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 В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином. ФОТО

В Ривненской области 25 октября около двух часов ночи перевернулся грузовик с глицерином, который везли из Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Ровенской области.

В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином 01

"В результате ДТП, грузовик (TANK TRANS UKRAINE), который транспортировал из Республики Польша до Харькова около 27 кубических метров 80% технического глицерина, перевернулся. Был поврежден отсек и произошла утечка глицерина объемом ориентировочно 10 кубических метров", - отмечает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отключили электропитание от аккумулятора и провели смывание вязкой смеси глицерина с обочины автодороги. Все время на месте происшествия дежурила патрульная полиция. Причину ДТП устанавливает полиция.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155878
 
 
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Добре що азотну і сірчану кислоту поряд не розлили)))
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НУ хоть не с нитро-глицерином В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином - Цензор.НЕТ 9566 и на том спасибо
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та це, наверняка, не глицерин был, це везли в раду, кабмин и офис-грин вазелин для технических целей. но не довезли, теперь придеца народным избранникам делать все насухую В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином - Цензор.НЕТ 3252
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У пожарных теперь будут очень мягкие берцы. У Рівненській області перекинулася вантажівка з гліцерином - Цензор.НЕТ 39
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Зато дорожное покрьітие долго будет нежньім и шелковистьім...
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