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 Общество
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Все про:Лисичанск (124) водоснабжение (454) вода (314)

 Лисичанск снова остался без водоснабжения из-за многочисленных порывов труб

В городе закрыты школы и детские сады.

Жители Лисичанска снова остались без воды из-за порывов на сетях водоснабжения. В городе закрыты родильное отделение больницы, школы и детские сады. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"23 октября, после подачи электрической энергии на объекты ЛКСП Лисичанскводоканал и восстановления водоснабжения, произошли порывы труб систем водоснабжения диаметром 600 мм по улице Московская, диаметром 300 мм - Постышева, диаметром 600 мм - Генерала Потапенко, диаметром 600 мм - Независимости", - отметил директор Лисичанскводоканал Сергей Лозиченко.

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"Нехватка питьевой и технической воды может привести к нарушению санитарных норм и эпидемиологической опасности", - отметили в горсовете.

Лозиченко подчеркнул, что в связи с невозможностью ведения финансово-хозяйственной деятельности из-за ареста счетов, у предприятия отсутствуют горюче-смазочные материалы и материалы для проведения работ по ликвидации аварии на системах водоснабжения.

Напомним, 18 октября Лисичанск из-за задолженности за потребленную электроэнергию остался без водоснабжения. 23 октября водоснабжение было восстановлено.  Однако, на объектах Лисичанскводоканал возникла аварийная ситуация.

Источник: https://censor.net.ua/n3155874
 
 
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За водопостачання відповідає мерія та Лисичанська Рада. Можливо українські фашисти чи бандерівці зіпсували труби? Вважаю, що сам Зеленський все виправить за тиждень. Лисичанськ знову залишився без водопостачання через численні пориви труб - Цензор.НЕТ 5460
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ета патамушта нє успєлі к працвітающєй ЛНР прісаєдініться
Сівохо прідьот - парядак навєдьот!
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трубы, смонтированные во время клятого совка, осознавая свою комуняцкую сущность, рвутся от стыда в эпоху великой гыдности раз в сто чаще, чем при комуняках
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Чому годувальники усієї України не ремонтували своє водопостачання?
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когда разведут войска от золотого, наши окажутся под лисичанском...
что пить будут?...думай-те чи "йдіть у сраку"
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Путина, с "русским миром" звали? Он пришёл... Это как в "живом" анекдоте времён "совка" - поехали в командировку двое мужиков. Как-то пошли в кафе вечером. Там к ним "приклеились" две дамочки "бальзаковского" возраста. Ну, взяли выпивки, закуски, поехали на хату. Посидели, выпили. Потом разошлись по комнатам. Через некоторое время одна пара слышит из соседней комнаты крик: "Дура, отстань! Я не "Ё..рь", а пьяница!!!"
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