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 Политика Украины
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 "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Глава партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что "территориальную целостность страны мы восстановим политико-дипломатическим путем". Он напомнил, что "именно такую стратегию мы выработали еще четырнадцатого года".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении.

"Эта стратегия правильная и безальтернативная. Но она не изменит агрессивной природы северо-восточной соседки. Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. За пять лет мы сблизились как никогда. Про этот прогресс единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне. И когда да, сказал я им в ответ, то пришло время предоставить Украине План действий относительно членства", - подчеркнул Порошенко.

"Еще в 2008-м году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но зафиксировали его перспективу в финальной резолюции саммита. Одиннадцать лет назад нам говорили, что ПДЧ не ко времени. Потому что власть тогда не имела консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев-за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами за себя. Официальные представители НАТО постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты. Давайте скажем, что мы уже пришли. Хватит переминаться с ноги на ногу", - призвал глава партии.

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"Почему этот шаг нужно сделать именно сейчас? Потому что в декабре – саммит НАТО. "Европейская солидарность" сознательна, что там решения еще не будет. Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад... На неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще время, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но процесс следует начинать уже сейчас. Поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ – это в первую очередь обязанность украинского Президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс. Наша команда подготовила проект заявления Верховной рады Украины. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с Президентом и Премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде – и кто у власти и кто в оппозиции – поддержать наше предложение уже на следующей неделе. В этом вопросе мы должны быть единой украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизом. Как это станет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением в НАТО и Европейский Союз", - резюмировал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3155873
 
   
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Порох красава, видно же как вам, только от одного его слова подгорает "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6018
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Ты обратил внимание на знак (с)?
Это ж я цитирую твою коронную фразу, подгорелец. "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8515
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Правильно, я сейчас мало сижу тут, так что ты продолжай в том же духе, восхвалять Петра Алексеевича!!!
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Я не должен тебе рассказывть, чем я занимаюсь, ты для меня никто. Только одно могу сказать: у меня все хорошо, если ты переживаешь вдруг "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5110
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"красава"? Да еще и выделенный текст...Сыненосых **********,ну-ну..))
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Лизать - это его любимое занятие. "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2293
"Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1489
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выделенный текст, в отличии от капслока, не запрещен правилами форума. И да я использую его для того, что бы может мне какому-то зебилу все-таки удастся вправить его зеленый мозг "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1551
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Систематическое использование жирного шрифта не запрещено, но говорит о многом.
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Дядя Пьетя..ты дурак??? (С)... ну ведь лягушатники с бюргерами сказали нам еще в 2008 "нет"....
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А что раньше Свыне мешало это сделать?
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Кто это у нас тут вопгосом на вопгос отвечает?
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всяка манкуртська шваль, що обирає клованів, шо не ясно?
чому зебіли не знають відповідей на прості питання?
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То есть сыньоносому гетьману подать заяву на ПДЧ пять лет мешали зебилы, которые выбрали полгода назад клована? От гады такие!
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Петре Олексійовичу, це ви про що?
не збирається ця кодла манкуртів ні у яке НАТО
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Игорь Бигдан

Есть предложение законодательно запретить эмигрировать (явно или неявно) из страны тем, кто голосовал за Зеленского. Да, щас расскажут, что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе.
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.
"Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6776

Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции.
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Петя иди нахрен, вопрос то поднять можно но особого желания принимать Украину в НАТО на западе нет и заставить их это сделать нельзя.
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"Стукайте і відчинять вам двері,
Просііть і дано буде вам,
Шукайте і знайдете"
Це хто сказав? Ви вважаєте що ця порада не правильна?
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Все правильно, але для цього треба зачинити синагогу у ВР та у ОПі.
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По коментарях зразу видне, де яка гнида. "Нас" там нікто не ждет. Кому "ми" там нужни. Твоє какоє дело? Что раньше мешало?" Це коментарі кацапсько- сепарського бидла, яке прагне затягти Україну в пуйловський мордор
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Цензор, есть неписанные правила: Убийце, вору, лгуну мошеннику и лицемеру не подат руку, не садятся с ним за один стол, стараются его не замечать и о нём не вспоминать....
Неписанное поравило журналистики - НЕ ПИАРИТЬ НЕГОДЯЕВ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИМ ТРИБУНУ, НЕ БРАТЬ У НИХ ИНТЕРВЬЮ.
93% населения таковым (как минимум негативным персонажем) считают этого Мародера, Лгуна, и циника.
Зачем вы его пиарите? Ни один его пук (даже!) не проодит мимо вашего внимания.
У вас с ним Контракт? Можете показать какие суммы там "нарисованы"? Или это тайна? Тогда как же быть с моралью?
Скажите фантазирую?
Ок. А где тогда информация о Яценюке, Гройсмане, Парубие? Тоже ведь не последние люди?
Или они умерли? Тогда почему не поместите некролог?
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