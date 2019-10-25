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 Заключение Асеева - вопиющая атака на свободные СМИ, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, незаконно осужденного в "ДНР" на 15 лет заключения.

Об этом Линкявичус заявил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я присоединяюсь к международному сообществу и призываю немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева. Его задержание так называемой "Донецкой народной республикой" и шокирующий 15-летний тюремный срок является вопиющей атакой на свободные и независимые средства массовой информации", - написал глава МИД Литвы.

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Заключение Асеева - вопиющая атака на свободные СМИ, - Линкявичюс 01

Напомним, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.

Источник: https://censor.net.ua/n3155880
 
   
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