 "Это хамство высшего сорта", - Бородянский ответил на оскорбления Коломойского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
21 октября, комментируя извинения Бородянского перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за действия хора Веревки, Коломойский назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".
"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - сказал Бородянский
Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".
Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.
"Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым ", - отметил министр.
Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.
Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
авакову придется разруливать все ситуации
https://www.youtube.com/watch?v=jmC5_DtjSqM
а можливо кацапи знову провокацію влащтували- видали старе відео за нове.
точно кацапури змайстрували.
все рівно гидота, схоже на те, що озвучує ******* та жоппоблок - адінарот, тамжЄнашілюді та інша прорашистська, антиукраїнська маячня та пропаганда.
Час його позбутись. Нехай летить в Цюріх.
https://antikor.com.ua/articles/336381-transgendery_potrebovali_ubratj_henskij_simvol_s_upakovok_prokladok
...
Я теж не довіряю, бо бачив рекламу, де жінка прийняла валеріану й надурила поліграф.
Моє повідомлення про глядачів ПРЯМОГО.
Когда на сцене выступают клоуны разъездного цирка, следите за своими карманами.
http://bigbucks.com.ua/realty/eks-ministr-oborony-ukrainy-kupil-pomeste-v-britanii-za-36-mln-doll/
он ей от охметовской прибыли подкинул
73/43%зебілів, це ви разом захотіли цього хама
Хоч яким боком ти до України.
ибо они +/- проблема, да и
она работала совсем в другой сфере -
гривна выдавалась нужным банкам, обналичивалась
и банки исчезали , как и деньги
... заводик без пары/тройки тысяч тон динамита и грохота не испарится
и знал рамки, свин пепа договорился с гудком ...
чудно
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Фу, противно смотреть.
Зє!біли, ви віддали свою країну євреям, ось таким Клопомойським, у першій сотні "Слуги народа" 76 євреїв, всього у фракції їх там 2/3!
Так чому ви дивуєтеся?
Шановна більшість, що ви наобирали?
Инвестфорум для Ахметова? Оппозиционная фракция Мариупольского горсовета выступила против "легализации" олигарха
https://www.0629.com.ua/news/2552449/investforum-dla-ahmetova-oppozicionnaa-frakcia-mariupolskogo-gorsoveta-vystupila-protiv-legalizacii-oligarha
в зеко манді всі дебіли
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.
Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции."
Игорь Бигдан