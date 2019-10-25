 Парламент Германии отклонил предложения о снятии санкций с России

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

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Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.