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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11300) Минобороны (6036) назначение (1507)

 Правительство назначило замминистра обороны Александра Полищука

Кабинет министров решил назначить заместителем министра обороны Украины Александра Полищука.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в тексте распоряжения №1001-р от 23 октября 2019 года.

Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. После завершения военной службы в 2010 году работал на должности замдиректора департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.

В 2012-2013 годах работал в СНБО на должности государственного эксперта, в 2014-2017 годах – был руководителем департамента по вопросам военной безопасности Аппарата СНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155886
 
 
 Топ комментарии
 
вони не планують, вони це вже роблять
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Невже ці довбні планують повернути армію у вигліяд який вона мала в часи януковища ?
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Невже ці довбні планують повернути армію у вигліяд який вона мала в часи януковища ?
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вони не планують, вони це вже роблять
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А що, Юзікі і Сівохі вже закінчились??
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Фамилия Полищук говорит сама за себя.Карьерный военный,не грабитель.Удачи ему.
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опять кацап. украинцы в Украине закончились?
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В 2012-2013 эксперт в министерстве, где министр обороны Россиянин?
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