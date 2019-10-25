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 Попытка дискредитации спецподразделения "Азов" - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Квин прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины. Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины.

Попытка дискредитации спецподразделения Азов - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины, - Аваков 01

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальной гвардии Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире. Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом. Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками в борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", - отметил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение конгрессменов о признании "Азова" террористической организацией - информационная атака на Украину, - заявление полка

Попытка дискредитации спецподразделения Азов - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины, - Аваков 02

Справка: История подразделения берет начало от 5 мая 2014 года, когда из активистов общественных организаций был создан батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азовье", который 18 июля 2014 г. был реорганизован в батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов", а 17 сентября 2014 г. реорганизован в полк патрульной службы милиции особого назначения "Азов".

Личный состав подразделения принимал активное участие в выполнении боевых задач, в частности 23 мая 2014 г. освобождал от боевиков захваченный ими Торецкий городской совет, 26 мая 2014 г. уничтожил террористическую базу в н.п. Урзуф и участвовал в освобождении от террористов н.п. Новый Свет и Марьинку, а 13 июня 2014 г. - в освобождении от террористов г. Мариуполь.

В августе 2014 г. личный состав подразделения участвовал в боях за г. Иловайск, а в сентябре 2014 года - в предотвращении прорыва террористических формирований в г. Мариуполь.

В январе 2015 года личный состав был принят на военную службу по контракту в Национальную гвардию Украины и включен в состав воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ (г. Мариуполь) как отдельный отряд специального назначения.

В феврале 2015 г. отдельный отряд специального назначения освободил от террористов 5 населенных пунктов к востоку от Мариуполя: Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино и Лебединское.

В дальнейшем подразделение продолжило выполнять задачи в составе сил АТО и ООС, осуществляло противодесантную оборону побережья Азовского моря, проводил разведку на 2-й линии обороны, привлекался к выполнению задач по охране общественного порядка в г. Мариуполь.

В период с ноября 2018 г. по январь 2019 г. личный состав проходил боевое слаживание вместе с подразделениями Вооруженных Сил Украины, в ходе которого представители Вооруженных Сил Украины отмечали образцовую военную дисциплину в подразделении, высокий уровень боевой подготовки, мотивированность и патриотизм личного состава.

С января по сентябрь 2019 г. личный состав отдельного отряда специального назначения привлекался к выполнению боевых задач на первом рубеже обороны в районе Светлодарской дуги.

За время выполнения задач подразделение получило высокую оценку со стороны руководства Объединенных сил, о чем также свидетельствуют конкретные показатели боевой работы личного состава: уничтожены 30 террористов, 2 боевые машины пехоты, повреждены и выведены из строя 6 боевых машин пехоты, одна гаубица д- 30, уникальная станция ​​разведки "Зоопарк" российского производства.

За время существования подразделения 38 военнослужащих погибли в боях за независимость и территориальную целостность Украины. За мужество и героизм при выполнении боевых задач 1414 военнослужащих были награждены, в том числе получили государственные награды - 171 военнослужащий (из них 23 - посмертно, 123 - те, кто получил ранения), отличиями Верховной Рады Украины - 28 военнослужащих, отличиями Кабинета Министров Украина - 10 военнослужащих, отличиями МВД - 906 военнослужащих, ведомственными знаками отличия НГУ - 299 военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3155867
 
   
 Топ комментарии
 
Певно зв'язки з Аваковим найбільше дискредитували Азов.
Я навіть не можу зрозуміти хто там керує, що це за нацжони, що це за Нацкорпус..
Плутанина.
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це ознаки активізації свинособакії, яка таким чином, через заокеанське лоббі, намагається дискредетувати найбільш боєздатні підрозділи України.
Але, якщо ворог активізується, то нашим дипломатам теж треба вживати заходів.
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Вопли и стоны именно по поводу полка "Азов",а не по Нацжонам,Нацкорпусу и Авакову. Ясно что русня не дремлет.
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Певно зв'язки з Аваковим найбільше дискредитували Азов.
Я навіть не можу зрозуміти хто там керує, що це за нацжони, що це за Нацкорпус..
Плутанина.
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ситуация примерно такая же как и с Правым сектором . какая то часть честно воюет на фронте а другая . значительно большая . часть примазавшихся мутит в тылу свои мутки . и окружающие и иностранцы выводы делают глядя на последних
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Теперь всё больше уверености что они саязаны. А игорный бизнес тоже вместе крышуют?
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це ознаки активізації свинособакії, яка таким чином, через заокеанське лоббі, намагається дискредетувати найбільш боєздатні підрозділи України.
Але, якщо ворог активізується, то нашим дипломатам теж треба вживати заходів.
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В Іловайську були аваківці?Це вже дуже цікаво.
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Вопли и стоны именно по поводу полка "Азов",а не по Нацжонам,Нацкорпусу и Авакову. Ясно что русня не дремлет.
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Так меньше стоило рисоваться, со свастиками, эмблемами дивизии СС "Дас Райх", за которые регулярно приходилось оправдываться! Типо: это знак солнцеворота и Идея Нации. Вот зачем нужна была эта самоподстава??? Теперь- пожинают.
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По поводу этой эмблемы можно хоть сейчас предъявить десятку немецких городов у которых она есть на гербах. Дивизия "Дас Райх" ее не патентовала. Тем более что от "азовской" она отличается.
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Угу. Отличается. С некоторых пор сместили, на 45 градусов. А иначе, как очевидно, уже никак было невозможно. В них потому и вцепились, клыками. И ещё вовсе не до конца понятно, каким образом далее карта ляжет. Потому у меня всегда возникал вопрос: зачем???
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«Чёрное солнце» на гербах тоже предъявишь?

Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 6350
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Свастики і "вождь білої раси" -- це шита білими нитками дискредитація справжніх українських націоналістів.
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Це брехливі нападки не на Азов, а на Україну, і чого тільки Аваков "тягне воза", а інші ?
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Hellis‏ @13Hellis_13 34 мин.34 минуты назад

Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 9148
есть Женевская Конвенция 1949 года. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ НЕСЕТ ОККУПАНТ. Написано кровью предыдущих войн. Помогать оккупанту закрепить оккупацию, прикрываясь заботой о людях - вот что такое "украинские пенсии в ОРДЛО". И ничто меня не убедит в обратном.
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Азов дискредитує аваков та білецький, використовуючи бійців в політичних махінаціях
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Так може намагання дискредитації батальйону "Торнадо"-теж знак якості ?
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Кацапы как огня боятся Азов, у них сразу все лопается при одном его упоминании, больше чем от Правого. Так что пусть так и будет . А наши пусть будут живы, это главное!
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Аваков, не поднимай хвост на США. А то "Джавелинов "не дадут.
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Джавелинами войну с РФ не выиграешь.
Русня будет бомбить нашу инфраструктуру если начнется полномасштабная война (мосты, порты, ГЭС, ЛЭП, ТЭЦ, заводы стратегического назначения и пр.).
А наши ПВО не могут прикрыть ВСЕ объекты.
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Тішить тільки одне, що керівник заступився за підлеглих, маленька ознака відходу від совка
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Якщо раша буде "бомбить", то масква стане бєлградом.
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