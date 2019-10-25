 "САП и НАБУ не готовят подозрения Богдану", - Холодницкий

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Таким образом, он опроверг слухи, которые появились в четверг о том, что руководителю Офиса президента правоохранительные органы якобы готовят подозрение.
"САП и НАБУ не готовят подозрения Богдану", - заявил Холодницкий.
В частности, 24 октября в СМИ появились статьи о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан, когда работал еще в правительстве Николая Азарова, мог способствовать взысканию с Украины в интересах Минобороны России 3,1 млрд грн за сделки корпорации ЕЭСУ, а завод "Укроборонпрома" якобы в пять раз переплатил двум компаниям заместителя Богдана.
і ВСІ ЦЕ БАЧУТЬ!!!
Три с натяжкой
А ты здесь разглагольствуешь на диване, дармоед соевый.
На самом деле, если у одного бота три аккаунта- это не означает, что их трое.
РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ в кожному суспільстві МАЛО!!
а біда настає тоді як дебіли починають марити що вони розумніше ЛЮДЕЙ!!
кріміналізація суспільства БЕЗКАРНОСТЬЮ контрабандистів-фопів"чорнорабочих"-євро-бляхєрів-незаконних забудовників(і палаців і гаражів і погребів) БЕЗКАРНЕ захоплення громадської землі привели до того що 44%виборців проголосували за клоуна з популістською маячньою... Який доречі ПРЯМО заявляв -"я нічіво-нікаму-ні-должин.."
Зарплати "в конвертах" на мільйон: "слугу народу" звинуватили у масштабній фінансовій схемі
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/slug-narodu-zvinuvatili-v-zarplatah-u-konvertah-novini-ukraini.htm
Вас не интересует Украина,или правда , вас душит ненависть к тем кто имеют право думать иначе.
С тобой и говорить то не хотят,цепляешься к людям ,наверное тебе платят от выроботки.
А ті хто вважають призначених(обраних)службовців"власцю" і досі ментально Є рабами а не вільними людьми
ось саме тому в фєдєрастії МАЙЖЕ НІХТО не розуміє що пукін лише службовець...
Але кажучи про вибір Зеленського, то на мою думку українці нічого не виграли. В самому кращому випадку поміняли шило на мило. Хоча дуже сумнівно що ця влада буде кращою за минулу...Щоб не гірше...А гірше я думаю буде...
ЦЕ Ж ОЧЕВИДНО!!!
А от що стосується мораль-етичних норм, то схибленість цього персонажа очевидна.
ХТО ЩЕ МАЄ СУМНІВИ ЩО банда зеленої шмарклі при підтримці євроБЛЯхєров-контрабандистів-злодюжек=фопів-кріміналітету- .. і просто ДЕБІЛІВ з популістськими гаслами ЗГВАЛТУВАЛА УКРАЇНУ... а зараз доводить що вони звичайні шлємазли=невігласи а їхні *************-кріміналізовані ІДІЙОТИ,що вірять в казочки про"щастя"та мєсію(Ха-машиахА)
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то це 90% населення України.. тобі треба терміново йти на вокзал с чумуданом
УКРАЇНЦІ В МАСІ СВОЇЙ ЛЮДЬМИ=ГРОМАДЯНАМИ ЩЕ НЕ СТАЛИ..
У нас громадянське суспільство лише народжується...
ОТ ТОМУ ж фашисти-фєдєрасти аж сіпаються в судомах як лише почують ім'я ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО.