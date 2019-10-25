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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11300) экология (1192) электромобиль (18) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (1)

 Кабмин расширил возможности использования электрокаров для госорганов

Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшению состояния окружающей среды и повышению энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшению состояния окружающей среды и повышению энергетической безопасности Украины. Также это позволит отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью, Кабинетом Министров Украины внесены изменения в два постановлений от 4 апреля 2001 № 332 и от 26 декабря 2011 № 1399 ", которые расширяют возможности использования электромобилей для государственных органов, учреждений и организаций.

У каждого Министерства согласно подзаконным нормативным актам есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств - это максимум 1,2 млн грн, для ЦОИВ (Центральные органы исполнительной власти. - Ред.) - 900 тыс. грн. Но, существует ограничение по количеству, и для министерств - это только 1 машина.

Поэтому решено, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара, который потребляет значительно меньше топлива, по соответствующему разрешению Минфина, это ограничение может не применяться.

"Эти изменения направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата", - подытожили в министерстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155882
 
   
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Тепер у слуг буде нова забавка. Пересядуть на самокати.
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Дєнех нєт, но вьі дєржітєсь. Харошего вам настроєнія. Кабмін розширив можливості використання електрокарів для держорганів - Цензор.НЕТ 9950
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Тепер у слуг буде нова забавка. Пересядуть на самокати.
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Ага, на самокаты.
Скорее на "Tesla X" и "Tesla S 100".
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Дєнех нєт, но вьі дєржітєсь. Харошего вам настроєнія.
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передаю робітникам КрАЗу пісню, кабріолет.
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Кагда путин введет войска, мы уедем куда-нибудь, он вернется, а нас сдесь нет, а я сяду - в кабриолет, тудуду ду ту ду ду
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- Козлевич, по случаю, купил такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея (с)
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ха..... чиновникам захотелось покататься на Теслах за наш с вами счет...Не ну не 314дары ?! Кабмин расширил возможности использования электрокаров для госорганов - Цензор.НЕТ 6737
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Вова, если ты действительно хочешь измениться, разгоняй кабинет и сформируй новый, под управлением Саакашвили!
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Це прізвище для порохосмоків - як часник для вампірів
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Треба це переробити на боротьбу Трампа з фейк-ньюс
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- Почему вы не ездите на работу на велоипеде?
- Ви что, хатите чтоб миня грохнули??? (с)
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Ну нарешті ..! Кабмін розширив можливості використання електрокарів для держорганів - Цензор.НЕТ 560 Як країні існуваттии, без такого важливого рішення, за рахунок бюджету
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госорганавтам, в качестве электрокары лучше всего будет пасовать электростул.
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Чепуха. Уменьшение выбросов зависит от пробега. Сколько в день проезжает министр?
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даешь каждой зеленой ***** по тесле за счет зебиловских зарплат)
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Треба створити систему подачі самокатів на стоянку, щоб пересідати на ходу.
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Зебоби мастера придумывать схемы по распилу бюджета....рыги им и в подметки не годятся...
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