 Кабмин расширил возможности использования электрокаров для госорганов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшению состояния окружающей среды и повышению энергетической безопасности Украины. Также это позволит отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью, Кабинетом Министров Украины внесены изменения в два постановлений от 4 апреля 2001 № 332 и от 26 декабря 2011 № 1399 ", которые расширяют возможности использования электромобилей для государственных органов, учреждений и организаций.

У каждого Министерства согласно подзаконным нормативным актам есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств - это максимум 1,2 млн грн, для ЦОИВ (Центральные органы исполнительной власти. - Ред.) - 900 тыс. грн. Но, существует ограничение по количеству, и для министерств - это только 1 машина.

Поэтому решено, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара, который потребляет значительно меньше топлива, по соответствующему разрешению Минфина, это ограничение может не применяться.

"Эти изменения направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата", - подытожили в министерстве.

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