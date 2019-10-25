EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  985  13
Все про:вакцина (401) лекарства (835) Минздрав (2057) дифтерия (19) Курпита (3)

 В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав

В течение месяца в Украину должна поступить очередная партия сыворотки, используемой при лечении дифтерии.

Об этом на брифинге по ситуации с дифтерией в Закарпатье рассказал директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующие поставки сыворотки планируются в течение месяца. Это плановая поставка, запланированная на декабрь, мы сейчас ожидаем ее. Это закупки, которые были запланированы в начале года", - сказал Курпита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 человек госпитализированы на Закарпатье с диагнозом дифтерия, в область направят 20 доз противодифтерийной сыворотки, - Минздрав

Он также сообщил, что в бюджете на 2019 год заложено 36 млн грн. на закупку сывороток.

В целом по Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки, которые равномерно распределены по всем областям. Отметим, что при лечения дифтерии сывороткой одному больному необходимы минимум две дозы.

Что касается вакцин против дифтерии, то по информации ЦОЗ, по состоянию на 1 октября в Украине 4 млн 908 тыс. доз вакцины для взрослых, со сроком годности до 2021 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подтвержден случай дифтерии у 9-летнего невакцинированного ребенка в Киеве, - Минздрав

На Закарпатье в наличии 110 тыс. доз вакцины, чего, по словам Курпиты, должно хватить для обеспечения профилактики.

Источник: https://censor.net.ua/n3155881
 
 
 Топ комментарии
 
...лучше сыворотку от зебилизма над Украиной распылять с Ан-225 В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9052
 показать весь комментарий
 
21й век, дифтирия, ой нимогу. А еще у нас в медицинском, кебабы из индии, которые забросили учебу, понаоткрывали ларьков из шаурмой по городу В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8493
 показать весь комментарий
 
Набагато простіше і безпечніше і економніше зробити всім щеплення.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
21й век, дифтирия, ой нимогу. А еще у нас в медицинском, кебабы из индии, которые забросили учебу, понаоткрывали ларьков из шаурмой по городу В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8493
 показать весь комментарий
 
 
...лучше сыворотку от зебилизма над Украиной распылять с Ан-225
 показать весь комментарий
 
 
- Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. (с)
 показать весь комментарий
 
Даааа, развёл понимаешь ли нынешний президент ЗЕлёных свинарчуков и коррупцию в МОЗ. Сыворотки и той нет.
 показать весь комментарий
 
 
без пороха и сыворотки купить не могут, а ульянку к ответу призвать надо
 показать весь комментарий
 
 
А скільки доз у флаконі? 192 - на усі райцентри навіть не вистачить. З маленьких міст треба до того флакону із шприцом їздити?
 показать весь комментарий
 
 
Набагато простіше і безпечніше і економніше зробити всім щеплення.
 показать весь комментарий
 
 
Потужный запас медикаментов для великой страны
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх