председатель грозит коллапсом судебной системы,когда этот самый коллапс уже давно случился.
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Ты неправ !!! Этим законом Зе саранча хочет подвесить в неопределенность ВСЕХ судей чтобы в дальнейшем они были зависимы от них!!! т.е. не будешь слушать нас - уволим... вот все как просто, тем более пЭтя это уже один раз делал а эти хотят переиграть в свою сторону..
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Да ну нах. Наши "судьи" готовы кланться всем кто при власти в конкретный момент. Только позвони.
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так вот и нужно судебная реформа которую предложили ЕС и Венецианская комиссия а там все по Мировым стандартам - но Зеленые а перед этим ПЕС отвергли ее и приняли то что им нужно..
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Тут жодна судова реформа не допоможе. Лише так:
1) Або т.зв. ліхтарна реформа, щоб ті, що залишаться, дрижали на саму думку про хабара.
2) Або повністю розпустити ВСЮ т.зв. правоохоронну систему та запросити на їх місце людей з якоїсь англо-саксонської країни. Утім, я сумніваюся, що ці джентльмени зможуть психологічно витримати весь цей наш совок.
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подчинить себе судебную систему это реформа - а шулерство !!!
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так ЗЕ не хочет поменять судебную систему.

ЗЕ хочет существующую судебную систему подчинить себе.
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В Совете Европы уже говорят о "Маленьком украинском диктаторе".
И звучат заявления о возврате в Украину диктатуры и притеснении свободы слова.
"Ви це зробили разом" зе-типільчики.

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Странно как-то бояться того,чего никогда не было.Был только судебный произвол.
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независимость судебной системы... о чем речь? в Украине это звучит как шутка, вернее как насмешка. украинское кривосудие никакого отношения к судебной системе и правосудию не имеет.
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судьи розбалованная каста недосягаемых рвачей. сжать их надо и надолго
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С одной стороны самодурство судей, c другой - узурпация власти президентом (сегодня это Зеленский, а завтра кто? Янукович? Медведчук?)
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