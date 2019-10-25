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 Политика Украины
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Все про:ВР (23881) Азов (234) Яременко Богдан (43)

 Яременко подготовил проект письма к Конгрессу США с предложением предоставить всю информацию по "Азову"

Глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов".

Поэтому подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к Государственному секретарю США М.Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства. "Азовцы" участвовали в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других неселенных пунктов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка дискредитации спецподразделения "Азов" - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины, - Аваков. ФОТО

Яременко подчеркнул, что украинцы никогда не забудут подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины.

"Учитывая распространенные в СМИ обвинения против этого славного боевого подразделения и с целью снятия всех недоразумений в письме в Конгресс США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов", - написал Яременко.

Вместе с тем он отметил, что текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины.

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"Подписание и передача письма американской стороне состоится в вторник, 29 октябре 2019 г.", - добавил Яременко.

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Яременко подготовил проект письма к Конгрессу США с предложением предоставить всю информацию по Азову 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155879
 
   
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и правильно, надобно отчитать цих американских лицемеров, шоб боле не смели наводить тень на плетень и плести всякую хрень
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де там жартівники 80го левелу з жартом "при Порошенко такого не було"?
бо при Порошенко такого не було!
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Не забудьте только вписать что это не "Азов", который сейчас намагается гарантировать территориальную целостность Украины, а они обязывались это делать.
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