 В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав

Об этом на брифинге по ситуации с дифтерией в Закарпатье рассказал директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующие поставки сыворотки планируются в течение месяца. Это плановая поставка, запланированная на декабрь, мы сейчас ожидаем ее. Это закупки, которые были запланированы в начале года", - сказал Курпита.

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Он также сообщил, что в бюджете на 2019 год заложено 36 млн грн. на закупку сывороток.

В целом по Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки, которые равномерно распределены по всем областям. Отметим, что при лечения дифтерии сывороткой одному больному необходимы минимум две дозы.

Что касается вакцин против дифтерии, то по информации ЦОЗ, по состоянию на 1 октября в Украине 4 млн 908 тыс. доз вакцины для взрослых, со сроком годности до 2021 года.

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На Закарпатье в наличии 110 тыс. доз вакцины, чего, по словам Курпиты, должно хватить для обеспечения профилактики.