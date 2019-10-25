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 Политика Украины
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Все про:залог (358) Гладковский (125) САП (1169)

 САП просит суд установить сумму залога за Гладковского в размере 100 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали определенный судом размер залога в более 10 млн грн для экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом  сообщил прокурор САП Юрий Олефир.

В судебных заседаниях 18 и 19 октября стороны обвинения ходатайствовали о взятии под стражу Гладковского с альтернативой внесения залога в 100 млн грн ($4 млн), учитывая ряд факторов, в том числе и финансовые возможности экс-чиновника. Суд определил залог в 10 раз меньше. В апелляционной жалобе САП просит установить залог в размере 100 млн грн ($4 млн).

Также апелляционную жалобу на решение относительно меры пресечения Гладковского, 24 октября подали и адвокаты подозреваемого.

Как сообщил адвокат экс-чиновника Руслан Волынец, защита просит полной отмены постановления.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат: Дело Гладковского - это политическое преследование без юридических оснований

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сумма залога для Гладковского соответствует убыткам, - Высший антикоррупционный суд

Источник: https://censor.net.ua/n3155888
 
 
 Топ комментарии
 
Если из доказательств по делу видно, что он украл хоть одну государственную копейку в сфере обороны, то для него никаких залогов вообще быть не должно
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Они тупые похоже, в деле стоит сумма убытков в размере 10 млн, на основании этого и назначается залог а не от размера состояния подозреваемого.
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да это гавно вообще расстрелять надо как в Китае!
10 млн мало мля
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Блин, пришел Зеленский. Вернулся портянка, богатыриха, выпустили ефремова, скоро онищенко с азировым вернутся, а потом и янук. А патритов (Свинарчук, Пашинский) сажают. Что вы, зеленые, творите?
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"Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности". (с)
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Сума збитків до 10 млн,яка нібито, можливо(!!!) має шанс бути доведеною, шанс( !!!) не факт.Так що згідно чинного законодовства суддя 1 інстанції вибрав заставу абсолютно адекватно. А т. зв. прокурорам від САП необхідно вчити мат. частину, щоб не бути схожими на клованів, яких зебіли здуру закинули у владу.
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Они тупые похоже, в деле стоит сумма убытков в размере 10 млн, на основании этого и назначается залог а не от размера состояния подозреваемого.
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да это гавно вообще расстрелять надо как в Китае!
10 млн мало мля
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Если из доказательств по делу видно, что он украл хоть одну государственную копейку в сфере обороны, то для него никаких залогов вообще быть не должно
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Нужен закон, по которому топовых коррупционеров нельзя отпускать под залог. Иначе они будут на свободе пугать и шантажровать возможных свидетелей.
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А вот это нужно делать в первую очередь, тогда будет хоть какой страх, а сейчас каждый знает что он отдаст долю малую от ворованного годами и будет гулять.
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может надо всякую херню не придумывать? зачем миллионеру воровать 400 тыщ?
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когда эту будут судить,тогда и будешь спрашивать
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ну просто Свинарчук не такой уже толстый, по сравнению со Стефанчуком или Юзиком. Да и черноикорная-хеннеси диета голодовка, она такая, пожалейте человека САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2173
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так річ не в масі тіла чи ширині лиця... Стефанчук в університеті викладає, і мої знайомі, які там працюють, часто його бачуть і він зо всіма вітається.

А у Свинарчука на морді інтелекту НУЛЬ.
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В Ісуса Хреста друзі були теж бездоганні....,однако це їм не мішало його продати... САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 5989викладає,здоровається (мірило чого?) в Україні десятки тисяч викладають і здороваються
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ну если просто,так этот ещё не украл столько,шоб его сажать
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Такую харю вообще под залог выпускать нельзя
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А мені цікаво, Добкін за якого внесли заставу зараз гуляє собі на волі, а що далі? Судити його тепер вже не будуть? Все? Вніс заставу і гуляй собі, так?
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такую сумму залога он хоть и лехко наскребёт в своём хлеву, но придётся и дальше поголодать. а по итогам голодовки - поменять хфамилиё гладковский на худорковский. шоб заметней было.
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весь бюджет состоит из залогов. Мы ведь ничего не производим.
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Отак САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6054
Коли звинувачення були на 100млн.грн., тоді всіх випускали під 2-3 млн., а коли звинувачення на 10млн.грн, тоді просять заставу на 100млн. САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6054
Виродки.
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