 "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении.
"Эта стратегия правильная и безальтернативная. Но она не изменит агрессивной природы северо-восточной соседки. Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. За пять лет мы сблизились как никогда. Про этот прогресс единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне. И когда да, сказал я им в ответ, то пришло время предоставить Украине План действий относительно членства", - подчеркнул Порошенко.
"Еще в 2008-м году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но зафиксировали его перспективу в финальной резолюции саммита. Одиннадцать лет назад нам говорили, что ПДЧ не ко времени. Потому что власть тогда не имела консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев-за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами за себя. Официальные представители НАТО постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты. Давайте скажем, что мы уже пришли. Хватит переминаться с ноги на ногу", - призвал глава партии.
"Почему этот шаг нужно сделать именно сейчас? Потому что в декабре – саммит НАТО. "Европейская солидарность" сознательна, что там решения еще не будет. Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад... На неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще время, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но процесс следует начинать уже сейчас. Поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ – это в первую очередь обязанность украинского Президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс. Наша команда подготовила проект заявления Верховной рады Украины. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с Президентом и Премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде – и кто у власти и кто в оппозиции – поддержать наше предложение уже на следующей неделе. В этом вопросе мы должны быть единой украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизом. Как это станет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением в НАТО и Европейский Союз", - резюмировал Порошенко.
Это ж я цитирую твою коронную фразу, подгорелец.
чому зебіли не знають відповідей на прості питання?
не збирається ця кодла манкуртів ні у яке НАТО
Есть предложение законодательно запретить эмигрировать (явно или неявно) из страны тем, кто голосовал за Зеленского. Да, щас расскажут, что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе.
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.
Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции.
Просііть і дано буде вам,
Шукайте і знайдете"
Це хто сказав? Ви вважаєте що ця порада не правильна?
Неписанное поравило журналистики - НЕ ПИАРИТЬ НЕГОДЯЕВ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИМ ТРИБУНУ, НЕ БРАТЬ У НИХ ИНТЕРВЬЮ.
93% населения таковым (как минимум негативным персонажем) считают этого Мародера, Лгуна, и циника.
Зачем вы его пиарите? Ни один его пук (даже!) не проодит мимо вашего внимания.
У вас с ним Контракт? Можете показать какие суммы там "нарисованы"? Или это тайна? Тогда как же быть с моралью?
Скажите фантазирую?
Ок. А где тогда информация о Яценюке, Гройсмане, Парубие? Тоже ведь не последние люди?
Или они умерли? Тогда почему не поместите некролог?