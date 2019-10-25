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 Общество, За рубежом
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Все про:журналистика (2493) Польша (4948) Асеев (20)

 Ассоциация польских журналистов призывала немедленно освободить Асеева

"Приговор" наемников РФ Станиславу Асееву в виде 15 лет заключения является скандальным, а международные журналистские организации призывают немедленно освободить журналиста.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов (SDP), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Укринформ.

"Призыв о немедленном освобождении журналиста озвучили национальные и международные журналистские организации, в частности центр мониторинга свободы СМИ Ассоциации польских журналистов (SDP), а также Европейская федерация журналистов", - говорится в заявлении SDP.

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В организации напомнили, что внимание к делу Асеева ранее привлекла в Польше журналистка Моника Андрушевская, которая во время вручения наград SDP в своем обращении акцентировала внимание на деле журналиста и необходимости приложить усилия по его освобождению. 

Напомним, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.

Источник: https://censor.net.ua/n3155894
 
 
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Навёл справки - достойная организация эта SDP.
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Жаль что в СуперЛото не обратились пока что.... Или в Лигу помощи моржам Гвианы, вот тогда бы Захар, а, кормит червей, кто там сейчас - Пенис Душилин, испугался бы и отпустил парня.
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а что до обмена заложниками Зе не знал об этом человеке? Почему только сейчас включились за его освобождение? Там уже новый список от Мордора, а украинцы так и сидят за одним столом с сепарами и беседы ведут.....куда вот только они из заведут….в односторонних уступках...
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потому что он не был еще осужден. Как вы заметили по прошлому обмену - людей осудили, они отбывали сроки - и только потом обмен. Нормально для торга
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нет не нормально. Не нормально считать, что какое-либо признания осуждений российским чекистским или лугандонским бандитским судом нормально.
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