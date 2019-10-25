 МВД ежеквартально будет отчитываться о ходе расследования преступлений против журналистов, - глава НСЖУ Томиленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Также МВД уполномочивает заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и председателя Национальной полиции Игоря Клименко координировать усилия МВД и Нацполиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности", - отметил Томиленко.

По словам Томиленко, соответствующие поручения министр внутренних дел Арсен Аваков дал во время встречи с ним.

"Назначить в структуре МВД лиц высокого уровня, ответственных за эффективность расследования преступлений против журналистов, и регулярно отчитываться об усилиях по защите медийщиков - главные инициативы НСЖУ, которая с июля 2017 года требовала назначения специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов", - говорится в сообщении.

Аваков также согласился обеспечить персональное реагирование на перечень резонансных нападений на журналистов в регионах, подготовленный НСЖУ.

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