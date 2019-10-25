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Все про:ВР (23881) Азов (234) Яременко Богдан (45)

 Глава комитета по вопросам внешней политики Рады Яременко обратился в защиту полка "Азов" к конгрессу США

Глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов".

Поэтому подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к Государственному секретарю США М.Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства. "Азовцы" участвовали в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других неселенных пунктов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка дискредитации спецподразделения "Азов" - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины, - Аваков. ФОТО

Яременко подчеркнул, что украинцы никогда не забудут подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины.

"Учитывая распространенные в СМИ обвинения против этого славного боевого подразделения и с целью снятия всех недоразумений в письме в Конгресс США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов", - написал Яременко.

Вместе с тем он отметил, что текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обращение конгрессменов о признании "Азова" террористической организацией - информационная атака на Украину, - заявление полка

"Подписание и передача письма американской стороне состоится в вторник, 29 октябре 2019 г.", - добавил Яременко.

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Глава комитета по вопросам внешней политики Рады Яременко обратился в защиту полка Азов к конгрессу США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155879
 
   
 Топ комментарии
 
де там жартівники 80го левелу з жартом "при Порошенко такого не було"?
бо при Порошенко такого не було!
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Ті свій народ в концтаборах не вбивали.
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Да, при Порошенко такого не было! Это не при нем в 2015 г. конгрессмены обвинили полк Азов в неонацизме, фашизме и сравнили их с исламскими фундаменталистами. Не при нем, по инициативе этих конгрессменов, палата представителей США приняла правку в законопроект "О расходах на оборону в 2015 г." - Украине не предоставят ПЗРК, а Азову не будет предоставлена тренировочная подготовка. Во всем виноват Зеленский, даже в 2015 г., а Порошенко так... мимо проходил.))
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де там жартівники 80го левелу з жартом "при Порошенко такого не було"?
бо при Порошенко такого не було!
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ну что, Белецкий, еще будешь тягать свиные головы ?

При Порошенко в голову никому не могло прийти обвинять "Азов"
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Никому, кроме некоторых конгрессменов-демократов.))
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У нас в Украине всё происходит как в раю, после вкушения от дерева смешения добра и зла. Скоро никто и вспомнить не сможет то ли Белецкий освобождал Мариуполь от сепаров, то ли наоборот, вместе с сепарами обстреливал Мариуполь из ураганов.
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Да, при Порошенко такого не было! Это не при нем в 2015 г. конгрессмены обвинили полк Азов в неонацизме, фашизме и сравнили их с исламскими фундаменталистами. Не при нем, по инициативе этих конгрессменов, палата представителей США приняла правку в законопроект "О расходах на оборону в 2015 г." - Украине не предоставят ПЗРК, а Азову не будет предоставлена тренировочная подготовка. Во всем виноват Зеленский, даже в 2015 г., а Порошенко так... мимо проходил.))
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серьезно? Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США - Цензор.НЕТ 6404 ...а ни че, так на секундочку, что эта история имеет свое начало в 2015 году?
... еще в 2015 году палата представителей конгресса США приняла поправки, запрещающие оказывать помощь "Азову". Позже, под давлением Пентагона, поправки были отменены. Однако в марте 2018 года американский конгресс однозначно запретил Киеву передавать полученное от США оружие батальону "Азов".
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глупо к этой теме приплетать Порошенко, а уж тем более Зеленского ...,
скорее это тема ху№ла, коррумпирующего чиновников и политиков по всему миру,
среди американских конгрессменов есть лоббисты интересов РФ
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Не забудьте только вписать что это не "Азов", который сейчас намагается гарантировать территориальную целостность Украины, а они обязывались это делать.
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Если брать гитлеровцев и сталинистов, то однозначно я симпатизирую нацистам. Жаль, почти все компьютерные игры про вторую мировую заканчиваются победой катсапов, а не третего рейха
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Жаль конечно, что фрицы не завоевали весь материк. Щас бы дороги были у нас нормальные, все ездили бы на бвм, фольцваген и мерседесах. Жили бы как люди.


И если вдруг какой-та недолугий зебил мне щас напишет про то что меня бы сейчас не было, если бы победили немцы. Так я сразу отвечу, если бы его папка его пьяную мамку не снял на дискотеке, то его бы тоже не было.
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я колись бачив цифру 35 000
стільки Гітлер знищив німців (в основному - комуняк та іже з ними)
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Сталин значит уничтожил в 100 раз больше своих, чем Гитлер.
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"Жаль, почти все компьютерные игры про вторую мировую заканчиваются победой катсапов, а не третего рейха "

Вообще-то если говорить о стратегиях, то заканчиваются они победой тех, за кого ты играешь Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США - Цензор.НЕТ 2201
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в COD і Wolfnstein перемагають американці, англійці ну і ясе діло еврей Блазковіч
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В шутерах историю менять не положено - не тот уровень.
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Американских конгрессменов, подписавших это письмо, можно "послать в даль светлую...", по формальному поводу - в Украине НЕТ "батальона "Азов".. В Украине есть "полк "Азов"... А это "иное юридическое лицо".... С юридической точки зрения, данный факт является в юриспруденции достаточным основанием для отклонения жалобы, заявления, или иска - "Не соответствующий ответчик...".
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Замполит Холодньій , бьют всегда по морде , а не по паспорту. Яременко совершенно прав , с Госдепом и Конгрессом нужно начинать работать в данном вопросе. Я уверен , что из 40 "подписантов" большинство введено в заблуждение еврейско-российским лобби, ну и не обошлось и без "козачка" на содержании ФСБ. имхо
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Ивашин, тебе, на "Лахте", виднее, какое там "еврейско-российское лобби"........
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Замполит Холодньій , ярльік "Лахта" не имеет ко мне отношения, разрешаю использовать ваш второй - "внутриМКАДовец", я там прожил когда-то шесть лет.
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Ивашин, ты поговорку 90-х, помнишь? "Гопника из подворотни, выгнать можно... "Подворотню", из "гопника" - невозможно....... Так и из тебя "ВнутриМКАДье" и "Лахту", выгнать нельзя.........
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Речь идёт не в формальной плоскости , а в фактической .
Кто будет в США разбираться в том, что на момент начала "возмущения" конгрессменов он был батальоном , а сейчас полк . А может через год станет бригадой .
Вопрос в том , что обвинения жудкие - расизм, терроризм и подозрение в военных преступлениях . И есть фото и видео фактура , где зигуют и свастика 3-го рейха на груди !
И на фотках реальные бойцы , которые даже не скрывают любовь к Адольфу .

И тут вопрос - какой процент разделяет подобную идеалогию . Если очень высокий и ещё и командиры - то шансов у "Азова" нет на реабилитацию .
В США покуй мужество этих людей ... Для них важен тот доказанный временем факт , что подавляющее большинство военных преступлений за последние сто лет совершали крайне правые и крайне левые . И после второй мировой крайне правые в разы больше . Крапка !
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Ты, когда-нибудь, "сидел на жалобах и заявлениях"? Я, будучи юрисконсультом, сидел. А позже, их писал для других людей... Поэтому помню "золотое" правило - "Получил жалобу - думай, как "сбагрить" другому (в иное учреждение). Не получается "сбагрить" - думай, как "похерить".. Не получается "похерить" - долбись, разбирайся.... С американским подходом к "букве закона" я знаком...... И чиновники и у нас, и у них, с точки зрения психологи - одинаковые.......
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Конгрессмены не чиновники - а государственные деятели . Каждый из которых - личность , уважаемая в своём society (общине избирателей в данном контексте) . Туда пробиваются на 99% только государственники с широким кругозором . В сенат и губернаторы - в меньшей степени ...
Поэтому ... на той карьерной лестнице - ленивые и равнодушные к запросам избирателей отсеиваются и просиживают штаны на второсотной канцелярской работе .
И срединих случаи продажности единичные за 3 десятилетия один конгрессмен ... и 60 лет тюряги за 3 лимона баксов !
А в Украине не ген, но 10 поколениями вырощенный взяточник и "шобы кум был прокурором" на "Бентли" . Михо доказал, что склонность к коррупции не наследственное , но приобретённая через опыт поколений массовая эпидемия !
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Ты сидишь в Конгрессе? Ты занимался "канцелярщиной", связанной с рассмотрением жалоб и заявлений? Не надо мне тут, толкать "популизм"..... Он пригоден на митинге, в СМИ, а не в "канцелярии"... А я тебе рассказываю "практику канцелярской работы"... Именно "канцеляристы" готовят черновики документов, то есть, "проводят предварительную, подготовительную, работу", перед рассмотрением вопросов на заседаниях Конгресса...
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Где они это болтливое чувырло в зеленке откопали? Проходимцы и прилипалы...
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Вряд ли эти 40 дурачков досконально изучали вопрос. Скорее всего парочка нечистых на руку уговорила остальных. Ну и немного отстегнули с кацапского заноса.
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Не обязательно с заноса - могли подкинуть компромата (реального или фейкового).
В Азове таки есть люди ультраправых взглядов. Это для нас сие перекрывается заслугами азовцев перед Украиной...а для американцев - нет...
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жиди, їм показали смволіку Азова, розказали, ніби це нацистська, а українці, "як відомо" євреїв не *******, і під таким соусом корисні ідіоти щось напейсали.
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такое впечатление, что Яременко размахивает огромной дубиной. Но от неё чаще достаётся своим чем чужим. Я думаю, у него надо дубину забрать и снова отослать в Истанбул ген.консулом.
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А что он не так сказал? Ты отрицаешь заслуги Азовцев в отражении агрессии *********?
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В этот раз я с ним полностью согласен. А во всех предыдущих своих выступлениях он ратовал за быстрый отвод наших войск на 7 км, за пенсии престарелым боевикам, и за скорое появление пушилина в ВР.
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Странно как то...А ПОЧЕМУ КОНГРЕСС (слово одэрское,как и ОмурАга-Америка=Жизни Господин) США молчит об арабохайском (эр мэн?- украдено из азэрогреческого МэнУша-Я сознание) батальоне "баграмян",который в Абхазскую войну Грузии и России ЗАСТАВИЛ ГРУЗИНСКУЮ МАТЬ,СЬЕСТЬ ГЛАЗ ЕЕ УБИТОГО,ЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕД НЕЙ СЫНА???!!!!!.ТАКОГО БЛ-СТВА ,АРАБСКОГО, НА КАВКАЗЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО. КОНГРЕСС ПОЧЕМУ МОЛЧИТ??? ВООБЩЕ ЭТОТ ВОПРОС КАВКАЗ САМ ДОЛЖЕН РЕШИТЬ.
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Разве это спам??? Наоборот-это неразборчивостьконгресса США.
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ПУСТЬ ВСЯ УКРАИНА ПРОЧТЕТ МОЙ КОММЕНТ И СКАЖЕТ ЭТО СИЛЬНЫЙ ДОВОД ДЛЯ КОНГРЕССА США ИЛИ БОЯЗНЬ ГРЕКОРИМА И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕГО ЦИТАТ В СПАМ??? Я верю им, Ведь ПэриЯт и КаШий убили Шезаря.
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Кому как не профессиональному дипломату Яременко знать , что янки весьма непробиваемы в вопросах свободы слова и совести ... но только не в армии , в полиции или нацгвардии . Где заставляют выводить нацисткие тату и за зигование - следует немедленное увольнение со службы . Вне службы - пожалуйста и 3-я поправка к их Конституции .

Другой вопрос , что целую военную часть оне не могут так "наказывать" , но только командиров , если они не увольняют на гражданку таких бойцов .
Причём , на передовой (в том же Ираке) было особенно строго с этим , бо оне жудко боялись военных преступлений . А не секрет , что расисты и неонацисты наиболее подверженны к военным преступлениям . Чисто статистически это проверенный временем факт .
И то , что Вику Засоху (недоразвитую сцикуху и психически нездоровую личность) подозревали в убийстве даже копов -- это тоже подтверждает .

Но Яременко дипломат и это дает много оптимизма -- полк Азов бесусловно заслуженный , бойцы очень мотивированные и стойкие . Другой вопрос , что командиры многие ********* и тупо живут в середине 20 века , забыв , что сейчас уже давно 21 век !
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Стоит им признать, что хоть толика обвинений имеет основания, потом уже не отмоются никогда, ни один дурак никогда в здравом уме не признает себя нациком, это конец приличной репутации.
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Да не нужны в данном контексте признания . Потому что есть фото и видео . И Засоха Вика была в Азове - это факт и никто это не может отрицаю . А молодые кретины потому и кретины , что искренне верят в Перуна , свастику , святого Адика и искренне верят в теории заговоров .
Неучам и недоумкам легко вдолбить в голову примитивнейшие схемы мироустройства .
Поверить , что миром правит "тайная ложа" куда проще, чем что миром правит "явная лажа" !
И разве Засуха и эти зигующие понимают такое слово как "репутация" . Оне молоды , резвы и примитивны до одури ... и потому не верят , что свастика на груди у бойца "Азова" не великая честь, а великий позор на весь цивилизованный мир .
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Все всё прекрасно понимают. но никто от своих убеждений отказываться не собирается, это для всех идейных бОльший позор. Это политика и эта музыка будет вечной.
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Если азов уважает себя, ему надо откреститься от "защитника" чмошника еременка, рожа которого плачет по кирпичу.
В конце-концов ето и "Азов" оскорбило чмо еременко, заявив что их усилий хватило лишь на усиление поразки
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Ну да - логика олигофрена .
В Хряка Ибуковича тоже был МИД в его подчинении и там тысячи дипломатов , из которых может только парочка искренне могла уважать этого дважды судимого гопника .
Но почему-то открыто и публично поддержал Майдан именно тот , которого ты обозвал по недоумию чмошником . вырвав из контекста (места и времени) его слова .(и трижды их извратив) . Между прочим , его за это Кожара уволил из МИД .

Я сторонник Юли , а не ЗЕ команды , но объективно говоря именно Богдан Яременко самый проукраинский депутат в СН . Более проукраинских не только на уровне бла-бла-бла , но и по реальным делам , чем Богдан Яременко нет у "Слуг" !

Кстати , участник в "революции на граните" , т.е. когда ты ещё пешком под стол бегал !
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