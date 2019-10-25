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 Политика Украины
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Все про:визит (2326) ВР (23881) НАТО (6496)

 На следующей неделе Столтенберг выступит в Верховной Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде в рамках визита Североатлантического совета в Украину, который состоится 30-31 октября.

Об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, состоится заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, в котором примет участие заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах. Также Североатлантический совет проведет встречу с президентом Владимиром Зеленский.

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - сообщил он.

Напонмим, 30-31 октября Украину с двухдневным визитом посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генсека Альянса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155893
 
   
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Это хорошо но время озабоченностей давно прошло.Одна БЕШЕННАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ СОБАКА НЕ ДОЛЖНА КАЛАМУТИТЬ ВЕСЬ МИР, ЗАЛИВАЯ ЕГО КРОВЬЮ ЛЮДЕЙ
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М-да... "При Порохе такого не было..". (таких идиотов ни в АП, ни в ВР, практически, не было... Самые "крутые" - "Братья Добкины"... Их и фотографировали...).
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Мда, "Блазнекоманда" накануне "большого шухера".. Это им не "зелюкам", в Фейсбуке, "по ушам ездить" - тут "за базар отвечать", придётся... Сначала "даст по рогам" Блазню" и "прислуге, на Банковой, а потом - "блазенятам" - в ВР... Ну, а потом - "будем посмотреть...".
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