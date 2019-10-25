EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  76  3
Все про:журналистика (2493) МВД (7971) НСЖУ (40)

 МВД ежеквартально будет отчитываться о ходе расследования преступлений против журналистов, - глава НСЖУ Томиленко

Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Также МВД уполномочивает заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и председателя Национальной полиции Игоря Клименко координировать усилия МВД и Нацполиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности", - отметил Томиленко.

По словам Томиленко, соответствующие поручения министр внутренних дел Арсен Аваков дал во время встречи с ним.

"Назначить в структуре МВД лиц высокого уровня, ответственных за эффективность расследования преступлений против журналистов, и регулярно отчитываться об усилиях по защите медийщиков - главные инициативы НСЖУ, которая с июля 2017 года требовала назначения специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов", - говорится в сообщении.

Аваков также согласился обеспечить персональное реагирование на перечень резонансных нападений на журналистов в регионах, подготовленный НСЖУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада проведет парламентские слушания по безопасности журналистов

МВД ежеквартально будет отчитываться о ходе расследования преступлений против журналистов, - глава НСЖУ Томиленко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155896
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!.. (с)
 показать весь комментарий
 
А чем "журналисты" отличаются от "просто граждан"? Последние - "второсортные"? Такой подход напоминает взгляды некоторых "борцов", вопящих, что нужно огородить всех диких зверей - акул, львов, тигров, крокодилов, сетками и решётками, чтобы они не нападали на туристов и отдыхающих... Эти вторгаются в природу, в места обитания хищников, и везде - транспаранты - "Не влезай - убьёт!", "Купаться запрещено". И они, выезжая в саванну или джунгли, подписывают прохождение инструктажа и по мерам безопасности и дают согласие подчиняться гиду (егерю). Журналисты тоже "вторгаются". И делают это добровольно, их никто не заставляет... Так почему они должны пользоваться "исключительной" защитой? Раз берут на себя риск - пусть принимают решение... Но - только в рамках закона...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх