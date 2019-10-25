Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.
Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.
І лупцювати палицею по хребту.
Це ж чиста шизофренія.
Э.Канта. Для безопасности для каждого пара резиновых сапог и противогаз.
От я не знаю, наскільки ці санкції ефективні, але ж якщо вони буди б "мізерними", чи переймалася б так свинособакія?
Нелегитимная Государственная Дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, пишет ria.ru.
Соответствующий законопроект внес фашист Путин, политбюро его поддержало.
СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.
В законопроекте указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств».
Таким образом, Россия не будет признавать международное право (что, собственно РФ и делает последние годы) и компетенцию этой Комиссии.