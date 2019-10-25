 Лисичанск снова остался без водоснабжения из-за многочисленных порывов труб

Жители Лисичанска снова остались без воды из-за порывов на сетях водоснабжения. В городе закрыты родильное отделение больницы, школы и детские сады. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"23 октября, после подачи электрической энергии на объекты ЛКСП Лисичанскводоканал и восстановления водоснабжения, произошли порывы труб систем водоснабжения диаметром 600 мм по улице Московская, диаметром 300 мм - Постышева, диаметром 600 мм - Генерала Потапенко, диаметром 600 мм - Независимости", - отметил директор Лисичанскводоканал Сергей Лозиченко.

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"Нехватка питьевой и технической воды может привести к нарушению санитарных норм и эпидемиологической опасности", - отметили в горсовете.

Лозиченко подчеркнул, что в связи с невозможностью ведения финансово-хозяйственной деятельности из-за ареста счетов, у предприятия отсутствуют горюче-смазочные материалы и материалы для проведения работ по ликвидации аварии на системах водоснабжения.

Напомним, 18 октября Лисичанск из-за задолженности за потребленную электроэнергию остался без водоснабжения. 23 октября водоснабжение было восстановлено. Однако, на объектах Лисичанскводоканал возникла аварийная ситуация.