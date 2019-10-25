EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  932  14
Материалы по теме:
Все про:Германия (3438) санкции (7497) Бундестаг (95)

 Парламент Германии отклонил предложения о снятии санкций с России

Германский парламент в четверг, 24 октября, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении России.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против России могут быть сняты в любой момент, - Кулеба

Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

Источник: https://censor.net.ua/n3155863
 
   
 Топ комментарии
 
Опять у "духовноскрепных" деньги прогорели.... "Карманная" партия не справилась с задачей...Снова придётся "солнцеликому" "с шапкой по кругу идти", кого-то ещё подкупать..... А тут ещё скандал назревает с применением принудительного труда заключённых на строительстве СП-2.........
 показать весь комментарий
 
Правильно. Потрібно тримати рашку на короткому повідку.
І лупцювати палицею по хребту.
 показать весь комментарий
 
То есть,кремляди выбрасывают деньги на ветер,лоббируя через своих немецких проституток тему о снятии санкций?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
подробиці, все саме головне в подробицях...
 показать весь комментарий
 
Опять у "духовноскрепных" деньги прогорели.... "Карманная" партия не справилась с задачей...Снова придётся "солнцеликому" "с шапкой по кругу идти", кого-то ещё подкупать..... А тут ещё скандал назревает с применением принудительного труда заключённых на строительстве СП-2.........
 показать весь комментарий
 
 
Порядочных людей в Германии как и в Европе больше чем беспринципых грязных проституток.Это вселяет оптимизм
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. Потрібно тримати рашку на короткому повідку.
І лупцювати палицею по хребту.
 показать весь комментарий
 
 
То есть,кремляди выбрасывают деньги на ветер,лоббируя через своих немецких проституток тему о снятии санкций?
 показать весь комментарий
 
 
Linke (ліві) та AdF (ультраправі нацисти) пропонують зняти з росії санкціі.
Це ж чиста шизофренія.
 показать весь комментарий
 
Для "патриотов" России организовать экскурсию в "Кёник" на могилу
Э.Канта. Для безопасности для каждого пара резиновых сапог и противогаз.
 показать весь комментарий
 
********* активізувався в Європі: повернулися у ПАРЄ, намагаються зняти санкції.
От я не знаю, наскільки ці санкції ефективні, але ж якщо вони буди б "мізерними", чи переймалася б так свинособакія?
 показать весь комментарий
 
 
Продажная немчура и бабло кацапское освоила и сделала невинное лицо,когда русне шершавым по козлячим мордам провели. Неплохо устроились.
 показать весь комментарий
 
РФ отказывается признавать положения Женевских конвенций. Госдума поддержала закон Путина.

Нелегитимная Государственная Дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, пишет ria.ru.
Соответствующий законопроект внес фашист Путин, политбюро его поддержало.
СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.

Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії - Цензор.НЕТ 7482

В законопроекте указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств».
Таким образом, Россия не будет признавать международное право (что, собственно РФ и делает последние годы) и компетенцию этой Комиссии.
 показать весь комментарий
 
Спасибо за поддержку, а то рашисты уже не знают как подкупить европейцев, чтоб сняли санкции- то газ подешевле, то заберём все радиоактивные отходы. Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії - Цензор.НЕТ 4581
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх