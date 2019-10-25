 Глава комитета по вопросам внешней политики Рады Яременко обратился в защиту полка "Азов" к конгрессу США

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Считаю, что не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов".
Поэтому подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к Государственному секретарю США М.Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.
Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства. "Азовцы" участвовали в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других неселенных пунктов", - написал он.
Яременко подчеркнул, что украинцы никогда не забудут подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины.
"Учитывая распространенные в СМИ обвинения против этого славного боевого подразделения и с целью снятия всех недоразумений в письме в Конгресс США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов", - написал Яременко.
Вместе с тем он отметил, что текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины.
"Подписание и передача письма американской стороне состоится в вторник, 29 октябре 2019 г.", - добавил Яременко.
Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
бо при Порошенко такого не було!
При Порошенко в голову никому не могло прийти обвинять "Азов"
... еще в 2015 году палата представителей конгресса США приняла поправки, запрещающие оказывать помощь "Азову". Позже, под давлением Пентагона, поправки были отменены. Однако в марте 2018 года американский конгресс однозначно запретил Киеву передавать полученное от США оружие батальону "Азов".
скорее это тема ху№ла, коррумпирующего чиновников и политиков по всему миру,
среди американских конгрессменов есть лоббисты интересов РФ
И если вдруг какой-та недолугий зебил мне щас напишет про то что меня бы сейчас не было, если бы победили немцы. Так я сразу отвечу, если бы его папка его пьяную мамку не снял на дискотеке, то его бы тоже не было.
стільки Гітлер знищив німців (в основному - комуняк та іже з ними)
Вообще-то если говорить о стратегиях, то заканчиваются они победой тех, за кого ты играешь
Кто будет в США разбираться в том, что на момент начала "возмущения" конгрессменов он был батальоном , а сейчас полк . А может через год станет бригадой .
Вопрос в том , что обвинения жудкие - расизм, терроризм и подозрение в военных преступлениях . И есть фото и видео фактура , где зигуют и свастика 3-го рейха на груди !
И на фотках реальные бойцы , которые даже не скрывают любовь к Адольфу .
И тут вопрос - какой процент разделяет подобную идеалогию . Если очень высокий и ещё и командиры - то шансов у "Азова" нет на реабилитацию .
В США покуй мужество этих людей ... Для них важен тот доказанный временем факт , что подавляющее большинство военных преступлений за последние сто лет совершали крайне правые и крайне левые . И после второй мировой крайне правые в разы больше . Крапка !
Поэтому ... на той карьерной лестнице - ленивые и равнодушные к запросам избирателей отсеиваются и просиживают штаны на второсотной канцелярской работе .
И срединих случаи продажности единичные за 3 десятилетия один конгрессмен ... и 60 лет тюряги за 3 лимона баксов !
А в Украине не ген, но 10 поколениями вырощенный взяточник и "шобы кум был прокурором" на "Бентли" . Михо доказал, что склонность к коррупции не наследственное , но приобретённая через опыт поколений массовая эпидемия !
В Азове таки есть люди ультраправых взглядов. Это для нас сие перекрывается заслугами азовцев перед Украиной...а для американцев - нет...
Другой вопрос , что целую военную часть оне не могут так "наказывать" , но только командиров , если они не увольняют на гражданку таких бойцов .
Причём , на передовой (в том же Ираке) было особенно строго с этим , бо оне жудко боялись военных преступлений . А не секрет , что расисты и неонацисты наиболее подверженны к военным преступлениям . Чисто статистически это проверенный временем факт .
И то , что Вику Засоху (недоразвитую сцикуху и психически нездоровую личность) подозревали в убийстве даже копов -- это тоже подтверждает .
Но Яременко дипломат и это дает много оптимизма -- полк Азов бесусловно заслуженный , бойцы очень мотивированные и стойкие . Другой вопрос , что командиры многие ********* и тупо живут в середине 20 века , забыв , что сейчас уже давно 21 век !
Неучам и недоумкам легко вдолбить в голову примитивнейшие схемы мироустройства .
Поверить , что миром правит "тайная ложа" куда проще, чем что миром правит "явная лажа" !
И разве Засуха и эти зигующие понимают такое слово как "репутация" . Оне молоды , резвы и примитивны до одури ... и потому не верят , что свастика на груди у бойца "Азова" не великая честь, а великий позор на весь цивилизованный мир .
В конце-концов ето и "Азов" оскорбило чмо еременко, заявив что их усилий хватило лишь на усиление поразки
В Хряка Ибуковича тоже был МИД в его подчинении и там тысячи дипломатов , из которых может только парочка искренне могла уважать этого дважды судимого гопника .
Но почему-то открыто и публично поддержал Майдан именно тот , которого ты обозвал по недоумию чмошником . вырвав из контекста (места и времени) его слова .(и трижды их извратив) . Между прочим , его за это Кожара уволил из МИД .
Я сторонник Юли , а не ЗЕ команды , но объективно говоря именно Богдан Яременко самый проукраинский депутат в СН . Более проукраинских не только на уровне бла-бла-бла , но и по реальным делам , чем Богдан Яременко нет у "Слуг" !
Кстати , участник в "революции на граните" , т.е. когда ты ещё пешком под стол бегал !