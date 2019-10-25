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 "Это хамство высшего сорта", - Бородянский ответил на оскорбления Коломойского

Министр культуры Владимир Бородянский назвал оскорбления Коломойского в свой адрес "хамством".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

21 октября, комментируя извинения Бородянского перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за действия хора Веревки, Коломойский назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".

"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - сказал Бородянский

Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.

"Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым ", - отметил министр.

Также смотрите: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем. ВИДЕО

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3155869
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо за те що звізданув 5, 5 лярда баксів не садять, то за хамство Зєля що, пальчиком помахає?
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це хуцпа вищої проби. бородата баба каломойша - хамло, якому вже давно потрібно дати по писку.
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Только 40% опрошенных украинцев знают, что владельцем "1+1" является кало мойша...
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Опа! Бунт на галере, что ли? Да ты никак не уймёшься, холоп?!(с). Ню-ню... Они там, в Кабмине, ещё тупее, чем представлялось. Хотя, в это, ранее не верилось. Теперь- маски сброшены.
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как он его, а?...вот еще маркарова уйдет и - фсьо...
авакову придется разруливать все ситуации
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Якщо за те що звізданув 5, 5 лярда баксів не садять, то за хамство Зєля що, пальчиком помахає?
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Вряд ли, даже пальчиком. Разве что Бородянскому.
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Дмвовижна Україна: міністр культури, молоді та спорту - фінансист, міністр охорони здоров"я - юрист... Квітуче дилетантство! З огляду ж на постать пана Бородянського, не виникає жодного сумніву щодо його приналежності до фізкультури та спорту, а до молоді - й поготів... "Слуги" одначе.
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Хор Верьовки, або його частина, записали відео ролік про дрючбу та братерсво з братнім росіским народом.
https://www.youtube.com/watch?v=jmC5_DtjSqM
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Кажуть, що це відео що 2013 року. Ватний хор "адінарот", гидота.
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там йдеться про війну, якої в 2013 ще не було.
а можливо кацапи знову провокацію влащтували- видали старе відео за нове.
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і одразу тисячі переглядів всього за два дні.
точно кацапури змайстрували.
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Але ж вишеватники теж не повинні піддаватися на провокації , чи не так ? Чи коли два на 15 то можна ?
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Там у цьому кліпі є промова Авдієвського. А його вже 3 роки як нема в живих. То ж кліп явно не свіжий. Не 2013 року, бо тоді війни не було, але й не пізніше 2016.
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Можливо початку-середини 2014 року, щось таке пишуть.

все рівно гидота, схоже на те, що озвучує ******* та жоппоблок - адінарот, тамжЄнашілюді та інша прорашистська, антиукраїнська маячня та пропаганда.
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Якщо початок 2014, то тоді була акція єдина країна. Там тоді багато хто клявся в любові до дАМбасу, думали, що до тих звіряток щось дійде. Так що це могло бути з того флешмобу.
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Прекрасные голоса и мерзкое ватное нутро.
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це хуцпа вищої проби. бородата баба каломойша - хамло, якому вже давно потрібно дати по писку.
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Коломойський фігура занадто токсична.
Час його позбутись. Нехай летить в Цюріх.
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ну его даже свои в Израиле попросили свалить со страны . а вы про Цюрих
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Ізраїль братається з Америкою, а Беня дружить з рашою. Там мало землі, навіщо їм ще 5-а колона))
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Пора прицепить символы кацапстана на упаковки презервативов.
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правильно... И не все женщины пользуются прокладками там, где они традиционно, применяются... Мы, с женой, например, их кладём в сапоги, на зимней рыбалке, чтобы ногам комфортно было - прокладки впитывают пот, выделяющийся от ног, во время пребывания в водонепроницаемой обуви... Так что "господам трансгендерам" и на нас подавать в суд пора - "за оскорбление прокладок".........
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вы с женой, как и другие женщины, можете использовать их по разному...бедная рыба подо льдом
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А прибрать с клозетов буквы Мэ и Жо не просят? ну так, для равенства всех трех полов, чтобы уровнять писающих стоя и сидя .. "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського - Цензор.НЕТ 7847
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95 відсотків глядачів ПРЯМОГО не довіряють полігрфу!
Я теж не довіряю, бо бачив рекламу, де жінка прийняла валеріану й надурила поліграф. "Это хамство высшего сорта", - Бородянский ответил на оскорбления Коломойского - Цензор.НЕТ 3288
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То була реклама на поліграфа, а валеріанки "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського - Цензор.НЕТ 8348 Але паліграф надурити можна як 2 пальці об асфальт, вводите себе в транс, або ідете що гіпнотизера, коли самі не можете-100% результат, або коли є гроші, домовляєтесь з паліграфом
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Але ж, моє повідомлення не про поліграф і не про валеріану. "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського - Цензор.НЕТ 6469
Моє повідомлення про глядачів ПРЯМОГО. "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського - Цензор.НЕТ 5553
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Більшість глядачів ПРЯМОГО вже давно в трансі й сходили до гіпнотизера. "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського - Цензор.НЕТ 9889
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більшість слуг народу довіряють своєму поліграфу
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Що за Г+Г скажете , вони нікуди не ходили, гіпнотизер до них сам приходив ?
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Только 40% опрошенных украинцев знают, что владельцем "1+1" является кало мойша...
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Бородянский, тебе нужно было признать, что ты дебил, как сделал милованов, и все)) Игорь Валерьевич бы одобрил "Это хамство высшего сорта", - Бородянский ответил на оскорбления Коломойского - Цензор.НЕТ 8498
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Так беня и есть хамло высшего сорта. Бородянский рассчитывал услышать от него лекцию о культуре и морали,что ли?
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АКСИОМА:
Когда на сцене выступают клоуны разъездного цирка, следите за своими карманами.
"Это хамство высшего сорта", - Бородянский ответил на оскорбления Коломойского - Цензор.НЕТ 1202
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Из уважения ко всем извинившимся лерка-облигация купила дом в Лондоне за 23000000 миллиона фунтов. Спасибо вам лохи.
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Слово "миллиона" после стольки нолей явно лишнее. Она ж не на Луне его купила.
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на Луне может оказаться дешевле, чем в Лондоне. кстати, домишко там же купил себе и гелетей иловайский:

http://bigbucks.com.ua/realty/eks-ministr-oborony-ukrainy-kupil-pomeste-v-britanii-za-36-mln-doll/

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Что-то, "НУЛЕЙ", в "цифирке", маловато.. "Топор", ты сколько "на грудь принял"?........
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это она на честно заработанные у свина Пэпы купила,
он ей от охметовской прибыли подкинул
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Скільки скільки? 23 більярди (квардильйони) фунтів?! Це, типу, за всі гроші земної кулі і марсіани, напевно, ще добавли?
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Якщо міністри хами і дебіли, то хто ж тоді ЗЕ , який їх поставив на ці посади.
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Коломойський - представник народу, неважливо якого, а ви слуги цього народу, чи може і того, а цей народ, і той народ теж не можуть помилятися!!! "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського - Цензор.НЕТ 8652
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бородянский чмошник на прикорме у падали - мрази гонтаревой
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Хамство, кажеш?
73/43%зебілів, це ви разом захотіли цього хама
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бородянский - кул.турный ублюдок мрази гонтаревой
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Дурак ты Бородянский и хамло! Когда Гонтарева обворовывала Украину и украинцев, а владельцам типа Коломойского и Жеваго оставила их предприятия, а не отобрала в счет погашения сгоревших денег украинцев не только машина и дом должен сгореть, но и сама Гонтарева должна сгореть от стыда, но стыда у нее нет!
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Сколько Гонтарева украла у тебя?
Хоч яким боком ти до України.
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не знаю, куда можно отобрать предприятия,
ибо они +/- проблема, да и
она работала совсем в другой сфере -
гривна выдавалась нужным банкам, обналичивалась
и банки исчезали , как и деньги
... заводик без пары/тройки тысяч тон динамита и грохота не испарится
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Быдлохам, надеюсь и тебе искра прилетит бумерангом.
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А сколько украла Гонтарева ( в цифрах) узнать мона . . ? Только в официальной версии ( тоесть - по версии прокуратуры ) ,, суперрозслидування " Схем" , г+г и других брехунов , не предлагать .
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Скоро бєня їх всіх в офісах і кабінетах поставить раком і буде їб№%и в сраку. ЗЕдебіли зробили з якогось пархатого ідола, бога, цитують кожне слово. Ахметов, Пінчук не бідніші від нього, але знають рамки. Видно жи№%ра обніщав і пхається в кожну шпарину, в тему і не в тему. У нього паранойя - вважає що вся Україна належить йому і всі навіть думати повинні як він. Хоча семіт, але не розкусив що тимчасовий успіх Г+Г це не є щось геніальне та унікальне, думав що став другом Яхве.
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ахметов пять лет нажирался при свине пэпе
и знал рамки, свин пепа договорился с гудком ...
чудно
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Вся Україна дійсно належить тепер йому.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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а миловашке понравилось, когда его дебилом обозвали
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Его обозвали "подонком" а он в ответ выкручивается как трусливое чмо, вроде и ответить что-то надо но так чтоб не обидеть Беню.
Фу, противно смотреть.
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Нагнули таки пацика....битий не битого везе...оскорбили...ще й примусили ізвіняться....Отак нинче.
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Правильно Бородянський зробив... Бо подібні "пісеньки" - не що інше, як "моральна проституція"... А хор цей, фактично - "бренд", візитна карточка України... (Хоча, їм "не в дивину", подібним займаться - розповідав товариш, що колись дружив з жіночкою, яка там співала... Так вона розказувала, що там у хорі, ще при Союзі, ТАКЕ творилось, що бордель Рози Циммерман, в Одесі, "охрєнєвав"....).
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Та ото ж. Багато таких. Є в мене знайома, в Німеччину звалила і звідти агітувала за Зе. Коли він переміг, то в неї запитував - Willst du nicht nach Hause zurückkehren? Тут же твій кандидат переміг. Не хоче, і досі у фейсбуці пише, як задоволена, що тут Зе президент.
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Вона мабуть єврейка і агітувала за свого.
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Це не хамство, це гірше, це концентрована єврейська хуцпа!
Зє!біли, ви віддали свою країну євреям, ось таким Клопомойським, у першій сотні "Слуги народа" 76 євреїв, всього у фракції їх там 2/3!
Так чому ви дивуєтеся?
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Хазяїн вишикував своїх холопів і почав їх обзивати дебілами, подонками. Холопи стоять потупивши очі і погоджуються.
Шановна більшість, що ви наобирали?
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Не по теме , но тоже связано с олигархатом
Инвестфорум для Ахметова? Оппозиционная фракция Мариупольского горсовета выступила против "легализации" олигарха
https://www.0629.com.ua/news/2552449/investforum-dla-ahmetova-oppozicionnaa-frakcia-mariupolskogo-gorsoveta-vystupila-protiv-legalizacii-oligarha
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хамство може бути нижчого сорту, а не вищого
в зеко манді всі дебіли
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"Есть предложение законодательно запретить эмигрировать (явно или неявно) из страны тем, кто голосовал за Зеленского. Да, щас расскажут, что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе.
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.

"Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського - Цензор.НЕТ 1269Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции."
Игорь Бигдан
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Тут Коломойский прав. Гонтаревой место на зоне.
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Умирающий одессит диктует адвокату завещание: «Сыну Изе завещаю 150 тысяч евро, доченьке Сарочке 200 тысяч доллоров и племяннику Мойше - 300 тысяч. Господи, я почти умер, где я успею найти столько денег?!»
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